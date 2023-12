Napravili smo đir po Adventu u Zagrebu: Istražili smo koje su cijene fritula, kobasica, burgera

Zagreb je kao i svakog prosinca zasjao u punom blagdanskom sjaju, a njegov advent već godinama privlači brojne domaće i strane posjetitelje. Iako se gastro ponuda od početka sajma do danas znatno promijenila, posjetitelji se ove godine žale na rekordno visoke cijene hrane i pića. I dalje se s nostalgijom prisjećamo vremena kada smo za kuhano vino izdvojili 10 kuna (1,33 eura), a za kobasicu u pecivu 15 (1,99 eura).

Ove godine cijene burgera kreću se između 8 i 10 eura, a ako birate one s kvalitetnijim mesom i dodatnim sastojcima izdvojit ćete i do 14 eura. Hot dogovi koštaju između 3 i 4 eura, kobasice u prosjeku od 4, 50 do 6 eura, pa i više, ovisno o vrsti i podrijetlu mesa. Jedna mjerica fritula stajat će vas između 3,50 i 5 eura, a cijene kuhanog vina kreću se između 3 i 4 eura, a za rakije ćete najčešće platiti 3 eura.

Foto: Privatni album

Ipak, ne smijemo zaboraviti da se i ponuda podigla na višu razinu. Za razliku od prije, kada na kućicama niste uvijek vidjeli da jela prodaju neke veće tvrtke ili restorani, danas se većinom vide brojna poznata imena iz gastro svijeta. Budući da takvi ugostitelji drže do svoje reputacije, namirnice koje biraju za standardne ponude u svojim restoranima i obrtima donijeli su i na zagrebački advent. Treba uzeti u obzir da su i porcije veće. Domaća slavonska kobasica u velikom pecivu s hrpom dodataka kao što je kiseli kupus, razni umaci i čvarci definitivno su nešto od čega ćete se ipak najesti. Tu su naravno i ogromni burgeri sa 180 grama mesa u brioche pecivu s finim umacima što je ipak više zasitno od klasičnog hot doga ili kobasice u pecivu sa senfom. Na poskupljenje hrane i pića svakako su utjecale i više cijene najma kućica i komunalija, kako su nam rekli na većini štandova koje smo obišli.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Budući da je konkurencija jaka, ugostitelji odmjeravaju snage pa inovativnih jela ne nedostaje. Zapravo ćete prije naići na nešto novo i drugačije nego na klasičnu adventsku hranu.

Slatki Zrinjevac ove godine iznenadio je raznovrsnom ponudom i ukrasima, a pored toga se svaki četvrtak održavaju radionice održivog kuhanja s poznatim chefovima.

U znaku licitara

- Veoma smo zadovoljni s brojem posjetitelja ovih prvih dana adventa. Povratne informacije koje čujemo od građana veoma su pozitivne. Jako je velik i broj turista. Bez obzira na hladnoću i loše vrijeme za prvi vikend bilo je dosta ljudi. Dani u tjednu nisu ništa lošiji po tom pitanju. Smatramo da smo i cjenovno prihvatljivi, a i zanimljiva smo lokacija jer smo vratili starinski zagrebački štih jer je sve u znaku licitara - kaže Luka Holjevac, voditelj Slatkog Zrinjevca.

- Za jedan četvrtak ima solidan broj posjetitelja. Ovo je prvi tjedan i zadovoljni smo, posla ima - rekli su nam na kućici Sugar Daddy na Zrinjevcu.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Kod njih smo probali fritule kojima su nadjenuli i zanimljivo ime - Tatino zlato, čija je cijena 4 eura (mjerica od 180 grama). Dolaze s raznim dodacima, a možete ih jesti s preljevom od čokolade, šumskim voćem, karamelom, vanilijom, mrvljenim keksom, čokoladnim mrvicama, cimetom ili šećerom u prahu. Fritule su meke i ukusne, nisu prevelike pa ih je praktičnije jesti. Dodataka možete tražiti i više. Od ostalih jela tu je i domaći makedonski sudžuk u pecivu 4,50 eura koji je rađen na starinski način s paprikom odležanom u namazu od domaćeg sira i hot dog s umakom i prženim lukom za 3,50 eura. Sva jela koštaju ispod 10 eura, a najskuplje ćete platiti premium kobasu govedine i svinjetine u panceti, punjenu sirom - 6,50 eura.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Nešto niže nalazi se kućica Kai gdje su definitivno specijaliteti bao bunsi. Predstavili su nam svoj best seller Beef Bao Buns od vučene junetine, kimchija, dimljenog sira, kikirikija i BBQ umaka. Dobit ćete dva bunsa, a platit ćete ih 9 eura. Za slatku verziju s mousseom od bijele čokolade, prženih lješnjaka i karamelom od lješnjaka izdvojit ćete 5 eura. Na Zrinjevcu možete probati i španjolske i latino okuse. Na kućici Feliz Navidad primamljivo izgleda hrskava bueno rolica s posipom cimeta, a košta 6 eura.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Da ne bi bilo da od dalmatinskih slastica Zagrepčani mogu jesti samo fritule, nude se i fine kroštule Boogie Laba koji se nalazi na Zrinjevcu, ali i na Fuliranju. Imaju ih u slatkoj, ali i slanoj verziji. Oni koji se zaustavljaju na kućici najviše biraju kroštule s bajaderom koje koštaju 6 eura.

