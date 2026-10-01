Nakon mjeseci iščekivanja, ljubitelji tacosa napokon su dočekali svoj trenutak. Američki lanac brze hrane Taco Bell službeno otvara prvu poslovnicu u Hrvatskoj, i to već ovog petka
Napokon se otvara Taco Bell u Hrvatskoj! Evo kada možete probati poznate tacose
Taco Bell napokon stiže u Hrvatsku! Prva poslovnica poznatog američkog lanca brze hrane službeno se otvara u zagrebačkom Arena Centru u petak, 2. listopada.
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Vrata poslovnice otvorit će se u 9 sati, a posjetitelji će svoje tacose i ostale specijalitete moći probati sve do 21 sat.
Iz Taco Bella su otvaranje najavili na društvenim mrežama, uz poruku da je napokon došao dan kada više neće primati tisuće poruka s pitanjem: 'Daj, otvori ga više'.
- Ovo je veliki dan za nas i baš se veselimo vidjeti vas sve skupa kako uživate u našim specijalitetima - poručili su iz Taco Bell tima na svom službenom Instagram profilu.
Prva hrvatska poslovnica smještena je u Arena Centru, a s obzirom na to koliko su dugo ljubitelji ovog lanca čekali dolazak u Hrvatsku, čini se da bi se ispred nje mogla stvoriti poprilična gužva.
A iz Taco Bella već se šale da će, nakon pitanja 'Ej, kad će?', sada vjerojatno stići nova kreativna pitanja.
*Uz korištenje AI-ja
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