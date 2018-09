Pobačaj je propao i rodila je sina: 'Umro mi je na rukama...'

Sofia Khan, 35-godišnjakinja iz Lancashirea je u veljači ove godine donijela tešku odluku da prekine trudnoću, nakon što su ona i suprug saznali da njihov nerođeni sin Mohammed ima urođenu bolest kralježnice, tzv. spinu bifidu (prirođeni rascjep lukova i trnastih nastavaka slabinskih i križnih kralježaka) i da najvjerojatnije neće dugo živjeti s tim stanjem.

U ekskluzivnom se razgovoru za britanski 'Fabulous Online' Sofia prisjetila kako je osjetila da se njeno dijete miče nekoliko sati nakon što su joj dali injekciju koja mu je trebala zaustaviti srce, no primalja joj nije vjerovala.

- Mislim da su mi njegovo rođenje pa onda smrt tim više teško pali jer na niti jedno nisam bila spremna, nitko nije. Ali nitko me nije slušao kad sam ponavljala da se dijete miče, nitko mi nije vjerovao - prisjetila se majka i rekla da su zbog toga šok i bol zbog gubitka sina veći.

- To je bol koja neće nikada proći. Mislim na svog dječačića svaki dan i nadam se da će nakon mog slučaja i primalje više slušati mame, jer je majčinski instinkt nevjerojatno snažan - rekla je.

Sofia i njen muž Shakeel, koji već imaju 18-mjesečnog sina Mustafu, bili su presretni kad su krajem 2017. saznali da očekuju još jedno dijete. No ultrazvuk je pokazao da dijete pati od rijetkog poremećaja kralježnice koja se u maternici ne razvija kako treba.

- Bila sam shrvana, ali sam ipak mislila da ćemo to nekako prebroditi, da će ga operirati kad se rodi, i da će možda imati šanse biti potpuno zdrav - prepričala je Sofia svoje nade, no daljnje su pretrage pokazale da dijete nema ni zglobove koljena, te da ima tekućinu oko mozga, tzv. hidrocefalus.

Njegov oblik spina bifide je bio najgori oblik s kojim su se doktori sreli do tada, zbog čega su sumnjali da dječak može preživjeti operaciju. Zato su Sofiji savjetovali da prekine trudnoću.

Par je odlučio poslušati savjet liječnika, smatrajući da je to u najboljem interesu djeteta koje nije zaslužilo da pati čim dođe na svijet. Sofiju su tako u već poodmakloj trudnoći, 25-om tjednu, poslali u bolnicu St. Mary u Manchesteru da prekine trudnoću. Inače, u cijeloj je 2016. godini samo dva posto prekida obavljeno u tako kasnom stadiju, pa ju je čekao težak abortus koji traje tri sata i pri kojem se majci u trbuh da injekcija koja zaustavi rad djetetova srca. Nakon toga žena nema izbora nego poroditi mrtvi fetus.

Nakon što su joj dali injekciju doktori su obavili i ultrazvuk da se uvjere kako je srce djeteta zaista stalo. Rekli su da je.

- Doktori su nakon postupka napravili dva ultrazvuka da budu sigurni da srce više ne kuca. Oba su puta rekli kako je sve prošlo uobičajeno, a meni je na neki način bilo drago što su djetetove patnje gotove, premda mi je srce pucalo zbog cijele situacije - ispričala je Sofia koja je potom, uz muža i šogoricu uz sebe, prebačena u lokalnu bolnicu u Boltonu da porodi mrtvi fetus. No putem tamo je osjećala nešto što joj se činilo kao pokreti u maternici.

- Dok sam čekala osjetila sam udarac iznutra. Rekla sam to primalji, no ona je samo odgovorila 'to je nemoguće'. Zamolila sam je da mi prisloni pokretni ultrazvuk na trbuh, samo da budem sigurna, no odgovor je bio isti. Nije potrebno - prisjetila se 35-godišnjakinja koja je 10 sati kasnije rodila.

- Mislila sam da ludim kad sam čula djetetov plač, mislila sam da čujem plač samo zato što sam ga očajnički htjela čuti, ali onda sam začula babicu kako zaziva 'upomoć' i vidjela ju kako trči s djetetom u rukama.

Vratila se držeći dijete i pitala me 'Što želite da napravimo?'. Ništa mi nije bilo jasno - dodala je majka prisjećajući se najbolnijih sati u životu.

Uzela je dijete u ruke, mazila ga i ljubila. I ponavljala mu koliko ga voli.

- On je bio takav borac. U kralježnici je imao rupu i općenito je bio u groznom stanju, ali se držao tako, u mom naručju, još cijeli sat. Moram pomisliti da se odlučio roditi samo zbog toga, samo da upozna svoju mamu i da se imamo prilike pomaziti.

Roditelji su sina nazvali Mohammed Rehman, imao je i sprovod, a sahranjen je u blizini njihovog doma.

U srpnju se počeo utvrđivati razlog smrti, a doktor je rekao:

- Bio sam u nevjerici zbog svega što se dogodilo, pogotovo jer je prekid trudnoće prošao baš kako volimo da prođe, 'glatko'.

Razlog Mohammedove smrti je bilo njegovo urođeno stanje tj. mana, ali i preuranjeni, inducirani porod, i neuspjelo zaustavljanje srca dok je još bio u maternici.

Kasnije je stručnjak za neonatologiju, dr Dinakar Seshadri, koji je bio prisutan i kad se dijete rodilo, rekao kako su roditelji donijeli dobru odluku kad su pristali na prekid trudnoće, s obzirom na djetetovo dosta loše stanje i male šanse da preživi.

- Kad sam začula njegov plač mislila sam da haluciniram - kaže Sofia za koju je ovo iskustvo bilo neopisivo teško, ali dodaje da joj je drago što je imala prilike provesti malo vremena sa svojim sinom i da je sigurna kako je njezin sin 'poživio samo da se pomazi s njom i da ga ona može vidjeti'.

Na pitanje je li se itko iz bolnice ispričao kaže:

- Rekli su mi da se takvo što zaista rijetko događa no da će, potaknuti ovim slučajem, ubuduće majkama govoriti kako takav prekid trudnoće nije 100 posto siguran. Nisam ljuta na liječnike jer procedura nije prošla kako su mislili. Ljuta sam jer me nitko nije slušao - zaključuje.