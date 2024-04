'Najvažnija stvar koju par treba za sretan brak, a nije ljubav'

Samo spominjanje riječi 'brak' kod većine ljudi izaziva razne emocije, zbunjenost, pa i dileme. Naime, kad ljubav krene po zlu, brak može natjerati i najneemocionalnijeg muškarca da se slomi i zaplače. Isto tako, predana veza koja ne ispunjava može uzrokovati da se najoptimističnije žene osjećaju beznadno, sumnjičavo i depresivno, smatra Ivan Young, liječnik koji je ujedno stručnjak na području veza i brakova.

Foto: Dreamstime

- To je razlog zašto ključ sretnog braka znači razjašnjavanje zajedničke svrhe vaše veze, što vodi do veće sreće. A bračni savjet koji bi parovi trebali slijediti? Jasnoća je ključna da bi svaki odnos funkcionirao. Jer bez zajedničkog osjećaja smjera u kojemu idete, i najstabilniji će odnosi propasti. Sada se vjerojatno pitate: 'Što mogu učiniti da izbjegnem da postanem statistika razvoda ili nesretnog braka?' Jeste li znali da statistike pokazuju da 50 posto najpredanijih veza propadne unutar dvije godine ili manje? A, tu je prava fora: kada tom bazenu dodate one koji su u zakonskom braku, brojka se penje na oko 55 posto - tumači Young za Your Tango.

Iako mnogi misle da će sama ceremonija braka pojačati vezu, stručnjak kaže da to nije tako.

- Međutim, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti, a koje će značajno povećati vaše šanse za trajni, uspješni život zauvijek. Brak nije za one sa slabim srcem. Izreka: 'Ljudi propadaju zbog nedostatka znanja' mnogo je više od klišeja, to je činjenica. Zato je ključno imati zajednički stav o tome kako oboje doživljavate svrhu svog braka. Morate detaljno komunicirati (i složiti se oko toga) što točno predanost i brak predstavljaju za vas oboje, kao par i pojedinačno - objasnio je.

Ovo je prvi korak u kreiranju veze koja će izdržati sve buduće krize.

- To uključuje brojne odluke, od postavljanja granica o tome tko može doći u posjet i koliko dugo smije ostati, do odlučivanja o tome kako dijeliti i trošiti novac. Čak treba definirati i tko radi koje poslove po kući. Razlog zašto većina veza propada i izgara je to što su parovi toliko opsjednuti idejom ljubavi da ne sagledavaju realnost i odgovornosti koje dolaze s njom - navodi liječnik.

Uostalom, riječ je o dijeljenju svog života i cijelog svog bića s drugom osobom. Dakle, treba razgovarati o tome što brak uopće znači prije nego ga ljudi uistinu sklope.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

- U prošlosti su ljudi ulazili u brak iz razloga koji nisu imali mnogo veze s ljubavlju. Ali danas, naše gospodarstvo, mijenjanje rodnih uloga i ljudska evolucija općenito stvaraju prostor za nova očekivanja uloge braka. Ovo više nije feudalno društvo. Sada su stvari drugačije, ali ono što je potrebno za uspješan sretan brak nije se nimalo promijenilo - tumači.

Za razliku od naših predaka, mi sada znamo bolje, ili bismo barem trebali.

Iako nas instinkti potiču da izbjegavamo duboke probne razgovore, to odnos može spasiti od kraha.

- Vrijeme je da postavite teška pitanja kako biste bili sigurni da se vi i vaš partner slažete sa zajedničkom svrhom vaše predanosti jedno drugome - predlaže.

Evo nekoliko pitanja koja možete postaviti:

Što mislite o prijateljstvima sa suprotnim spolom?

Što su zabranjene stvari kada su u pitanju prijatelji suprotnog spola?

Koliko često moji rođaci mogu doći u posjet?

Što mislite o vjeri?

Želiš li djecu?

Kakav stil roditeljstva preferirate?

Koliko često volite biti intimni?

Koje su vaše intimne preferencije?

Koje su vaše dnevne navike i rutine?

Koje su uloge za koje smatrate/mislite da su prikladne za ženu u vezi?

Koje su uloge za koje smatrate/mislite da su prikladne za muškarce u vezi?

Koliko informacija o nama mogu podijeliti sa svojim prijateljima i obitelji?

Kakvo je vaše mišljenje o štednji i potrošnji?

Koje svoje resurse ili imovinu očekujete da ću podijeliti s vama?

Koje svoje resurse ili posjede želiš podijeliti sa mnom?

Postavljanjem tih preventivnih pitanja otkrit ćete stvari koje trebate znati o svom partneru.

Foto: Dreamstime

- Da, postavljanje takvih pitanja može izgledati pomalo nelagodno ili neobično, ali ne možete si priuštiti da ne znate odgovore. Predviđanje svaki put pobjeđuje naknadnu pamet. Da biste stvorili ispunjujuću, dugotrajnu vezu, morate znati u što se upuštate - zaključuje liječnik.

Dakle, treba znati odgovore na neka pitanja.

Na kraju, najvažnije je da imaju dobar, ležeran odnos, jer parovi koji se smiješe, smiju i dijele nova iskustva, a pritom se iskreno trude komunicirati, traju godinama, piše Your Tango.