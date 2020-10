Naljepša maslina: Baka maslina iz Kaštela odolijeva buri i suncu već više od 1500 godina

Nitko ne zna čemu je sve svjedočila stara ljepotica još iz vremena Grka i Rimljana... Iako joj se starost ne može točno odrediti, stručnjaci procjenjuju da ona može varirati plus ili minus 300 godina...

<p>Početkom listopada započelo je natjecanje “Hrvatsko stablo 2020. godine”, a za titulu pobjednika natječe se osam kandidata. <br/> Među njima je i “Baka maslina”, čuvena maslina iz Kaštel Štafilića stara 1500 godina!</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Na ovogodišnje natjecanje prijavili su je iz društva Bijaći, za očuvanje kulturne baštine Kaštela, a članica društva, dr. sc. Tatjana Klepo, ispričala nam je sve o prekrasnoj “starici” koja je - samonikla.</p><p>- Njenu točnu starost, kao ni bilo kojeg drugog stabla masline, ne možemo precizno odrediti, odstupanje je minus ili plus oko 300 godina, ali tu je negdje, oko tisuću i pol godina. Najvjerojatnije je samonikla jer smo napravili istraživanje temeljeno na morfološkim i molekularnim markerima te utvrdili da nije slična niti jednoj drugoj sorti koje rastu na ovim područjima - kaže Klepo.</p><p>Nažalost, u više navrata netko ju je pokušao uništiti, odnosno zapaliti, ali ona se ne da. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih se intenzivno radi na promociji i očuvanju, kako bi se spriječili takvi događaji i ovu ljepoticu ostavilo budućim generacijama u što boljem stanju.<br/> A “Baka maslina” doista je prekrasna. Deblo joj je široko više od šest, a visoka je 15-ak metara, dok joj krošnja pokriva više od 130 kvadratnih metara.</p><p>Grad Kaštela još devedesetih godina zaštitio ju je kao spomenik prirode, a stara maslina još daje plodove i vrhunsko ulje.</p><p>- I dalje je vrlo zdrava, a svake godine vršimo rezidbu i zaštitu od nametnika i bolesti kako bismo je zaštitili. Naravno, pri tome koristimo ekološka sredstva. Daje i mnogo plodova, ovisno od godine do godine, ali i više od 150 kilograma maslina. Beremo je uz pomoć ‘košare’ vatrogasnog vozila ili tresačima i grabljicama na teleskopskom štapu, jer treba izbjegavati penjanje po njenom deblu, koje je šuplje, pa bismo joj mogli ugroziti grane - pojašnjava Tatjana Klepo. Ulje “Bake masline” pakiraju u suvenirske bočice, a za suvenire se koriste i njene grane nakon proljetne rezidbe, a listovi kao ljekoviti čaj.</p><p>Danas se ova maslina nalazi ispred dječjeg vrtića Maslina, a osim djece koja uživaju u igru pored nje i u njenoj hladovini, inspiracija je i mnogim umjetnicima. Još kad bi mogla pričati, pa da nam kaže čemu je sve svjedočila u burnoj povijesti Kaštela i ovog prostora, od vremena starih Grka i Rimljana, preko dolaska Hrvata, srednjeg i novog vijeka, do današnjih dana...</p><h2>Lunjanska ima 1600 godina</h2><p>Na području Grada Novalje, na samome sjeveru otoka Paga nalaze se lunjski maslinici koji broje više od 80.000 stabala. Najstarija maslina u Lunu stara je 1600 godina.</p><h2>Na Brijunima je - oduvijek</h2><p>Maslina na Brijunima jedno je od najstarijih stabala maslina na Mediteranu - ima oko 1600 godina. Visoka je gotovo šest metara, a krošnja joj se prostire na 22 x 8 metara.</p><p> </p>