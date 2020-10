Napravite što bolju fotografiju prirode: Ovi savjeti će pomoći

Svatko tko ima malo bolji mobitel može napraviti dobre fotografije. Ipak, ako niste profesionalni fotograf može biti teško napraviti nevjerojatnu fotografiju u prirodi. Međutim, ovi savjeti mogu pomoći pri tome

<p>Ovo su neki savjeti koji će vam pomoći da s pametnim telefonom napravite što bolju fotografiju u prirodi:</p><h2>1. Pogledajte oko sebe</h2><p>Ako želite zabilježiti ambijent mjesta na kojem se nalazite, za početak morate pogledati oko sebe kako biste shvatili što je točno ono što želite fotografirati. Je li to svjetlo? Je li to lišće? Boja? To može biti bilo koja stvari koja vam privlači pažnju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Približite se</h2><p>Ako uspijete fotografirati izbliza, zapanjit ćete se onim što možete snimiti. Ne mora svaki snimak prirode biti krajolik. Zapravo fotografiranje nečega poznatog bez klišejskog izgleda može vam dati točno ono što ste tražili.</p><h2>3. U obzir uzmite sezonu</h2><p>Svaka sezona ima neki svoj element koji je čini jedinstvenom i to bi trebalo uzeti u obzir kada tražite savršen kadar. Osvjetljenje će trebati prilagoditi ovisno o vremenu i sezoni.</p><h2>4. Nebo je najbolja pozadina</h2><p>Nebo je zaista najbolja pozadina koju možete dobiti kad je u pitanju fotografiranje. Boje neba neprestano se mijenjaju tijekom dana i cijele godine, dajući vam veliku raznolikost vrsta fotografija koje biste mogli snimiti. Iskoristite nepredvidljivost neba da biste stvorili nešto jedinstveno.</p><h2>5. U koje doba dana fotografirate?</h2><p>Osvjetljenje ima veliku ulogu u tome kakvu ćete fotografiju dobiti. Ne želite fotografirati dok je sunce još izravno iznad vas ili fotografirati izravno u njega. Sunce može značajno utjecati na izgled vaše fotografije.</p><h2>6. Shvatite da je potrebno vrijeme</h2><p>Rijetko ćete već u prvom pokušaju postići svoj savršeni klik, a možda će trebati nekoliko pokušaja da dobijete što bolju fotografiju Budite strpljivi.</p><h2>7. Nemojte pretjerati s filterima</h2><p>Iako može biti primamljivo koristiti filtere koji su vam dostupni, priroda je sama po sebi najbolji filter. Zato prvo fotografirajte bez ikakvih filtera.</p><h2>8. Opcija rafalno snimanje je najbolja za pokrete</h2><p>Zabilježiti pokrete može biti jako teško, ali moguće je s opcijom rafalne fotografije. Tada se brzo napravi čitav niz slika, a kasnije možete pronaći onu koja najbolje odgovara onome što ste htjeli uhvatiti.</p><h2>9. Možete dodati dubinu</h2><p>Korištenje drveća i krajolika za kadriranje vaše fotografije pružit će bolji osjećaj dubine i udaljenosti. To je osobito važno kada pokušavate fotografirati krajolik. </p><h2>10. Pogledajte cijelu sliku</h2><p>Pogledajte gdje stojite i što je oko vas. Ako primjerice, želite fotografirati drvo, pogledajte ima li oko njega nešto što bi također trebalo uokviriti, piše <a href="https://www.outdoorrevival.com/instant-articles/10-tricks-capturing-best-nature-photo.html?fbclid=IwAR1qgdcEltDQx-EKeIoNwRTMXDdApfhDFMacbhURgOMY6AD9lhqGa0IGfgA">Outdoor Revival</a>.</p>