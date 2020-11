Nakon ovoga, poželjet ćete spuštati zahodsku dasku prilikom puštanja vode

Čestice korona virusa mogu se raspršivati u oblaku visokom do tri metra prilikom puštanja vode, a budući da se virus može zadržati u izlučevinama sada je dobro ekstra pripaziti na higijenu

<p>Niz zapanjujućih fotografija zabilježile su što se uistinu događa kada pustite vodu na wc školjci, a ne spustite poklopac.</p><p>Harpic, kemijska tvrtka, koristila je brze specijalne kamere za snimanje raspršivanja aerosolnih čestica izbačenih u zrak. Ove fotografije potiču ljude da spuste poklopac prije nego što puste vodu.</p><p>Istraživanje je otkrilo da se čestice korona virusa mogu raspršivati u oblaku visokom do tri metra jednim ispiranjem.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za jak imunitet):</p><p>Istraživanje koje je provedeno na 2000 Britanaca otkrilo je da 55 posto odraslih osoba u Velikoj Britaniji ne spušta poklopac prilikom puštanja vode na WC školjci. </p><p>Voda WC školjke ostaje kontaminirana do nekoliko ispiranja nakon što je izložena štetnim patogenima.</p><p>Korona virus je izdržljiv i može preživjeti putovanje kroz ljudski probavni sustav. Često je prisutan u stolici tjednima nakon što simptomi prestanu.</p><p>- Nikada nije bilo važnije vrijeme za dodatnu brigu oko svojih domova. Iako su rizici povezani sa širenjem klica u nehigijenskim kupaonicama visoki, rješenje za održavanje čistoće jednostavno je. Kao stručnjaci za higijenu, Harpic je na raspolaganju da pomogne svima da ostanu sigurni kod kuće - rekao je suradnik za istraživanje i razvoj iz tvrtke Harpic.</p><p>Jedno ispiranje WC školjke stvara tisuće sitnih aerosolnih kapljica koje mogu sadržavati bakterije i viruse i onečišćivati površine udaljene i šest metara, tvrde iz Harpica.</p><p>Neke čestice prisutne u vodi toaleta mogu doći do donjih dišnih putova, što može dovesti do infekcije.</p><p>Na pitanje zašto ne zatvaraju poklopac prilikom puštanja vode, glavni razlozi ispitanika su bili nesvjesnost rizika (47 posto), osjećaj straha od dodirivanja poklopca (24 posto) i općenito zaborav (15 posto).</p><p>Međutim, gotovo svi od 2000 ispitanika (95 posto) priznali su da će početi zatvarati poklopac nakon što im se objasnio mogući rizik.</p><p>Prethodno istraživanje otkrilo je da se SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje COVID-19, može prenijeti putem fekalnih čestica.</p><p>Studija objavljena u lipnju u Lancetu identificirala je čestice virusa u izmetu bolesnika s COVID-19 gotovo pet tjedana nakon negativnog testa.</p><p>Te su čestice i dalje bile održive i mogle bi izazvati fekalno-oralni prijenos koronavirusa, upozorili su istraživači, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8910151/Firework-like-photos-happens-toilet-flushed.html">Daily Mail</a>.</p>