Naljutio trudnu suprugu: 'Nisi sama zaslužna za naše dijete'

Trenutak kad na ultrazvuku ugledaju svoje dijete je nevjerojatan osjećaj za većinu roditelja, a jednoj će budućoj mami zauvijek ostati u sjećanju zbog primjedbe njenog muža. Žena je na ultrazvuk u sedmom mjesecu trudnoće reagirala emotivno pa se rasplakala i počela govoriti kako 'ne može vjerovati da je napravila ljudsko biće', na što ju je suprug prvo nježno tješio. No onda joj je iz nekog razloga odlučio objasniti kako 'nije ona sama napravila to dijete' pa je rekao:

- Oboje smo budući roditelji, ne samo ti, a to da si napravila dijete nije točno budući da sam ja dao pola genetskog materijala.

Foto: Dreamstime

Na njegove se riječi emotivna trudnica rasplakala još jače i zamjerila mu što 'ne cijeni što ona izlaže svoje tijelo da bi se to dijete rodilo'. I premda je tu mogao stati, budući da mu nitko nije ni htio uskratiti zasluge u stvaranju tog djeteta, muškarac je nastavio objašnjavati supruzi kako 'nije u redu da priča samo o sebi, jer ju je svaki mjesec barem dvaput vodio na preglede tijekom trudnoće.'

- Trudnoća je bila teška i stalno smo bili po liječničkim ordinacijama, nije u redu da me se tako isključi, kao da nisam i ja zaslužan za to što smo napravili dijete - napisao je na portalu Reddit.com, čiji su čitatelji gotovo jednoglasno zaključili da ipak on ženi duguje ispriku.

- Ništa ti nisi napravio, saberi se - napisao mu je jedan čitatelj u komentarima, dodajući da je 'ona ta koja je devet mjeseci prolazila kroz tjelesne i hormonalne promjene, a da je on samo nešto izbacio u nju'. Kasnije je muškarac napisao da ne zna što mu je bilo, te da će joj se svakako ispričati ženi i nekako joj to nadoknaditi.

