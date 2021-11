Iako to nije lako, žena ne bi trebala previše osobno shvatiti to što muškarac nakon seksa izgubi interes za nju. To samo pokazuje da od početka nije bio za nju i bolje da je otišao sada nego nakon deset godina loše veze.

Kao što bi neki rekli "more je puno riba" i negdje sigurno postoji muškarac koji će ženu voljeti svim srcem i biti sretan što je njegova, ne samo zbog seksa već zbog toga kakva je iznutra i zato što se uz nju osjeća ispunjeno.

Pet razloga zašto neki muškarci izgube interes nakon seksa:

1. Ništa drugo osim seksa ga nije ni zanimalo

Ima onih koji bi napravili sve da dođu do žene koja im je zapela za oko i odvedu je u krevet. Ali, nakon strastvene noći izgube interes jer im više nije izazovno. Dobili su što su željeli i idu dalje.

To se nije dogodilo zato što je određena žena bila loša u krevetu ili s njom nešto nije u redu, već je naišla na površnog muškarca.

2. Mislio je da je zaljubljen pa shvatio da nije

Takvim muškarcima iskreno se može činiti da su zaljubljeni i da im se žena sviđa, da su je dosta dobro upoznali u to kratko vrijeme itd.

No, dogodi se da nakon seksa dobiju osjećaj kao da su sa strancem, da tu ženu zapravo ne poznaju i leptirići iz trbuha im nestanu. Oni zapravo pobrkaju osjećaj strasti i požude sa zaljubljenošću.

3. Jednostavno nema seksualne privlačnosti

Ponekad muškarac i žena mogu biti vrlo privlačni jedno drugome, mogu razgovarati o svemu, imaju slične interese itd. Međutim, kada dođe do seksa shvate da među njima nema seksualne privlačnosti, odnosno da im je seks osrednji.

Neki muškarci će tada izgubiti interes (kao i neke žene) i neće željeti održati takvu vezu.

4. Uplašio se jer je veza postala previše ozbiljna

Muškarci ponekad daju petama vjetra jer se prepadnu puta kojim veza ide. Žena se zaljubi u njih nakon prvog seksa, postane preozbiljno, a oni nisu spremni obvezati se nekome pa radije pobjegnu.

Možemo ih nazvati kukavicama, no bolje da odu jer ako nisu spremni za ozbiljnu vezu - ta veza ionako ne bi dugo trajala.

5. Nisu sve veze predodređene za duge staze

Trenutak u kojem muškarac i žena postanu seksualno intimni je trenutak kada se neke stvari iskristaliziraju. Neke veze nakon toga potraju, ali neke su osuđene na propast jer partneri shvate da jednostavno nisu jedno za drugo, otkriva The Earth Child.