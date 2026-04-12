Namirnice koje nikako ne biste smjeli zagrijavati u mikrovalnoj

Za većinu ljudi, mikrovalna je nezaobilazan kuhinjski aparat i često spas kod brzog podgrijavanja ostataka hrane ili jednostavnih večera. Ipak, nije svaka hrana sigurna za mikrovalnu. Neka jela se mogu pokvariti ili čak povećati rizik od trovanja hranom
U nastavku pogledajte koju hranu ne biste smjeli podgrijavati u mikrovalnoj.
ŠALICA VODE Voda zagrijana u mikrovalnoj pećnici može se vrlo brzo pregrijati (superzagrijati). U takvom stanju možda nećete vidjeti mjehuriće, ali oni se mogu naglo pojaviti kada ubacite vrećicu čaja, žlicu ili pomaknete šalicu. U rijetkim slučajevima voda može naglo proključati i prsnuti iz šalice. Zbog toga je sigurnije vodu zagrijavati u kuhalu ili na štednjaku.
GLJIVE Gljive su osjetljive na visoke temperature pa mikrovalna može promijeniti njihovu teksturu i okus. Ponovno zagrijavanje može također potaknuti razvoj bakterija i mikroorganizama, osobito ako su gljive već neko vrijeme stajale. Takva hrana može izazvati probavne tegobe. Bolje ih je lagano podgrijati na štednjaku ili u pećnici.
LISNATO ZELENO POVRĆE Povrće poput špinata ili kelja sadrži prirodne nitrate. Kada se zagrijavaju u mikrovalnoj, ti nitrati mogu se pretvoriti u nitrozamine, koji su u većim količinama štetni. Neki nitrozamini povezani su s povećanim rizikom od raka. Također mogu utjecati na sposobnost krvi da prenosi kisik.
CIKLA Poput špinata, cikla i repa bogate su nitratima. Ponovnim zagrijavanjem, osobito u mikrovalnoj, ti se nitrati mogu pretvoriti u nitrozamine. Zbog toga ih mnogi stručnjaci preporučuju jesti hladne ili lagano zagrijane drugim metodama. Srećom, cikla je ukusna i kada je hladna.
PRERAĐENO MESO Slanina, hrenovke, salame i kobasice često sadrže konzervanse i kemijske dodatke koji produžuju rok trajanja. Zagrijavanje u mikrovalnoj može dodatno pogoršati njihove potencijalno štetne učinke. Neki spojevi mogu se promijeniti pod visokim temperaturama. Ako ih već podgrijavate, sigurnije je kratko ih prepržiti na tavi.
UMAK OD RAJČICE Podgrijavanje umaka od rajčice u mikrovalnoj često završava prskanjem po cijeloj pećnici. Gusti umak zadržava paru koja se nakuplja ispod površine. Kada pritisak postane prevelik, umak može naglo eksplodirati i zaprljati unutrašnjost mikrovalne. Najbolje ga je zagrijati u malom loncu na štednjaku.
LJUTE PAPRIČICE Ljute papričice sadrže kapsaicin, tvar koja im daje ljutinu. Pri zagrijavanju u mikrovalnoj kapsaicin može isparavati ili se raspadati, što uzrokuje neujednačeno zagrijavanje. Također može pojačati ljutinu i nadražiti oči ili grlo. Jela s papričicama bolje je zagrijavati polako na štednjaku.
SMRZNUTO VOĆE Kada se smrznuto voće zagrijava u mikrovalnoj, neke prirodne tvari poput glukozida mogu se promijeniti. Prema nekim izvorima, mogu se pretvoriti u spojeve koji nisu poželjni za zdravlje. Osim toga, voće često izgubi teksturu i postane kašasto. Bolje ga je odmrznuti prirodno ili u hladnjaku.
KRUMPIR Sirovi krumpir možete brzo pripremiti u mikrovalnoj, ali problem nastaje kod ponovnog zagrijavanja kuhanog krumpira. Krumpir može sadržavati bakteriju Clostridium botulinum. Ako se nakon kuhanja ne ohladi i ne spremi odmah u hladnjak, bakterije se mogu razmnožiti. Mikrovalna ih ne mora nužno uništiti, pa je bolje krumpir podgrijavati u pećnici.
GROŽĐE Grožđe se u mikrovalnoj može pregrijati. Šećerna pulpa može se pretvoriti u vrlo vruću masu nalik plazmi. To ponekad može dovesti do pucanja ili iskrenja unutar mikrovalne. Zbog toga se ne preporučuje zagrijavanje grožđa.
JAJA Podgrijavanje jaja u mikrovalnoj često uzrokuje da postanu gumasta i tvrda. Proteini u jajima brzo se stvrdnu pod visokom temperaturom. To značajno pogoršava teksturu i okus. Ako želite podgrijati kajganu ili pečena jaja, učinite to lagano na tavi uz stalno miješanje.
TVRDO KUHANA JAJA Tvrdo kuhana jaja mogu biti opasna za podgrijavanje u mikrovalnoj. Para se nakuplja unutar bjelanjka jer ne može lako izaći van. Kada zagrizete ili prerežete jaje, tlak može naglo popustiti i jaje može eksplodirati. Bolje ih je jesti hladna ili zagrijati u toploj vodi.
ODREZAK Mikrovalna može odrezak učiniti suhim i prepečenim. Visoka temperatura brzo izvlači vlagu iz mesa. Time meso gubi svoju sočnost i postaje žilavo. Bolje ga je podgrijavati u pećnici ili na laganoj vatri na štednjaku.
PILETINA Piletina, osobito pileća prsa, u mikrovalnoj često postaje suha i žilava. Neujednačeno zagrijavanje može pogoršati teksturu. Također postoji rizik da neki dijelovi ostanu hladni. Zato je bolje podgrijavati piletinu polako u pećnici ili na tavi.
NACHOSI Ako nachose stavite u mikrovalnu, čips će postati mekan, a sir gumast. Mikrovalna ne održava hrskavost hrane. Rezultat je često razočaravajući. Pećnica na niskoj temperaturi puno je bolja opcija.
TJESTENINA Tjestenina se u mikrovalnoj često zagrijava neujednačeno. Neki dijelovi mogu biti prevrući, dok drugi ostanu hladni. To pogoršava teksturu i okus. Bolje ju je zagrijati u tavi uz malo vode ili umaka.
POMFRIT Pomfrit podgrijan u mikrovalnoj postaje gumen i vlažan. Izgubi svoju hrskavu teksturu koja ga čini ukusnim. Vlaga se zadržava u krumpiru umjesto da ispari. Pećnica ili friteza na vrući zrak mnogo su bolji izbor.
PRŽENA HRANA Ista stvar vrijedi za svu prženu hranu. Mikrovalna uklanja hrskavost i čini je mekšom i masnijom. Najbolje ju je ponovno zagrijati u pećnici ili fritezi na vrući zrak. Tako se bolje zadržava tekstura.
PIZZA Pizza u mikrovalnoj često postane vlažna i mekana, osobito kora. Izgubi svoju originalnu hrskavost. Ako ne volite hladnu pizzu, bolje ju je podgrijati u pećnici. Zagrijavajte je oko 15 minuta na niskoj temperaturi.
MAJČINO MLIJEKO Zagrijavanje majčinog mlijeka u mikrovalnoj nije preporučljivo. Mikrovalna može stvoriti vruće točke koje mogu opeći bebina usta. Također može promijeniti hranjive tvari, enzime i antitijela u mlijeku. Bolje ga je zagrijati u posudi s toplom vodom.
RIŽA Riža zagrijana u mikrovalnoj može postati tvrda i suha. Također postoji rizik od bakterija ako riža nije pravilno pohranjena. Bolje ju je zagrijati na pari u loncu uz malo vode. Tako će ponovno postati mekana.
KRUH Većina vrsta kruha u mikrovalnoj postaje tvrda i suha. Vlaga se brzo izgubi iz strukture kruha. To rezultira gumastom teksturom. Bolje ga je zamotati u foliju i zagrijati u pećnici.
RIBA Riba je vrlo osjetljiv protein. U mikrovalnoj se lako prekuha i postane suha. Takva riba ima neugodan okus i teksturu. Bolje ju je zagrijavati polako u pećnici ili na tavi.
MORSKI PLODOVI Morski plodovi također se brzo suše u mikrovalnoj. Osim toga, mogu razviti jači i neugodan miris. Lagano zagrijavanje u pećnici ili na štednjaku puno je bolja opcija. Tako se zadržava njihova nježna tekstura.
PECIVA Peciva u mikrovalnoj brzo izgube hrskavost. Mogu postati mekana, gumasta ili čak ustajala. To značajno pogoršava njihovu kvalitetu. Zagrijavanje u pećnici oko 10 minuta daje puno bolji rezultat.
KAVA Podgrijavanje kave u mikrovalnoj uništava aromu i okus. Spojevi odgovorni za miris brzo se razgrađuju. Rezultat je kava koja je bljutava i ustajala. Ako je želite ponovno zagrijati, učinite to u lončiću na štednjaku.
HRANA KOJA JE VEĆ PODGRIJANA Ostatke hrane ne bi trebalo podgrijavati više puta. Svako ponovno zagrijavanje i hlađenje povećava rizik od razvoja bakterija. Posebno je problem ako se hrana sporo hladi ili zagrijava. Zato je najbolje zagrijati samo količinu koju planirate pojesti.
