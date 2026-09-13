Napravite ovih 16 ukusnih juha koje čuvaju zdravlje srca, a usput će vas i zagrijati

4. Juha od piletine, kupusa i bijelog graha: Priprema se u jednom loncu i jelo je koje ćete rado pripremati iznova i iznova. Malo limunovog soka osvježava temeljac, a žlica pesta od bosiljka umiješana na samom kraju obogaćuje juhu aromatičnim biljnim notama koje joj daju poseban štih. Jednostavna za pripremu radnim danom, a još bolja kao ostatak za kasnije, ova juha dokazuje da i jednostavni sastojci mogu biti iznimno ukusni. | Foto: dreamstime/ilustracija