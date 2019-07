Nakon četiri sata: Riba plivao 13 km i doplivao do Lastova...

Oko šest sati ujutro krenuli su s najbližeg rta Korčule prema Lastovu. Uz njega je zaplivao Todor, spasilac i volonter Crvenog križa.

- Jučer je na Korčuli podijeljeno 360 poklona. Ne vjerujem da će išta nadmašiti Korčulu. Krećemo lagano u avanturu, sa mnom je i Todor spasilac i volonter Crvenog križa koji će biti uz mene. Bura puše u leđa, valovi su nula, vrijeme je idealno. More je ledeno jer je bura, ali sreća je što nema puno valova - rekao je Ribafish prije nego što je uskočio u ledeno more i započeo avanturu do Lastova.

Nakon sat vremena plivanja malo su zastali kako bi se odmorili.

- Plivamo jedan sat i dvije minute. Za sat vremena preplivali smo 3.300 metara, a ispred nas je još nekih 9.000 - 9.500 metara. Trećina puta je prijeđena. Htio sam se pohvaliti da sam vidio jednu ušatu stvarno je predivno kao da si u nekom velikom beskrajnom plavom akvariju. Uglavnom za nekih tri sata sam na obali Lastova - poručio je iz vode Riba.

Nakon četiri sata plivanja i prijeđenih 13 kilometara stigli su do Lastova i osvojili šesti otok po redu..

- Hvala Todoru što je plivao sa mnom, 13 kilometara u četiri sata i 20 minuta. Usne su mi kao kod djeteta koje je prvi put skočilo u more. Prekrasno je vrijeme, nije bilo valova. U jednom trenutku popeo sam se na brod jer me je rame ubijalo. Nakon masaže bilo je bolje. Stavrno sam umoran zato se tek navečer družimo, pričamo dijelimo knjige i igrače - rekao je umoran ali sretan Ribafish

Danas će biti druženje u Mihajli oko 18 sati. Do tada će se Ribafish nakon prijeđenih 13 kilometara, malo odmoriti.