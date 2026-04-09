Nakon što je vidio rezultate zatezanja lica na svojoj ženi i sam se odlučio na isti zahvat

Priča para Mancini iz Miamija odražava sve veći trend u kojem i muškarci sve češće razmatraju kozmetičke zahvate kako bi osvježili svoj izgled i vratili samopouzdanje.

POGLEDAJ VIDEO: Hana Rodić

Pokretanje videa... 01:00 Hana Rodić | Video: KanalRi

Supruga kao inspiracija

Doreen Mancini (59) dugo je razmišljala o pomlađivanju lica jer je osjećala da fotografije više ne odražavaju onoga tko je zapravo ona iznutra. Nakon što je na društvenim mrežama pronašla priznatog plastičnog kirurga, odlučila se na seriju zahvata koji su uključivali duboki facelift, podizanje vrata i obrva te injekcije vlastite masnoće za bolji ton kože i volumen lica.

Foto: dr. Paul Afrooza

Rezultati su bili prirodni, ali jasno vidljivi — Doreen je izgledala mlađe i osvježeno, bez 'previše kirurškog' dojma. Komplimenti su počeli stizati od prijatelja i poznanika, što je dodatno potaknulo njenog supruga, Anthonyja, da razmisli o svom izgledu.

Muškarci i estetska medicina

Anthony se na konzultaciji s istim kirurgom odlučio riješiti zabrinutosti oko izgleda vrata i linije donje čeljusti — područja koja su mu najviše smetala pri pogledu u ogledalo. Kirurg Paul Afrooz, koji obavlja samo jednu operaciju dnevno kako bi svakom pacijentu posvetio maksimalnu pažnju, rekao je da je čest slučaj da parovi idu zajedno kroz postupke, ali često jedan za drugim kako bi se mogli međusobno podržavati tijekom oporavka. Ovako je izgledao nakon operacije.

Iako se još do nedavno estetska kirurgija smatrala gotovo isključivo ženskom domenom, trend pokazuje da se muškarci sve otvorenije odlučuju na zahvate kao što su facelift, podizanje obrva ili korekcije vrata — osobito ako su inspirirani pozitivnim iskustvom partnera.

Prirodni rezultati i oporavak

Doreen i Anthony opisali su rezultate kao prirodne i nenametljive — bez dramatičnih promjena koje bi na prvu odavale da je riječ o estetskoj kirurgiji. Upravo to često navode i kirurzi kao jedan od najvažnijih ciljeva moderne plastične medicine: poboljšati, ali ne 'promijeniti' lice.

Oporavak nakon zatezanja lica obično traje nekoliko tjedana, a većina pacijenata može se vratiti normalnim aktivnostima nakon otprilike dvije do tri tjedna, uz određene mjere njege i zaštite od intenzivnih fizičkih napora.

Društvena dimenzija odluke

Stručnjaci ističu da su razlozi zbog kojih ljudi biraju estetske zahvate često kompleksni i osobni. Želja za boljim osjećajem u vlastitoj koži, podizanje samopouzdanja i sklad s unutarnjim doživljajem vlastitog izgleda navedeni su kao najčešći motivi. Međutim, kirurzi naglašavaju da takve odluke trebaju biti dobro informirane i temeljene na realnim očekivanjima.

* uz pomoć AI - ja