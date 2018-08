Nakon pijanog seksa utroje on njoj sad šalje poruke pune pusa

Draga Deidre,

imam 33 godine, moj muž 37, a moja prijateljica 29. Znala sam da nešto nije u redu kad me je prijateljica pitala kako je prošao razgovor za posao, a znam da joj nisam ništa o tome rekla.

Kad sam ju pitala kako zna za razgovor, rekla mi je da joj je to spomenuo moj muž, kad su se dopisivali o radovima koje izvodi njegov brat u njezinoj kući.

To me mučilo i odlučila sam pogledati poruke na njegovom mobitelu. Većina poruka je bila izbrisana, ali sam pronašala par poruka u kojima se bilo puno pusa i malih x-ova. Njih dvoje su se dopisivali!

Nas troje smo oduvijek jako dobri. Ona je prije par godina prolazila kroz jako teško razdoblje i ja sam bila njezin oslonac.

Njezin muž je kockao i drogirao se i u jednom trenu je sve postalo toliko strašno da joj je socijalna služba htjela uzeti djecu. Pomagala sam joj kako god sam mogla, a u jednom trenu sam se osjećala kao druga majka njezinoj djeci. Ona je tad prolazila razvod i pokušavala stati na noge.

Nas troje smo često večeri provodili zajedno, a njezina djeca su spavala na katu s našim sinom, koji ima osam godina. Obično bi naručili dostavu i popili par boca vina, piše britanski Sun.

Te večeri, prije par mjeseci, puno smo popili i smijali se kao ludi dok je moj muž prepričavao svoj prvi seksualni pokušaj. Imao je 17 godina i velikih problema s patentnom na haljini djevojke s kojom je bio. I tako smo i mi ispričale svoje prve seksualne doživljaje. Večer je završila... seksom utroje.

U tom trenu seks je bio zabavan, ali danas bih najradije da se to nije dogodilo. Nedavno sam saznala da se njih dvoje dopisuju iza mojih leđa, a možda i nešto drugo. Jasno sam joj dala do znanja da nas dvije više nismo prijateljice.

Odlučila sam reći mužu da znam za poruke, na što mi je on odgovorio da mu je jako žao da se to dogodilo. Čini mi se da mu je žao što sam ih ulovila, a ne što je to napravio. Kako da mu opet vjerujem?

Deidre odgovara:

Seks utroje najčešće vodi do komplikacija u odnosima ljudi. Tu večer ste svi pili i granice koje inače ne prelazite su nestale, a sad ćete ih jako teško vratiti tamo gdje su bile.

Moraš misliti na djecu. Ako je tvoj sin bio blizak s djecom tvoje prijateljice, njihov iznenadni nestanak iz njegovog života može biti jako uznemiravajuć za njega.

Prvo što trebaš napraviti je izgraditi povjerenje u svojeg muža i potom raditi na strasti u vašoj vezi. Vaš seksualni život mora ponovo oživjeti. Isprobajte nešto novo, unesite novu energiju i strast u vaš odnos. Tako će tvoj muž imati sve što mu treba kod kuće i neće imati potrebu tražiti seksualna zadovoljstva negdje drugdje.

Što se tiče njihovog kontaktiranja, tu moraš zauzeti čvrsti stav. Daj mu jasno do znanja da svako buduće kontaktiranje s tvojom nekadašnjom prijateljicom će značiti kraj vašeg braka. Čak i u slučaju da zbog djece se vas dvije dogovorite za zajednički izlazak ili igranje u nečijoj kući, on nema što s njom razgovarati.