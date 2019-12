Zračenje iz mobitela oštećuje DNK miševa. Kako je kod ljudi?

Zračenje iz mobitela značajno oštećuje DNK kod laboratorijskih miševa i štakora, pokazalo je istraživanje američkog Nacionalnog toksikološkog programa koje djeluje pri tamošnjem ministarstvu zdravlja, piše Rd.

Mobiteli emitiraju radiofrekvencijske valove (RF), a dva najčešća takva vala uzrokuju oštećenja kojima su podlegli laboratorijski štakori i miševi. Njih su izlagali svakodnevno devet sati tijekom 14 do 19 tjedana frekvencijama koje koriste i u 2G te 3G tehnologijama, a razinu zračenja su pojačali tek nešto malo iznad one kojima su izloženi ljudi.

U prošlosti se mislilo da RF valovi koje proizvode i emitiraju mobiteli nisu štetni jer ne zagrijavaju tkiva, no posljednje studije pokazuju da oštećuju DNK čak i na razinama koje ne uključuju zagrijavanje. Rezultate su objavili u časopisu Journal of Environmental and Molecular Mutagenesis.

Štakori i miševi nisu ljudi

Štakore koriste u studijama od 1850. godine, navodi The Conversation, kako bi odgovorili na pitanja znanstvenika o psihologiji, imunologiji, farmakologiji, toksikologiji, nutricionizmu, ponašanju i učenju. Genom štakora je mapiran i te životinje dijele 90 posto genoma sa ljudima i gotovo sve ljudske bolesti gena imaju ekvivalent kod glodavca. Pa iako životinje ne mogu u potpunosti nadomjestiti ljude u ispitivanjima, nesumnjivo pomažu u novim spoznajama razumijevanju bolesti.

Sve više dokaza

Kad je riječ o zračenju mobitela, radile su se i studije na ljudima. Neke od njih pokazale su povezanost mobitela s tumorom na mozgu, no većina nije. Zato je Američko udruženje za rak izdalo priopćenje 2018. godine u kojem navode kako rezultati tih ispitivanja, uključujući i ona koja su radili na životinjama, nisu jasni. Pojedini stručnjaci pak tvrde kako je ovo zadnje istraživanje pomaknulo granice.

- Ovi rezultati potvrđuju brojne prethodne studije koje jasno pokazuju oštećenja na DNK. Sa svakim novim istraživanjem ta je veza sve jasnija, upozorava Devra Lee Davis iz Environmental Health Trust in Teton Village u Wyomingu.

Kako mobitel oštećuje DNK?

- Još nije poznato kojim točno mehanizmom zračenje mobitela oštećuje DNK. Postoje brojne studije koje pokazuju da oksidativni stres kod životinja i izloženost tom zračenju može voditi do mutacija, translokacija kromosoma i genetičke nestabilnosti, upozorava voditelj studije dr. Ron Melnick.

Pojašnjava kako se oksidativni stres javlja zbog viška slobodnih radikala koji su povezani s nastankom karcinoma i drugih bolesti.

Jesu li 4G i 5G mreže sigurnije?

- Iako 4G i 5G mreže koriste manje energije od 2G i 3G mreža, to ne znači da su sigurnije, upozorava Davis, a Melnick se slaže.

- Više frekvencije 5G radijacije ne ulaze u organe na način na koji to rade 2G i 3G. No ne postoje adekvatne zdravstvene studije koje bi govorile o sigurnosti 5G zračenja, tvrdi Melnick. To znači da ne postoje studije koje bi pokazale može li takvo zračenje prouzročiti ozljede oka ili povećati rizik od raka kože. Trenutačno proučavaju literaturu i 5G i planiraju studije kako bi bolje razumjeli utjecaj 5G na zdravlje.

A što je sa servisima javnog zdravstva?

Svjetska zdravstvena organizacija navodi mobitele kao karcinogene klase 2B. To znači da su "moguće kancerogeni za ljude". Američki servisi još nisu klasificirali mobitele u odnosu na kancerogeni potencijal.

Što je sigurno?

Struka nije složna oko moguće štetnosti mobitela za DNK.

- Ne postoji biološko opravdanje. Ako zračenje uzrokuje štetu na DNK, treba nam mehanizam kojim se to odvija, a mi ga nemamo. Nova studija je dobro pripremljena i bazira se na razumnom broju životinja, ali još nemamo pojma zašto bi se te promjene odvijale. Stoga čekamo određeniju studiju - tvrdi Norman J. Kleiman s Medicinskog centra Sveučilišta Columbia.

Što učiniti?

- Stoga je opravdano pitanje jeste li voljni čekati i preuzeti rizik. Sve ovo trebalo bi nas jako zabrinjavati i vrijeme je da se industrija pokrene te proizvede sigurnije uređaje - kaže Davis navodeći kako promjene u dizajnu mogu smanjiti razinu snage RF valova i njihovog pulsa.

Minimizirajte utjecaj zračenja

Dok čekamo da se industrija pokrene, evo nekoliko praktičnih koraka koje svatko može poduzeti već danas kao bi se zaštitio:

- Pripazite na aplikacije. Što ih je više otvorenih, mobitel odašilje više zračenja. Isključite automatske updateove i push notifikacije, obrišite aplikacije koje ne koristite nikad, a zatvorite one koje koristite povremeno. Dodatno, ovo će produljiti i život baterije vašeg telefona, ističe Davis.

- Aktivirajte airplane mode. Kad ne koristite mobitel, isključite ga ili ga stavite u airplane mode. On zaustavlja emisiju mikrovalnog zračenja koje bi moglo smetati zrakoplovu, pojašnjava ona.

- Pripazite kako nosite mobitel. Opće je pravilo da ga nosite u torbi ili spremniku, a kad niste u pokretu, uređaje stavite na stol. Nikako ih ne valja držati u krilu ili kraj grudi. Dodatno, ne nosite ga u kupaonicu, nastavila je Davis.

- Izbjegavajte kontakt s kožom. Koristite slušalice i druga pomagala, savjetuje Melnick dodajući kako treba izbjegavati i tipkanje poruka dok vozite.

- Ne koristite mobitel ako je slab signal. U toj situaciji mobitel radi još snažnije te odašilje veći intenzitet zračenja, kaže Melnick.

- Ograničite uporabu mobitela djeci. Djeca su podložnija oštećenju tkiva jer im se živčani sustav tek razvija, upozorava Melnick. Američka pedijatrijska akademija nedavno je objavila preporuku da se ekran posve zabrani djeci mlađoj od 18 mjeseci.

