'Nakon šest šalica kave dnevno, prestao sam je piti i šokirao se'

Od tinejdžerskih godina sam svakodnevno pio kavu. Svako toliko sam se poigravao s mišlju da bih trebao piti manje kave, ali nikad nisam pokušao to provesti u djelo, piše Angelo Belardi za BusinessInsider.

Dodaje kako je iznenada prestao piti kavu, a zatim detaljno opisuje što je primijetio da se promijenilo u njegovom životu zbog te odluke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:34 Zagreb: Jesenski napitci u Kavanaturi | Video: 24sata/pixsell

Povećana konzumacija

- Kava je bila moj prijatelj koji me pratio kod kuće, u školi i na fakultetu. Rano sam je počeo konzumirati, djelomično zato što su je moji roditelji pili šalicu za šalicom dok sam odrastao - prisjeća se Belardi dodajući kako je za njega bilo normalno piti kavu u svim prilikama, od doručka do ručka ili večere, između obroka, pa i u bilo koje doba.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kaže kako su on i članovi obitelji dolazili do aparata za kavu u kuhinji, postavili šalicu i čekali da predivan miris začini zrak. U srednjoj školi su u kantini također imali aparate za kavu te je u svakoj prilici kupovao taj napitak.

Na fakultetu je redovito pio kavu iz aparata koji su bili postavljeni po kampusu, a kad je dovršavao studij i pisao diplomski rad, povećao je konzumaciju i počeo piti više kave.

- Imao sam ideju da kava pokreće znanost i htio sam biti siguran da sam dio toga. Kad sam počeo s doktoratom, odlučio sam unijeti neke promjene u život i izgraditi neke nove navike. Zato sam ograničio unos kave na samo četiri šalice na dan - nastavlja on dodajući kako je u tom naumu uspio izdržati tri godine.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Bilo je iznimaka, pa je tako za izlet s prijateljima u trgovini kupio bocu kave od litre i pol te je čitav dan pijuckao. Došavši do hotela, pozlilo mu je i kaže kako je to jedini put kad je primijetio da je popio previše.

- No općenito, moje pravilo o četiri šalice držalo se donedavno. Počeo sam sve više raditi od kuće, pa sam počeo piti sve više kave. Tako se doza podignula na pet do šest velikih šalica instant kave na dan - opisao je Belardi.

Izazov zoni komfora

Nastavlja kako je nešto neočekivano potaknulo ideju o odustajanju od kave.

- Tek nakon što sam napisao članak o važnosti izlaska iz zone komfora, shvatio sam da i ja to mogu učiniti. Zbog višeg cilja, a to je zdrav život, odlučio sam prestati konzumirati sve što za mene nije dobro. Dodatno, dok sam u ponedjeljak ujutro o toj ideji pisao u svoj dnevnik, ispio sam šalicu kave svjestan da mi je to posljednja. Makar za neko vrijeme - nastavlja on.

Jednostavno je odlučio prestati, kao što je godinama ranije prestao pušiti. Kad god bi pomislio na kavu, umjesto toga je popio čašu vode ili je skuhao čaj.

Foto: 123rf

Kako sam uspio?

- S nevjerojatnom lakoćom sam se odviknuo od kave. Nisam se osjećao više umornim ili manje pozornim tijekom dana. Nisam osjećao žudnju za kavom. Naravno da sam prvih nekoliko dana svako toliko pomislio "U ovo doba pijem kavu" ili "Ne bi li šalica kave sad bila odlična", no nije bila riječ o snažnim žudnjama, suprotno od onog što sam na počeku očekivao - tvrdi Belardi i dodaje kako je vjerojatno sretnik, a možda je pomoglo i to što pije čaj ili vodu umjesto kave.

- Možda sam mislio da će mi biti teže temeljem ranijeg iskustva s prestankom pušenja prije desetak godina. Tijekom prvih dana i tjedana odvikavanja od cigareta, osjećao sam snažnu žudnju za nikotinom. Mjesecima i čak godinama poslije, ta bi se žudnja periodično pojavljivala, no uspio sam je držati pod kontrolom - kazao je.

Foto: Dremastime

Bez obzira je li riječ o razlici u tvarima, jer nikotin stvara veću ovisnost pa vodi i većim fizičkim simptomima kod odvikavanja, ili je stvar u različitom pristupu problemu, Belardi ne zna zašto mu je sad bilo lakše. No svakako mu je pomoglo što je puno vremena provodio s djevojkom koja rijetko pije druga pića osim vode.

- Imao sam njezinu potporu i nitko me nije mamio mirisom svježe skuhane kave niti me zvao da sjednemo na kavu u pauzi - istaknuo je.

