Nakon gubitka 90 kila moli da joj se s tijela ukloni viseća koža

Mlada žena moli pomoć doktora da joj uklone višak kože koji s nje visi nakon što je izgubila preko 90 kilograma zahvaljujući želučanoj premosnici.

U jednom trenutku uzimala je lijekove za depresiju, koji su izazvali dodatno nakupljanje kilograma, te je na kraju imala malo manje od 150 kilograma. Već početkom srednje škole imala je 90 kilograma, zbog čega su je ubrzo drugi učenici počeli izbjegavati, što je imalo jaki negativan utjecaj na njezine emocije i ponašanje.

Čim bi došla iz škole bi utjehu tražila u hrani zbog čega se osjećala loše pa je opet jela da bi se osjećala bolje. I tako u krug, dok ju napokon majka nije odvela dječjem psihijatru koji joj je dao lijekove za depresiju. Ti lijekovi su joj u početku pomogli emotivno, ali zbog njih je počela dobivati još kilograma te je ubrzo izgubila svu kontrolu nad svojim tijelom.

- Tolika težina je počela utjecati i na moje zdravlje, nisam se mogla kretati, brzo sam ostajala bez zraka. Došlo sam i do preddijabetičkog stanja. A i sama sebi sam štetila jer sam jela bez prestanka. Bila sam svjesna da moram napraviti nešto drastično da promijenim svoj život - ispričala je Hope Tucker Daily Mailu.

Želučana premosnica joj je zauvijek promijenila život. Već u prvim mjesecima nakon operacije je izgubila puno kilograma što je jako utjecalo na njezino raspoloženje, što je na kraju rezultiralo prestankom uzimanja lijekova za depresiju.

Ali, kako je gubila sve više kilograma, sve više kože je počelo visjeti s njezinog trbuha, ruku i sa stražnjice što je imalo sve lošiji i lošiji utjecaj na njezinu psihu.

-To me je stalno podsjećalo na to kako sam izgledala i kako sam se osjećala kad sam bila najdeblja. Kad pogledam u ogledalo vidim svu tu kožu i zbog toga loše osjećam, a toliko sam se naradila da pobijedim depresiju i da se napokon dobro osjećam. Ne želim natrag - objasnila je Hope.

Iako očajnički želi ići na operaciju da joj odstrane višak kože, doktori se brinu zbog njezinog mentalnog i fizičkog zdravlja jer smatraju da i dalje namjerno gubi na kilaži zbog čega smatraju da nije spremna za operaciju, već da zdravlje ugrožava i dovodi se u sve goru situaciju.