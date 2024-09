Nakon 68 godina braka Anne je preminula slomljena od pomisli da se njenom Franku bliži kraj

Frank (91) i Anne Beaumont (89) iz Wooldalea umrli su mirno u staračkom domu u Melthamu u razmaku od samo 24 sata. Prije toga bili su u braku punih 68 godina. Obitelj vjeruje da je Anne umrla od "slomljenog srca" jer je preminula nakon što joj je rečeno da Frank – koji je bolovao od demencije – neće poživjeti još dugo, zbog čega je premješten u drugi starački dom, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Smrt bližnjih oslabljuje naše srce

Pokretanje videa... 00:36

Njihov sin, Ian Beaumont, rekao je za Yorkshire Live: "Moji su roditelji bili u braku 68 godina, jednostavno su se obožavali i radili su 99,9 posto svega zajedno, čak i kad je bio u pitanju nogomet, koji je moj otac igrao gotovo cijeli život. Mama bi ga uvijek podržavala u tome. Jednako tako, ona je jako puno činila za zajednicu, a tata joj je uvijek bio pri ruci kad bi u tome trebala neku pomoć".

Foto: 123RF

Anneina smrt bila je zapravo veliki šok za obitelj, jer je 89-godišnjakinja bila relativno dobrog zdravlja u usporedbi sa suprugom.

- Nije bilo srčanog udara, samo je umrla – kazao je sin. Njegov otac Frank preminuo je samo 24 sata kasnije, nakon što su mu javili za smrt supruge.

Frank je bio umirovljeni direktor kemijske tvrtke i u starački dom primljen je u srpnju prošle godine, kad supruga više nije mogla brinuti o njemu kod kuće.

- Tad je smješten u Greenacres Care Home u Melthamu. U domu su bili divni, zaista su mojim roditeljima pružali veliku podršku. Tata je bio tamo oko dvanaest mjeseci, a mama četiri mjeseca. Jako joj je nedostajao nakon što je otišao, pa mu se pridružila – priča sin Ian. Frank je, inače, pet godina prije odlaska u dom dobio dijagnozu demencije, no dotad je bio aktivna osoba.

OVDJE pogledajte fotografije Franka i Anne.

- Polako je propadao, kao što se to događa s ljudima s demencijom. To je jednostavno bilo neizbježno i svi smo očekivali da će on prvi preminuti. Zato nam je bio ogroman šok to što je mama umrla prije. Osobno vjerujem da je umrla od slomljenog srca, nakon što je primila vijest da se stvari oko tate ne razvijaju dobro – priča sin te dodaje da je sve ispalo kao da su jednostavno isplanirali 'otići' zajedno.

Unatoč tuzi, obitelj Franka i Anne pronašla je osjećaj utjehe u njihovoj gotovo istovremenoj smrti.

- Mnogi kažu kako je to na kraju ispalo lijepo. Iako je to teška situacija, za mene i moju sestru utješno je znati da su naši roditelji opet zajedno, kao što su uvijek bili – zaključuje sin. On i sestra roditelje su ispratili na vječni počinak u ponedjeljak, 30. rujna.

Može li se stvarno umrijeti od slomljenog srca?

Foto: 123RF

Riječ je o popularnoj frazi, no doista postoji medicinsko stanje koje se naziva 'sindromom slomljenog srca' ili Takotsubo kardiomiopatija. To stanje nastaje kad se jedna od srčanih komora, lijeva klijetka, iznenada proširi i oslabi. Srce tada ne može ispravno pumpati krv i taj dodatni stres može dovesti do zatajenja srca. Stanje je obično privremeno, traje nekoliko dana ili tjedana, i događa se najčešće kad se tijelo nosi s velikim fizičkim ili emocionalnim stresom. Može se pojaviti u vezi s tugom, otuda i njegovo ime. Većina ljudi se, međutim, potpuno oporavi od sindroma slomljenog srca uz liječenje.

Iako istraživanja sugeriraju da neki mjesecima kasnije mogu osjetiti umor, nedostatak zraka ili neobjašnjivu bol u prsima, malo je vjerojatno da će netko umrijeti od Takotsubo kardiomiopatije. Poznato je tek da će jedna od 10 osoba koja je preboljela to stanje, kasnije možda opet razviti isti sindrom. .Stručnjaci iz British Heart Foundationa sugeriraju da navala hormona stresa, poput kortizola i adrenalina, iznenadno opterećuje srce, uzrokujući privremenu štetu i može biti uzrok tog stanja.

Kod nekih ljudi događaji poput smrti, bolesti, operacije, mentalne traume ili financijskog stresa mogu izazvati Takotsubo. Stanje je vrlo rijetko, a uglavnom pogađa žene, tvrde u britanskom Zavodu za javno zdravstvo.

Najčešći simptomi sindroma slomljenog srca su: iznenadna, intenzivna bol u prsima, pritisak ili težina u prsima te kratkoća daha. Simptomi mogu biti slični srčanom udaru, iako su to dva različita stanja.