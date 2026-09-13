Napravite ovih 16 ukusnih juha koje čuvaju zdravlje srca, a usput će vas i zagrijati

Jesen nije potpuna bez zdjelice juhe, a tu na scenu stupaju ovi recepti. Sadrže manje od 4 grama zasićenih masti po porciji i imaju nizak udio natrija, stoga sve ove juhe zadovoljavaju kriterije za prehranu koja čuva zdravlje srca.
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Ove juhe odlične su kao predjelo ili samostalno jelo, a ne morate brinuti o zdravlju i kalorijama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ove juhe odlične su kao predjelo ili samostalno jelo, a ne morate brinuti o zdravlju i kalorijama.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ove juhe odlične su kao predjelo ili samostalno jelo, a ne morate brinuti o zdravlju i kalorijama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Močvarna juha: Nazvana po svojoj živoj zelenoj boji, napravljena je od kombinacije špinata i peršina pomiješanih u svilenkastu bazu, s bijelim grahom bogatim vlaknima, nasjeckanom piletinom i smeđom rižom za zadovoljavajuću teksturu. Pospite s malo prženog češnjaka i crvene paprike za slanu hrskavost i blagu ljutinu svakoj žlici.
| Foto: 123RF
2. Proteinska đumbir juha: Ova okrepljujuća pileća juha s đumbirom obiluje nemasnim proteinima i mnoštvom povrća, čineći je ugodnim, a istovremeno hranjivim obrokom. Svježi đumbir i topli začini poput kima i korijandera daju temeljcu bogat okus, dok krumpir i špinat čine juhu zasitnom i potpunom.
3. Juha od muškatne tikve i leće: Ova zasitna biljna juha obiluje proteinima iz leće, a njezini su okusi ugodni i topli zahvaljujući začinima poput cimeta, kima i korijandera. Žlica kiselkastog grčkog jogurta i malo svježeg peršina svakoj porciji daju svježinu i kremastu teksturu. Poslužite uz kriške limuna za dodatnu notu okusa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Juha od piletine, kupusa i bijelog graha: Priprema se u jednom loncu i jelo je koje ćete rado pripremati iznova i iznova. Malo limunovog soka osvježava temeljac, a žlica pesta od bosiljka umiješana na samom kraju obogaćuje juhu aromatičnim biljnim notama koje joj daju poseban štih. Jednostavna za pripremu radnim danom, a još bolja kao ostatak za kasnije, ova juha dokazuje da i jednostavni sastojci mogu biti iznimno ukusni.
| Foto: dreamstime/ilustracija
5. Juha od kupusa, bijelog graha, kurkume i limuna: Ova juha pretvara skromne sastojke u zdjelu zlatne utjehe. Nježni kupus i kremasti grah cannellini pirjaju se s aromatičnim začinima za toplinu i dubinu, dok malo limunovog soka na kraju uljepšava svaku žlicu. Lagana je, a opet zadovoljavajuća, puna vlakana i antioksidansa te dovoljno jednostavna za jelo tijekom tjedna.
| Foto: Facebook/ Blue World Institute
6. Najbolja juha za zdrava crijeva: Ova juha od kupusa s češnjakom prava je utjeha u zdjeli. Topla, krepka i hranjiva, bogata je aromatičnim okusom češnjaka i slatkog kupusa. Prepuna povrća i slanog temeljca, ova je juha savršena kao lagani obrok sam po sebi ili kao predjelo.
7. Pileća fajita juha: Ova pileća juha kombinira živahne, dimljene okuse tradicionalnih fajita s ugodnom toplinom juhe. Ovo svestrano jelo savršeno je za ugodnu večeru i lako se može prilagoditi vašim željama. Za pojačavanje ljutine dodajte nasjeckanu jalapeño papričicu u smjesu povrća. Piletinu s ražnja možete zamijeniti drugim proteinom poput ostataka odreska ili je učiniti vegetarijanskomstavljajući tofu umjesto piletine.
8. Ash-eh Reshteh (perzijska juha od graha i tjestenine): Obilna juha od graha i rezanaca puna svježeg začinskog bilja. Vegetarijanska juha često se priprema za Nowruz, perzijsku Novu godinu, ali je ukusna u bilo koje vrijeme.
9. Pileća juha s rezancima, špinatom i parmezanom: Vino i češnjak dodaju dubinu ovoj brzoj i jednostavnoj juhi s pilećim rezancima. Tjestenina će upiti temeljac dok juha odstoji, pa ako želite napraviti dvostruku porciju ili planirate jesti ovo tijekom više dana, skuhajte tjesteninu odvojeno i dodajte je kada budete spremni poslužiti.
| Foto: 123RF
10. Pileća juha s kupusom i pestom: Ova juha od piletine i kupusa iz jednog lonca prelivena je pestom koji pojačava okus. Vlaknima bogati maslačni grah daje kremasti okus, ali ga možete lako zamijeniti cannellini grahom ili nekim drugime. Ova juha dobro funkcionira s ostacima piletine - jednostavno natrgajte ili nasjeckajte kuhanu piletinu i dodajte je u juhu da se podgrije nakon što kupus omekša.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Juha od povrća za mršavljenje: Velika zdjela ove povrtne juhe ostavit će vas sitima satima bez unosa puno kalorija, što je korisno kada pokušavate smršavjeti. Osim toga, to je jednostavan način da povećate svoj dnevni unos povrća. Sadrži luk, mrkve, celer, mahune, kelj, tikvice te rajčicu.
12. Mediteranski gulaš u sporom kuhalu: S naglaskom na povrće, mahunarke bogate vlaknima i zdrave masti, ovo varivo u crock potu idealno je za one koji se pridržavaju mediteranske prehrane. Zamijenite slanutak bijelim grahom za drugačiji okus ili isprobajte raštiku ili špinat umjesto kelja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Varivo od kelja i bijelog graha: Zagrijte se obilnom zdjelom juhe od zimskog povrća i bijelog graha bogatog proteinima. Umirujući začini poput origana i timijana pojačavaju okus, dok parmezan pruža neodoljivo slan završetak. Priprema je jednostavnija u crock potu.
| Foto: Dreamstime
14. Juha od crvene leće sa šafranom: Ova zasitna juha od crvene leće koristi začine uobičajene u perzijskoj kuhinji: kurkumu, kumin i šafran. Uživajte u njoj s toplim bagetom ili kuhanom rižom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Kremasti bijeli čili s krem sirom: Ovaj bogat, ali zdrav recept za bijeli pileći čili sprema se u trenu zahvaljujući brzo kuhajućim pilećim batcima i konzerviranom bijelom grahu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. Juha od piletine i bijelog graha: Ostaci pileta s ražnja mogu zaista ublažiti pritisak žurbe prije večere - posebno u ovoj juhi inspiriranoj talijanskom kuhinjom koja vapi za komadom hrskavog kruha i čašom crnog vina.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA