Namirnice koje mogu naškoditi ako ih jedemo u krivo vrijeme

Ovo su neki mitovi o zdravim prehrambenim navikama i savjeti koje je pravo vrijeme za konzumiranje nekih vrsta namirnica, kako bi od njih izvukli sve njihove koristi.

1. Banane

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iako se banane mogu činiti dobrom opcijom za doručak, ako ih konzumiramo na prazan želudac, one zapravo mogu smanjiti razinu energije. U početku ćemo vjerojatno osjetiti višak energije, ali već nakon nekoliko sati ponovno ćemo osjećati umor i glad. Banane također mogu biti opasne za ljude koji pate od sindroma iritabilnog crijeva, jer mogu uzrokovati proljev.

Ako ipak ne želite izbaciti banane iz doručka, kombinirajte ih s nekim drugim namirnicama, po mogućnosti s onima koje sadrže zdrave masti poput maslaca od kikirikija.

2. Kava

Popiti kavu odmah nakon buđenja, za mnoge ljudi je najprirodnija stvar. Međutim, istraživanja su pokazala da ispijanje kave prije obroka poboljšava toleranciju na kofein. U prvom satu nakon buđenja, tijelo proizvodi kortizol i bitno je da ne ometamo taj proces kao i prirodne biološke ritmove. Zato je bolje da kavu ne konzumiramo odmah nakon buđenja.

3. Riža

Foto: OZMedia

Koliko god volimo pojesti sushi ili neku kinesku ili indijsku hranu nakon dugog radnog dana, to možda nije najbolja opcija. Riža sadrži mnogo složenih ugljikohidrata kojima treba dugo da se probave. To je s druge strane dobro jer nam daje energiju, ali rižu čini bogatom kalorijama, pa ako je jedemo prije spavanja, to može uzrokovati debljanje.

Ručak je najbolje vrijeme za konzumiranje riže. Metabolizam tada brže rade i tijelu će bit lakše probaviti ovu namirnicu.

4. Šećer

Foto: Pixabay

Znamo da trebamo izbjegavati rafinirani šećer što više možemo, ali ponekad je jako teško ne upasti u iskušenje. Ključna pogreška je ako slatkiše jedemo za obrok. Na taj način povećavamo razinu šećera u krvi, zbog čega se možemo osjećati umorno i nervozno.

Ako ne možete odoljeti iskušenju, priuštite si desert odmah nakon glavnog obroka. Tako se razina šećera u krvi neće dramatično povećati.

5. Mlijeko

Foto: Ihar Ulashchyk

Neki ljudi su se od djetinjstva navikli početi dan uz čašu mlijeka, ali ova navika nije dobro za odrasle. Mlijeko je tijelu teško probaviti, pa ako ga pijemo ujutro, i uz neku namirnicu, to može uzrokovati žgaravicu i bolove u trbuhu.

Večer je najbolje vrijeme za popiti čašu toplog mlijeka jer pomaže smirivanju tijela i potiče dobar san.

6. Meso

Foto: Fotolia

Meso je izvrstan izvor proteina i vitamina B, ali može prouzročiti prekomjerno opterećenje probavnog sustava. Zato ga je bolje izbjegavati prije spavanja. S druge strane, nemasno meso i njegova konzumacija tri sata prije spavanja je zapravo dobra, jer će nas zasititi, a ne sadrži prekomjernu količinu kalorija koja bi mogla uzrokovati debljanje.

Meso je poželjno jesti tijekom dana kako bi dobili potrebne proteine, ali trebamo biti oprezni s njegovim konzumiranjem ujutro, budući da je teže namirnice, kao što je meso, teže probaviti.

7. Orasi

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Orasi su izvrstan izvor zdravih masti i kalorija, ali njihova pretjerana konzumacija noću nije najbolji izbor jer će tijelu trebati dugo vremena da ih probavi, što nam može smetati prilikom spavanja.

Najbolje ih je konzumirati za doručak ili između obroka kako bi iz njih izvukli sve koristi.

8. Sir

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Tost sa sirom prije spavanja može biti primamljiv, ali bolja opcija je da ga izbjegnemo. Sir koji je previše mastan može biti teško probavljiv, pa može izazvati nelagodu i poremetiti san ako ga konzumiramo prije spavanja.

S druge strane, sir za doručak našem tijelu osigurava prijeko potreban kalcij koji potiče razvoj mišića i zdravlje kostiju.

9. Agrumi

Foto: 123RF

Započeti dan svježim sokom od citrusa može se činiti zdravim, ali nije. Agrumi su vrlo kiseli i ako ih konzumiramo prije glavnog obroka ili neposredno iza, povećamo razinu kiselosti, što onda može uzrokovati probavne probleme, kao žgaravicu, osjećaj težine u želucu i usporavanje apsorpcije hranjivih tvari.

10. Grah

Foto: Dreamstime

Grah je bogat vlaknima, pa ako ga jedemo kasno navečer, to može uzrokovati nadutost i utjecati na kvalitetu spavanja. Zato treba biti oprezan s ovom namirnicom. Grah je savršena namirnica za ručak ili za neku raniju večeru, jer će ga tada naše tijelo uspjeti na vrijeme probaviti i tako nećemo imati osjećaj napuhanosti.

11. Jabuke

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jabuke su bogate vlaknima i sadrže prirodne kiseline koje poboljšavaju probavu i funkciju debelog crijeva. Ali, ako ih jedemo kasno navečer, kiselina iz njih se može nakupiti u želucu i uzrokovati neugodnost. Također, to može dovesti do pretjeranog stvaranja plinova i probleme u radu crijeva. Ovo se događa zato što se probava noću usporava.

Jutro je najbolje vrijeme za konzumaciju jabuka.

12. Jogurt

Foto: 123RF

Preporučuje se izbjegavati jesti jogurt na prazan želudac ili prije obroka. Jogurt sadrži mliječnu kiselinu koja može smanjiti kiselost želuca. To će usporiti probavu. Najbolje vrijeme za konzumaciju jogurta je jedan do dva sata nakon obroka kako bi dobili sve prednosti od mliječne kiseline za probavu.