Foto: Karlo Klasic/PIXSELL

Spustili smo se do Strossmayerovog trga gdje se nalazi Fuliranje, a prije svega nas je privukao miris kobasica i burgera, a moramo priznati da ni pića ne nedostaje te se veliki bar nalazi u samom središtu. Koncept je sličan kakav smo vidjeli ove jeseni na Burger Festivalu na Tuđmancu, samo u božićnom izdanju.

Na kućici Street Food by Public ponude ne nedostaje, a mesoljupci će definitivno uživati.

- U ponudi imamo buncek burger, ćevape i šiš dog koji je poput hot doga, samo u njega ide šiš ćevap s ukiseljenim lukom, kukuruzom, pancetom, umakom od hrena, majoneze i kiselog vrhnja - kaže Marko s kućice Street Food by Public gdje ćete zanimljivi Šiš Dog platiti 6,90 eura.

Foto: Privatni album

Na kućici Kaiser kobasa by Rougemarin možete probati finu češnjovku za 6,50 eura.

Od kobasica imamo chorizo koja je malo pikantnija i dolazi sa grah salatom. Češnjovka s dodacima ima i hrskavi i kiseli moment. Imamo i tri vrste mazalica: Talijanku koja je najblaža, Francuskinju kao medium i Španjolku koja je najpikantnija - kažu nam s kućice Kaiser kobasa.

Burek sarma bez mesa

Na Fuliranju su se našla i poznata imena iz gastro svijeta. Chef Ivan Pažanin okupio je veselu ekipicu na kućici Chef's Burger.

- Nudimo tri različita burgera: običan, Cheesy cheese i Crispy capula koji je definitivno favorit. Ove godine imamo i novi, a to je Truffle panceta. Cijene se kreću između 8 i 9,50 eura - kaže nam Sava koji radi na kućici.

Foto: Privatni album

Na Fuliranju smo se zaustavili i kod jela koje je ovih dana izazvalo buru, a to je Burek sarma na kućici Beg's koja nudi samo plant based jela, što znači upravo na ono što ste pomislili - da se sarma radi od beyond mljevenog mesa.

- Zapravo se radi o beyond mljevenom mesu u smjesi za sarmu s rižom i lukom koje je motano u kiseli kupus te je sve formirano kao burek. Tu je i creme fraiche umak i posip od slatke crvene paprike - kažu cure s kućice koja privlači vegetarijance. Cijena ovog inovativnog jela je osam eura, a porcija je konkretna.

Foto: Privatni album

Na Tomislavcu se pored Ledenog parka nalazi i nekoliko kućica s hranom i pićem. Nešto je manje posjetitelja nego na Fuliranju, ali dobre hrane ne fali. Na kućici restorana Jellyfish In Space može se pronaći jako finih mesnih jela i deserata, a sve cijene su ispod 10 eura. Posebno nam se svidjela Jelly kobasa u koju ide domaća slavonska kobasica, wasabi majoneza, kupus u vrhnju, čvarci i brzo kiseljeno zelje. Savjetujemo da na ovu deliciju dođete gladni jer je porcija poprilično velika, a platit ćete je 6 eura što je sasvim pristojna cijena za domaću i kvalitetnu kobasicu.

Foto: Privatni album

Soparnik za 9 eura

Kod hotela Esplanade smjestio se adventski spektakl Fooling around. Cijene su nešto više nego na prethodne tri lokacije, ali odmah smo 'snimili' Gozleme na kućici poznatih chefova Matije Bogdana & Marka Palfiija. Radi se zapravo o soparniku, a iznimno nam je drago da je ovaj specijalitet pronašao svoje mjesto pod suncem na zagrebačkom adventu. Pored blitve u ovo jelo odlično se uklopio i špinat, a služi se s umakom od jogurta i pečenog češnjaka.

Foto: Privatni album

Moramo reći da je porcija čak i dovoljna za dvoje ljudi ako namjeravate nešto prigristi uz čašu pića, a košta 8,90 eura. Za ljubitelje mesa tu je i buncek burger u brioche pecivu koji košta 10 eura.