Nakon kluba 'malih' pokrenuta je i stranica za one obdarene

Nakon što se pokretanje web stranice 'Dinky One' za upoznavanje muškaraca s manjim privatnim dijelovima pokazalo kao pun pogodak, s radom je krenula i web stranica 'Big One' - koja služi upoznavanju 'obdarenih muškaraca'.

Kreator dviju web stranica za Metro.uk David Minns rekao je da se s tim htio pobrinuti za žene koje traže partnere, a smatra da će ova stranica olakšati i muškarcima koje veliki penis priječi u potpunom seksualnom zadovoljstvu.

Foto: Thinkstock

- Big One je pokrenut kao odgovor na brojne zahtjeve nakon uspjeha koji je doživjela stranica Dinky One, a djelovanje na oba kraja tržišta osigurava svima mogućnost da pronađu ono što traže - rekao je Minns koji kaže i da je većina povratnih informacija za Dinky One bila pozitivna jer do ove sad takva platforma nije postojala.

Od kad je najavio Big One domenu javljaju mu se, kaže, žene koje žele upoznati muškarce s većim penisom.

Foto: Fotolia Sada nitko ne treba brinuti zbog veličine je zainteresiranih žena ima i za jednu i drugu krajnost - zaključio je Minns i dodao da će 'biti zanimljivo u narednim mjesecima pratiti koja je stranica popularnija.

Iako i jedna i druga stranica 'cijelu priču' baziraju na veličini intimnih dijelova, ni Big One ni Dinky One ne dopuštaju objavu golih fotografija.

Inače, na Dinky One stranicu na koju su pozvani zainteresirani muškarci koji su veličinom penisa ispod prosjeka (koji je navodno oko 14 cm) samo se prošlog tjedna prijavilo 10.698 Britanaca.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: