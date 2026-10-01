Napokon se otvara Taco Bell u Hrvatskoj! Evo kada možete probati poznate tacose

Taco Bell napokon stiže u Hrvatsku! Prva poslovnica poznatog američkog lanca brze hrane službeno se otvara u zagrebačkom Arena Centru u petak, 2. listopada.

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Vrata poslovnice otvorit će se u 9 sati, a posjetitelji će svoje tacose i ostale specijalitete moći probati sve do 21 sat.

Iz Taco Bella su otvaranje najavili na društvenim mrežama, uz poruku da je napokon došao dan kada više neće primati tisuće poruka s pitanjem: 'Daj, otvori ga više'.

Foto: Instagram/tacobellhrvatska

- Ovo je veliki dan za nas i baš se veselimo vidjeti vas sve skupa kako uživate u našim specijalitetima - poručili su iz Taco Bell tima na svom službenom Instagram profilu.

Prva hrvatska poslovnica smještena je u Arena Centru, a s obzirom na to koliko su dugo ljubitelji ovog lanca čekali dolazak u Hrvatsku, čini se da bi se ispred nje mogla stvoriti poprilična gužva.

A iz Taco Bella već se šale da će, nakon pitanja 'Ej, kad će?', sada vjerojatno stići nova kreativna pitanja.

*Uz korištenje AI-ja