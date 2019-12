Napravite čistku: Čak 60 posto odjeće iz ormara nitko ne nosi

Procjenjuje se da se za izradu jedne odjevne kombinacije, primjerice za majicu i traperice, potroši do 10.000 litara vode, napominje Marieke Eyskoot, autorica knjige “This is a Good Guide - for a Sustainable Lifestyle”.

Mnogi misle da je održiva moda puno skuplja, da ju je teže pronaći i da nije dovoljno lijepa, no autorica naglašava da nije uvijek tako.

- Najvažnije je staviti kvalitetu ispred količine. Prije sam trošila puno više na odjeću. Odjeća je bila nekvalitetna i većinom je bila od sintetičkih materijala - napominje.

Na odlagalištima diljem SAD-a godišnje završi 11,8 milijardi kilograma odjeće i tekstila. Masovna kupnja nekvalitetne odjeće održava takve trendove, a budućnost je u održivoj modi.

- Prosječna Britanka ne nosi 60 posto svoje garderobe - kaže autorica te savjetuje da je prvi korak prema održivoj modi napraviti čišćenje ormara. Ostavite ono što stvarno nosite. To će vam pomoći da vidite koliko vam odjeće u ormaru zauzima mjesto.

Foto: Promo

- Ne bacajte odjeću. Prodajte je ili darujte. Neki materijali se mogu reciklirati, a to je jedan od koraka prema održivoj modi - savjetuje autorica.

Nakon čišćenja ormara počinje pametna kupnja. Potražite brendove koji proizvode održivu odjeću i modne dodatke. Gledajte sastav materijala i kupujte što prirodnije.

- Kad pronađete brendove koji odgovaraju vašem stilu, kupujte pametno. Prije svake kupnje dobro razmislite je li vam to potrebno, odgovara li taj komad odjeće vašem stilu i imate li u ormaru nešto slično - savjetuje autorica.

Neka kvaliteta bude prije kvantitete. Kupite ono što će trajati, a ne ono što će se raspasti nakon nekoliko nošenja.

- Uzmite si vremena prilikom kupnje. Ne brzajte i dobro razmislite - savjetuje autorica te dodaje da je još jedan od načina spašavanja prirode i kupnja u second hand trgovinama.

- Okrenite se odjeći od domaćih dizajnera i proizvođača, umjesto da kupujete nešto što je proizvedeno na drugom kraju svijeta - kaže.

Prilikom transporta troši se previše resursa koji također zagađuju okoliš, a kupnjom lokalnog podržat ćete domaće proizvođače.

