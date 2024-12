Nakon Ženskog vikenda u Rogaškoj Slatini, evo gdje žene mogu otputovati u prosincu

Da Martinje nije tek tipični muški dan pokazao je projekt Ženski vikend Hrvatskom i okolicom kojeg već više od dvije godine osmišljava modna savjetnica i novinarka Alma Premerl Zoko. Nedaleko Zagreba, točnije u Rogaškoj Slatini, slavilo se Martinje čak dva vikenda, a u programu su se izmjenjivala tri potpuno različita tipa proslava između kojih su bile beauty i make up radionice, wellness ali i istraživanje zanimljive destinacije. Budući da je započeo mjesec prosinac, prije veselog Adventskog vikenda u Čatežu, evo nekoliko zanimljivosti zabavnog Ženskog vikenda održanog u studenom u Rogaškoj Slatini.

Petak u rock ritmu

Okupljanje je bilo u jednom od simbola Rogaške Slatine, kultnoj tvornici Afrodita. Nakon upoznavanja filozofije tvornice i uspjeha brenda, edukatorica Amra na poseban je način svakoj ženi vratila svježinu i ljepotu licu. U fokusu su bile dvije linije proizvoda - vitamin C kao pomagač revitalizacije kože nakon sezone sunčanja i kultna Afroditina linija s grožđem, simbolom Martinjskog vikenda. Osim svježine lica, na Amrinoj radionici kao da je nestao i sav nakupljeni stres pa se ženska ekipa uputila na obližnju domačiju Mia Mia. Gazdarica ovog imanja je Mia Žagar, nekad vlasnica kultnog kafića Mia Mia u Rogaškoj, a danas vlasnica istoimenog imanja samo tri kilometara udaljena od centra.

Kod Mije je Martinje bio spoj tradicionalnog i modernog, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih. Kako priliči ovakvom Martinju, na stolu su se našla pripremljena rebrica, patka s mlincima, ali i specijalitet „domačije“ pečena kračica (buncek pečen pet sati). Uz njega je Mia poslužila kućno vino, a za glazbenu kulisu bio je zadužen Gentlemen's Club bend, koji su svirali domaći i strani rock. Mjesta na plesnom podiju bila su popunjena, orila se pjesma i smijeh.

Subota na tradicionalan način

Jutro u Rogaškoj Slatini počelo je na zdrav način. Nakon prospavane noći u Grand hotelu Sava Superior sve su dame ustale, vježbale te krenule prema 'Pivnici magnezija', kako se naziva posebno osmišljeno mjesto s izvorom mineralne vode koje je ujedno jedinstveno u svijetu (jedna litra sadrži čak 1040 miligrama magnezija). Rogaška mineralna voda, ako se pije po preporukama stručnjaka, uspješno uklanja probleme probavnog trakta, glavobolje, umora... Budući da je Martinje u petak bilo veselo i raspjevano, jutarnji rituali su pomogli u brzom razbuđivanju.

Subota je bila u znaku tradicije pa se prije večernje proslave Martinja program sastojao od nekoliko tradicionalnih simbola Rogaške Slatine. Tvornica Staklarna jedna je od takvih, u kojoj desetljećima nastaju ručno rađeni stakleni predmeti za osobnu upotrebu, ali i veliki broj darova koji su iz ovog pitoresknog mjesta otputovali u svijet. U prostoru Hall of fame tako se može naći kristalna vaza za ruže kakvu je dobila britanska kraljica Elizabeta, vaza uručena Papi Ivanu Pavlu II, ali i pehari kreirani za sportaše, glumce, missice, ali i glazbenike. U Staklarni se svake godine ručno izrađuju i kultni kipići Dora i Porin. Subotnje poslijepodne bilo je u znaku wellnessa, koji je u Grand Hotelu Sava Superior tradicionalno poseban, a kako bi sve žene bile spremne za subotnje Martinje održana je Make up Academy (MUA) koju je vodila vizažistica Rosana Vidnar. Rosana je u ovoj zabavnoj i edukativnoj radionici otkrila tajne savršenog make-upa pokazujući kako sakriti tragove umora, sakriti bore, ali i kako na lice staviti boju crvenog vina. Odmorne i lijepo našminkane dame su bile spremne za 'Martinje 2' kako su u šali nazvali subotnju proslavu.

Nedjelja u znaku vidikovaca i izvrsne zabave

Kako je Ženski vikend kao program koncipiran kao spoj povijesti, ženskih radionica, rekreacije i wellnessa, nedjelja je započela nordijskim hodanjem, toplim napitkom bogatim magnezijem te doručkom nakon kojeg su sve dame krenule u istraživanje destinacije. Čulo se tu svašta o Rogaškoj - od toga kako ju je oblikovala termalna voda (koja se morala točiti u staklene boce zbog kojih je nastala i Staklarna), kako je otkrivena, ali i zašto je konj Pegaz jedan od njezinih simbola. Kroz gradske ulice svi putevi su vodili prema turističkoj atrakciji vidikovcu Kristal koji je ujedno i najviša zgrada u Sloveniji. Visoka je čak 106 metara, a najviši vrh izgleda kao kristal u čijoj se unutrašnjosti nalaze tri jedinstvena kata - prvi na kojem je kafić, drugi s panoramom u staklu i zadnji s panoramom otvorenog tipa.

Do vrha se dolazi panoramskim liftom i to u svega nekoliko sekundi. Samo tri kilometra od centra Rogaške nalazi se još jedna turistička atrakcija ove destinacije - Imanje Pomona. Tu je domaćin Janko Zupanec, vizionar i po mnogočemu poseban domaćin koji će vas izvrsno ugostiti, ali i provesti u zanimljiv razgled imanja. Putem među krošnjama doći ćete do još jednog simbola Rogaške Slatine - eko vidikovca Pomona. Za razliku od Kristala, Pomona vidikovac je u potpunosti drven, do vrha se ide pješice svladavajući 140 stepenica, a sve s ciljem uživanja u divnom pogledu (i čaši vina) koji seže sve do Sljemena. Nakon obilaska imanja na stolu se našla tradicionalna hrana, a Martinje je proslavljeno na poseban način - uz spoj slovenskog tradicionalnog instrumenta harmonike i moderne rock i pop pjesme.

Ženski vikend u prosincu

Martinje na ženski način bilo je po mnogočemu posebno i drugačije od svih sadržaja koji su preplavili društvene mreže. Žene se izvrsno znaju zabaviti, a cijene i činjenicu da nakon plesa i pjesme dan treba ispuniti aktivnostima i wellnessom.

Uz to, vikend je pružio i uvertiru u najljepše doba godine, Advent. U Sava Superior hotelu neke su sobe i apartmani već bili ukrašeni u blagdanskom ruhu. Upravo ta posebna kulisa bila je mjesto na kojem je održana i dm radionica zdravog života na kojoj su žene uz smijeh i veselje pronašle dm proizvode skrivene ispod jelke, nužne za lakše svladavanje stresa kad se vrate u svakodnevicu. Uz Božićni ugođaj i šalicu čaja, Ženski vikend Hrvatskom u studenom je završio, a Alma je već najavila nove termine za prosinac. Trećeg vikenda Adventa (13.-15. prosinca je Wellness u Čatežu) dok je cjelodnevna zabava u Zagrebu, poznata pod nazivom 'Zbigecani blagdani' na rasporedu 29. prosinca.

