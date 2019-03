Napredak: Preživljava sve više ekstremno rano rođenih beba

Liječnici su prije procjenjivali da najmanja gestacijska dob u kojoj su izgledi za preživljavanje realni iznosi 28 tjedana, kada je nedonošče teško oko kilograma, odnosno 12 tjedna prije termina porođaja u normalnoj trudnoći.

Nedonoščadi se smatraju djeca rođena ispod gestacijske dobi od 37 tjedana.

U posljednjih 40 godina granica realne mogućnosti preživljavanja ekstremne nedonoščadi polako je padala sa spomenutih 28 tjedana na 25, 24 i 23 tjedna. Sve su češći slučajevi i da nedonoščad rođena u 22. tjednu, mjereno od posljednje mjesečnice majke, preživi.

Nedavno je naslovnice svjetskih medija zauzela vijest o japanskoj bebi koja je težila samo 268 grama kada je rođena u 24. tjednu, ali je preživjela i nakon petomjesečnog boravka u bolnici otpuštena je kući dobra zdravlja.

- U ovom sam poslu 40 godina i svakih deset godina vidim kako se prag preživljavanja spušta za jedan tjedan - rekao je američki neonatolog Edward Bell iz Sveučilišne dječje bolnice u Iowi.

Ekstremno prerano rođene bebe najveće izglede da prežive imaju u Švedskoj, objavljeno je u časopisu Journal of the American Medical Association. Naime, ondje je šest bolnica s visoko razvijenim odjelom intenzivne neonatalne skrbi. Čak 90 posto porođaja u Švedskoj sada se obavlja u jednoj od tih šest bolnica.

- Prije su pojedini liječnici unaprijed dizali ruke od djece rođene u 22. ili 23. tjednu - rekao je švedski neonatolog Mikael Norman iz Kraljevske sveučilišne bolnice u Stockholmu.

U posljednjih deset godina u toj je zemlji stopa preživljavanja djece rođene u 22. tjednu porasla s 3,6 na dvadeset posto, a one u 26. tjednu na čak 80 posto.

No taj podatak varira čak i u razvijenim zemljama. Ne samo da razlike postoje od zemlje do zemlje nego i od bolnice do bolnice.

Premda kod njih stope preživljavanja rastu, u Britaniji, Francuskoj i SAD-u, primjerice, ne mogu se pohvaliti švedskim postocima. Ondje preživi oko 50 posto rođenih u 26. ili 27. tjednu.

Od 90-ih godina prošlog stoljeća tri velika medicinska napretka omogućila su bolje preživljavanje djece rođene s ekstremno niskom porođajnom težinom i sva su usmjerena na pomoć u disanju jer su za nedonoščad te dobi najveći problem nerazvijena pluća.

To su umjetni surfaktanti (tekućina koja oblaže plućne alveole), koji nedonoščadi sa slabo razvijenim plućima pomažu u izdisaju, ubrizgavanje injekcija steroida majkama neposredno prije porođaja što ubrzava razvoj pluća ploda (u jednom danu se razviju onoliko koliko bi u tjednu) i uznapredovala mehanička ventilacija.

