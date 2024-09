'Nakon četiri godine braka moj suprug mi je postao odbojan'

Supruga i majka objasnila je u objavi na Redditu da se njezin brak pretvorio u muku - muž joj se gadi.

Naime, kaže da ne samo da ima zadah, već nema novca te je u dugovima na kreditnim karticama. Troši sav svoj novac na kavu i igrice, a ona plaća račune i hipoteku.

Foto: canva ilustracija

Kao da to nije dovoljno loše, žena je dodala da se osjeća kao njegova majka i da se bori s time što on uopće ne pomaže u kućanstvu i ne može pravilno komunicirati.

Na Redditu, u temi r/Divorce, žena je svoj post naslovila: "Muž mi se gadi, trebam li se razvesti?". Pitala je korisnike Reddita: "Jesam li sebična/dramatična?".

Objasnila je da ima 26 godina, da je u braku sa suprugom, koji ima 27, četiri godine i da imaju dvoje djece, oboje mlađih od tri godine. Objasnila je da idu na terapiju za parove, ali unatoč tome, napisala je da ga jednostavno više ne voli.

Majka je potom navela osam glavnih problema koje ima sa svojim mužem, od čega je prvi to što ne pomaže u kući.

Kaže da ima osjećaj kao da njih dvoje nisu ravnopravni. Veli da on ima razne 'ovisnosti' te stalno visi na telefonu koji često skriva.

- Neprestano je na telefonu, toliko da to primjećuju moji prijatelji i obitelj. Također skriva što ima na svom telefonu od mene. Uključi 'ne ometaj' kada mi pokazuje bilo što i poludi ako mu se približim. Kada sam ga s tim suočila, rekao je da je to zato što ga gnjavim radi igara o kojima je ovisan. Osim toga, ovisan je o kofeinu i troši vjerojatno oko 200 eura mjesečno na kave. Uz to, konzumira nešto radi čega mu je zadah loš, a uopće ne znam ni koliko to košta - izjavila je.

Osim smrdljivog daha, žena je tvrdila da loše stoji financijski.

Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Nekada je zarađivao puno novca, a sada imamo odvojene bankovne račune pa ne znam što radi s novcem. No, sada ionako nema apsolutno nikakvog novca i u dugu je zbog kreditnih kartica jer voli sportske aute. A trenutno ja plaćam hipoteku i sve osim osiguranja i njegovog potpuno novog kamiona. Ne mogu razgovarati s njim o financijama jer ću mu prigovarati da je loš s novcem, ali zapravo, prema njemu, ja sam ta koja je loša s novcem. Imam više od 100.000 eura ušteđevine - navela je.

Žena je objasnila da njezin muž ima ADHD, no on joj veli da ona nije prema njemu dovoljno pažljiva.

- Očekuje da mu napravim podsjetnike i popise stvari koje treba obaviti, poput pranja suđa, rublja itd. Po mom mišljenju, to je posao nas oboje i ja nisam njegova majka, ne trebam mu praviti popise kućanskih poslova - izjavila je.

- Osjećam se kao njegova mama. Ponaša se prema meni kao prema svojoj mami. Traži dopuštenje za bilo što - iskrena je.

Osim što se osjeća kao njegova majka, žena je objasnila da je komunikacija u njihovom braku također problem.

- Svaki put kada razgovaramo o problemima, sve se okrene protiv mene. Ja ispadam 'zla'. Da, mogu biti bezosjećajna, ali samo zato što je on tako dramatičan. Obično pričamo o poslu i djeci, ništa posebno. Moji prijatelji i obitelj ne sviđaju mu se iz više razloga, ali najviše zbog toga što je toliko sebičan. A on ni nema pojma da je sebičan - napisala je.

Žana je također naglasila da, iako je ona 'avanturistički' nastrojena osoba, njemu nije do zabave.

- Mrzi odlaziti na događaje gdje ima puno ljudi, a ja samo želim zabavu. Ja sam duša zabave i želim da on može biti duša zabave sa mnom. Umjesto toga, osjećam se sputanom - navela je.

- Osjećam se kao da moram sve raditi. Morala sam se ponašati kao njegova mama toliko dugo da mu više nisam ni privlačna. Bilo bi lakše da nije tu. Sada mi se već gadi, ima li povratka u normalan brak? Čak i ako bi se promijenio, toliko sam ogorčena da ne znam mogu li ga opet voljeti. Ono što zaista želim je uzeti pauzu. Sviđa mi se ideja da on ima djecu pola vremena kako bih se mogla odmoriti. Bilo kakav savjet je dobrodošao, ali molim vas, budite ljubazni - zaključila je.

Korisnici Reddita bili su šokirani ženinim priznanjem, a mnogi su i komentirali.

- Radi ono što smatraš ispravnim. Što prije to shvatiš, to bolje za tebe i tvog muža - rekla je jedna.

- Moram biti iskrena, ovo zvuči kao slučaj dvoje ljudi koji su se vjenčali previše rano i nikada se nisu pravilno razvili - navela je druga.

- Ima ozbiljne probleme koje treba riješiti. Ako neće raditi na njima, tu je vaš kraj. Ali bih mu dala neki izbor, neka odluči je li spreman promijeniti se - zaključila je treća, piše The Sun.