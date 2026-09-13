Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TOPLI TANJUR ZDRAVLJA

Napravite ovih 16 ukusnih juha koje čuvaju zdravlje srca, a usput će vas i zagrijati

Jesen nije potpuna bez zdjelice juhe, a tu na scenu stupaju ovi recepti. Sadrže manje od 4 grama zasićenih masti po porciji i imaju nizak udio natrija, stoga sve ove juhe zadovoljavaju kriterije za prehranu koja čuva zdravlje srca.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Napravite ovih 16 ukusnih juha koje čuvaju zdravlje srca, a usput će vas i zagrijati
Ove juhe odlične su kao predjelo ili samostalno jelo, a ne morate brinuti o zdravlju i kalorijama. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/18
Ove juhe odlične su kao predjelo ili samostalno jelo, a ne morate brinuti o zdravlju i kalorijama. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026