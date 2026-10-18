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MOGU POGORŠATI VAŠE STANJE

Namirnice koje trebate izbjegavati ako se borite sa anksioznošću i depresijom

Prehrana utječe na raspoloženje, energiju i stres. Namirnice bogate šećerom, umjetnim dodacima i nezdravim mastima mogu pogoršati naše stanje. U galeriji otkrijte koja se hrana i pića povezuju s anksioznošću i depresijom
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Namirnice koje trebate izbjegavati ako se borite sa anksioznošću i depresijom
U nastavku pogledajte koje namirnice ne biste smjeli jesti ako imate depresiju i anksioznost. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte koje namirnice ne biste smjeli jesti ako imate depresiju i anksioznost. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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