Kaže kako je vjerojatno ljudima koji rade u uredu ili su okruženi drugima koji piju kave puno teže odviknuti se, no danas sebe može bez problema zamisliti kako pijucka čaj dok drugi piju kavu te na taj način sudjelovati u pauzama za kavu i izlascima.

Pojasnio je i kako još nije primijetio značajne zdravstvene benefite, no iskreno kaže da nije ni očekivao kako će se tako nešto dogoditi odmah jer je riječ o dugoročnom učinku na zdravlje. Vjeruje kako će nedostatak kofeina dugoročno povoljno utjecati na kardiovaskularni sustav.

- No dva tjedna poslije, mogao sam započeti s ocjenjivanjem stvari koje sam primijetio - istaknuo je.

Rezultati:

Manje kofeina

- Iako konzumiram kofein u zelenom i crnom čaju, konzumacija kofeina je drastično pala - istaknuo je.

Prema izvješću Mayo Clinic, crni čaj sadrži trećinu kofeina kojeg sadrži i kava, dok zeleni čaj sadrži četvrtinu ili čak petinu kofeina. Ostale vrste čajeva koje Belardi pije ne sadrže kofein.

- Uspio sam smanjiti konzumaciju sa šest velikih šalica kave (oko 600 miligrama kofeina) na možda tri šalice zelenog i jednu šalicu crnog čaja na dan (oko 125 miligrama kofeina). Iako mi cilj nije bio posve se odreći kofeina, bilo je jasno da sve vodi k tome i da će to povoljno utjecati na moje zdravlje - kazao je.

Manje mlijeka i šećera

Belardi pojašnjava kako je kavu obično pio u velikim šalicama s dodatkom mlijeka, ili kao kratki espresso sa žličicom šećera. Još konzumira mlijeko kroz doručak ili kao dodatak čaju, no kaže kako samo zbog manje kave na dan popije barem dva decilitra mlijeka manje. Šećer inače ne stavlja u drugu hranu osim kave, pa čak ni u čaj.

- Posljedično, pao je i unos šećera, barem onog koji nije skriven u procesiranoj hrani, pa je sad gotovo na nuli - pohvalio se.

Foto: DREAMSTIME

Više čaja

- Odlučio sam da svako toliko želim konzumirati topli napitak, osobito tijekom hladnijih dana. Zato sam počeo piti čaj više nego što sam to činio proteklih godina. Ranije sam znao popiti čaj za doručak ili neki biljni čaj ako sam bio prehlađen - opisuje Belardi.

Bolja slika o sebi

- Više se ne gledam kao ovisnika o kofeinu. To znači da zapravo nisam ovisan ni o čemu. Nekad sam pušio, pio sam alkohol, a tijekom svih tih godina pio sam kavu razmišljajući o sebi kao o čovjeku kojem su sve te stvari bile potrebne kako bi ostao fokusiran na posao i učenje. No sad znam da mi ništa od toga ne treba te da mogu živjeti sretan i ispunjen život bez stalne potrebe za nekom specifičnom tvari - tvrdi on. Kaže kako zbog svega sad ima bolje razumijevanje samokontrole, ali i kontrole tijela i ponašanja te da niti jedna tvar nema kontrolu nad nekim aspektom njegova života.

Ušteda novca

- Kava nije jeftina. Svaka tri tjedna sam kupovao filtere za aparat za kavu u vrijednosti višoj od 400 kuna. Manje sam trošio za instant kavu, no puno više za kavu koju sam popio u kafiću. Iako to nije najgori način za potrošiti novac, može biti lijepa ušteda ako prijeđete na čaj ili vodu - kaže on.

Cura kaže da sam opak

- Mojoj curi se sviđa činjenica da više ne pijem kavu. Jako se iznenadila kad sam jednog jutra iz čista mira prestao i tu naviku zadržao do danas. Za sad jedino ona zna za to, no mislim da će sve biti puno teže kad odemo u posjet mojim roditeljima u čijoj je kuhinji u zraku stalno prisutan miris svježe kuhane kave - požalio se Angelo.

Učinak eksperimenta

Belardi nastavlja kako je dokazao sebi da to može učiniti. Može se odreći nečega što je dugo volio činiti iako je znao da to nije dobro za njega.

- Ako ništa drugo, ovo pomaže mojem uvjerenju da se mogu namjerno promijeniti, postići nešto što sam prije smatrao nemogućim. Promijeniti nešto što sam godinama radio bez preispitivanja. Mogu se promijeniti samo tako, jednog običnog ponedjeljka - pojašnjava Belardi. Ističe kako svatko ima moć da jednog običnog dana preispita svoj život i učini nešto da ga promijeni na bolje. Negativno ponašanje može se promijeniti u pozitivno svakog dana i za to ne treba nikakav poseban događaj ni razlog.