Namirnice koje trebate izbjegavati ako se borite sa anksioznošću i depresijom

Prehrana utječe na raspoloženje, energiju i stres. Namirnice bogate šećerom, umjetnim dodacima i nezdravim mastima mogu pogoršati naše stanje. U galeriji otkrijte koja se hrana i pića povezuju s anksioznošću i depresijom
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U nastavku pogledajte koje namirnice ne biste smjeli jesti ako imate depresiju i anksioznost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje namirnice ne biste smjeli jesti ako imate depresiju i anksioznost. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje namirnice ne biste smjeli jesti ako imate depresiju i anksioznost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VOĆNI SOKOVI Cijelo voće sadrži vlakna koja usporavaju probavu i pomažu u održavanju stabilne razine šećera u krvi, no ona se tijekom prerade sokova uglavnom gube. Zbog toga šećer iz voćnih sokova brzo ulazi u krvotok, nakon čega može uslijediti nagli pad energije, umor i razdražljivost. Takve oscilacije kod osoba koje se nose s anksioznošću ili depresijom mogu dodatno pogoršati simptome.
| Foto: Canva/ilustracija
OBIČNI GAZIRANI SOKOVI Gazirani sokovi često sadrže velike količine dodanog šećera, a istraživanja su pokazala povezanost između njihove redovite konzumacije i većeg rizika od depresije. Ponavljani nagli porasti šećera u krvi mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu, dok kofein iz nekih pića može pojačati nervozu i nemir.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DIJETNI GAZIRANI SOKOVI Iako ne sadrže šećer ili ga sadrže u manjim količinama, dijetni gazirani sokovi mogu sadržavati umjetne zaslađivače i velike količine kofeina. Kofein može pretjerano stimulirati živčani sustav, zbog čega se kod osjetljivih osoba mogu pojaviti nervoza, drhtavica i osjećaj nemira. Učinci pojedinih zaslađivača na neurotransmitere i raspoloženje još se istražuju.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
BIJELI KRUH I TOST Tijekom proizvodnje bijelog brašna uklanjaju se mekinje i klica zrna, čime se gubi velik dio vlakana. Zbog toga se bijeli kruh brzo probavlja i može izazvati nagli porast, a zatim i pad šećera u krvi, što kod nekih ljudi dovodi do umora i razdražljivosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
NISKOMASNI I LIGHT PRELJEVI ZA SALATU Kako bi nadoknadili okus nakon uklanjanja masnoće, proizvođači u neke preljeve dodaju šećer ili umjetne zaslađivače. Pojedini proizvodi sadrže i kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze ili aspartam, pa je dobro provjeriti deklaraciju i odabrati preljeve s jednostavnijim sastavom.
| Foto: 123RF
KEČAP Kupovni kečap može sadržavati znatne količine dodanog šećera, a neke vrste uključuju i kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze te mnogo soli. Ako ga često konzumirate u velikim količinama, unos šećera može se brzo povećati i pridonijeti oscilacijama šećera u krvi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRETJERANO ISPijANJE KAVE Kava sadrži antioksidanse, ali prevelike količine kofeina mogu pojačati tjeskobu kod osjetljivih osoba. Kofein stimulira živčani sustav i potiče oslobađanje adrenalina, što može ubrzati rad srca te izazvati nervozu, drhtavicu i osjećaj nemira. Ti simptomi mogu nalikovati napadaju panike i dodatno pojačati strah.
| Foto: 123RF
ENERGETSKA PIĆA Energetska pića često sadrže velike količine kofeina, a neka uključuju i dodatne sastojke poput guarane i taurina. Prekomjeran unos kofeina može izazvati lupanje srca, poremećaje spavanja i pojačanu anksioznost, dok dodani šećer može pridonijeti naglim promjenama njegove razine u krvi.
| Foto: DREAMSTIME
ALKOHOL Alkohol može kratkoročno stvoriti osjećaj opuštenosti, ali istodobno narušava kvalitetu sna i može otežati oporavak organizma. Dugotrajni problemi sa spavanjem povezani su s većim rizikom od anksioznosti i depresije, a prekomjerna konzumacija alkohola može dodatno negativno utjecati na raspoloženje.
| Foto: SergANTstar
ŠEĆERNE GLAZURE Kupovne glazure često sadrže velike količine šećera, a neke i znatne količine zasićenih masti. Umjesto čestog konzumiranja takvih proizvoda, preporučuje se birati kvalitetnije izvore masti, poput maslinova ulja, ribe, orašastih plodova i avokada, koji su dio uravnotežene prehrane.
| Foto: DREAMSTIME
SOJA SOS I UMAK S PUNO GLUTENA Soja sos često sadrži mnogo natrija, a tradicionalne verzije obično se proizvode uz dodatak pšenice i sadržavaju gluten. Kod osoba s celijakijom ili osjetljivošću na gluten takvi proizvodi mogu izazvati probavne tegobe, dok prekomjeran unos natrija može povisiti krvni tlak. Zato je dobro provjeriti sastav umaka i birati manje slane varijante.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PRERAĐENA HRANA Prerađeno meso, grickalice i rafinirane žitarice često sadrže mnogo soli, dodanog šećera i zasićenih masti. Istraživanja su pokazala povezanost prehrane bogate takvim namirnicama s većim rizikom od anksioznosti i depresije, a mogući razlozi uključuju upalne procese, promjene u crijevnoj mikrobioti i oscilacije šećera u krvi.
| Foto: TATJANA BAIBAKOVA
PRŽENA HRANA Pomfrit i pohana piletina pripremaju se u ulju zagrijanom na visokim temperaturama, pri čemu mogu nastati spojevi koji nepovoljno utječu na zdravlje. Česta konzumacija pržene hrane povezuje se s određenim zdravstvenim rizicima, a masni obroci kod nekih ljudi mogu izazvati probavne smetnje, tromost i umor.
| Foto: Canva
SLATKIŠI I BOMBONI Bomboni, gumeni slatkiši i čokoladice često sadrže mnogo šećera, zbog čega mogu izazvati nagli porast, a zatim i pad njegove razine u krvi. Čokoladice mogu sadržavati i mnogo zasićenih masti, dok neki gumeni bomboni uključuju umjetna bojila i arome čiji se mogući učinci na ponašanje i raspoloženje još istražuju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BIJELA RIŽA I BIJELE TJESTENINE Bijeloj riži i bijeloj tjestenini tijekom prerade uklanjaju se dijelovi zrna bogati vlaknima, pa se probavljaju brže od cjelovitih inačica. To može uzrokovati nagle promjene šećera u krvi i pridonijeti umoru ili razdražljivosti kod nekih ljudi. Cjelovita riža i tjestenina od cjelovitih žitarica sadrže više vlakana i dulje pružaju osjećaj sitosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija