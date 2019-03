Žena rodila troje djece iz dvije maternice u samo mjesec dana

Dvadesetogodišnja Arifa Sultana iz Bangladeša, je u mjesec dana donijela na svijet tri zdrave bebe. Prvo je rodila krajem veljače da bi 26 dana nakon poroda ponovo završila u bolnici zbog bolova u području trbuha.

- Kad je pacijentica došla u bolnicu napravili smo joj ultrazvuk i otkrili da je trudna s blizancima - rekla je dr. Sheila Poddar.

Doktori su otkrili da Arifa ima dvije maternice, a zbog već prođenog napora s prvim porodom su joj napravili carski rez na drugoj maternici te porodili zdrave blizance.

Blizanci, dječak i djevojčica su otpušteni iz bolnice četiri dana nakon poroda.

- Bili smo šokirani. Nikada nisam vidjela tako nešto - izjavila je doktorica.

Po njezinim riječima, Arifa i muž su jako siromašni, a ona nikad nije imala mogućnost otići na ultrazvuk, što je i razlog zašto nije znala da ima dvije maternice te da postoji mogućnost da će u obje zatrudnjeti.

- Anomaliju maternice "uterus didelphys" (dvostruka maternica) ima manje od jedan posto žena. To je anomalija koja se događa u embrionalnom razvoju te žene, dok je još ona bila u maternici svoje majke. Obično se dva dijela maternice tijekom embrionalnog razvoja spoje, ali kod malog postotka žena se ne spoje pa imaju dvije maternice koje su spojene na vratu. To nije ništa novo, ali da je rodila iz obje maternice, to je rijetkost... i još da su sva djeca dobro, to je fantastično - komentirao je ginekolog dr. Ivan Fistonić.

