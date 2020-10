Narcisoidni ljudi: Evo što obično misle o sebi i kako se ponašaju

Ovakvog čovjeka nitko ne može razuvjeriti kako upravo on nije najsavršeniji primjerak ljudske vrste. Očekuje da ga drugi, nesavršeni, tretiraju s poštovanjem, ushićeni njegovom pojavom

<p>Takve ljude najčešće karakterizira nedostatak suosjećanja, grandiozno doživljavanje samoga sebe i potreba za divljenjem drugih. Oni su zaljubljeni sami u sebi i nitko drugi im u životu nije važan.</p><p>Šanse da u svojem životu niti jednom naiđete na narcisoidnog čovjeka su jednake nuli, a ako ste se s njima prisiljeni susretati svakodnevno, to može biti zaista naporno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Trikovi za sretniji i ispunjeniji život:</p><p>Neke je lako prepoznati, neke malo teže. Recimo, nije teško uočiti onoga tko teatralno paradira među kolegama ili članovima obitelji, hvali sam sebe ili potiče druge da ga hvale. Ponaša se na očigled kao da se svijet vri oko njega.</p><p>Ali, postoje tzv. tihi narcisi i njih je teško prepoznati. Oni su najsretniji ako drugim ljudima u životima ne ide najbolje jer se tad osjećaju boljima i uspješnijima, i to jako godi njihovom egu. Primjer su i oni ljudi koji rado ismijavaju svoje prijatelje, ali šalu na svoj račun prihvaćaju teško. Oni imaju neodoljivu potrebu stalno biti u pravu, ukazivati na tuđe pogreške, i biti dominantni nad drugima.</p><h2>Evo što narcisoidni čovjek obično misli o sebi i kako se ponaša:</h2><h2>Stručnjaci ih svrstavaju u tri grupe - ekshibicionist, ormar i otrovan</h2><p>Iako mnogi narcisoidi mogu imati slična obilježja, ipak se u nekim stvarima razlikuju. Mnogi psihijatri i terapeutu svrstavaju ih u tri grupe - ekshibicionist, ormar i otrovan.</p><p>Prema terapeutkinji <strong>Elinor Greenberg</strong>, autorici knjige 'Borderline, Narcissistic, and Schizoid Adaptations: The Pursuit of Love, Admiration and Safety', različiti oblici tog poremećaja mogu ovisiti o nečijem odgoju, prenosi <a href="https://www.insider.com/how-to-spot-different-types-of-narcissist-2018-1?utm_content=buffer093bc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-insider-main" target="_blank">Insider</a>.</p><p><strong>EKSHIBICIONIST</strong></p><p>Ove tipove još nazivaju - grandiozni. Oni razmišljaju na način kao što znaju i djeca - 'Gledaj me!'. No, za razliku od ovog tipa narcisoida, djeca odrastu i shvate da se svijet ne vrti oko njih, počinju razmišljati da i njihovi roditelji imaju problema...</p><p>- Ali, neki ljudi odrastu u domovima u kojima ih se potiče da budu narcisoidni. Na primjer, govore im da su predodređeni za uspjeh, to im je u krvi, jer ih obiteljsko prezime čini posebnima - objašnjava Greenberg.</p><p>Pojam ekshibicionističkog tipa narcisoidnih ljudi objasnila je i <strong>Shannon Thomas</strong>, socijalna radnica i autorica knjige 'Healing from Hidden Abuse'.</p><p>- Misle da su nevjerojatni, da su najpametniji, bolji i snažniji od drugih ljudi, i prilično su uvjereni u to. Čak i kada su sa svojim prijateljima i vršnjacima, vjeruju kako su korak ispred njih - kazala je i dodala:</p><p>- Ekshibicionistički tipovi uopće nisu skloni biti nesigurni. Kada ne provode vrijeme hvaleći sami sebe, omalovažavaju sve oko sebe. Oni su često razmetljivo bezobrazni i okrutni prema ljudima, imaju tendenciju ignoriranja ili čak ne primjećuju kako ljudi reagiraju na njih - objašnjava Thomas.</p><p><strong>ORMAR</strong></p><p>Ove tipove zovu još i 'prikriveni', a znaju imati različite osobnosti. Neki od njih možda su odrasli u obitelji drugog narcisoida koji ih je obeshrabrivao. Nisu se mogli s njima natjecati već su im samo davali odobrenja i štovati ih.</p><p>To su ljudi koji žele biti posebni, ali su u sukobu oko toga. Poput ekshibicionista, i oni su uvjereni da su samo oni u pravi, ali su puno nesigurniji. Oni ne kažu 'Ja sam poseban', već ukazuju na nešto drugo - na neku osobu, religiju, knjigu, dizajnera... - oni su posebni, a samim time se ovaj tip narcisoida osjeća posebno jer je povezan s njima.</p><p>- Na primjer, kada se netko osjeća posebno jer ima dizajnersku stvar, a drugi to vide, tada se osjeća posebno jer je povezan s tom stvari. 'Ormar' tip obično sumnja u sebe pa traži osobu koju može idealizirati - objašnjava Greenberg.</p><p>Također, ovaj tip ljudi ima tendenciju ponašati se na pasivno-agresivan način. Recimo, kada su s partnerom u romantičnoj vezi, cijelo vrijeme će im servirati frustracije. Reći će kako će nešto napraviti samo zato da to ne naprave.</p><p>- Oni rade ono što žele kada žele to napraviti, a onda izigravaju žrtve. To što stalno govore jedno, a rade drugo, čini da se njihovi partneri osjećaju kao da će poludjeti, počinju preispitivati stvarnost - napominje Shannon Thomas.</p><p>Ovakav tip počet će okrivljavati svojeg partnera za stvari koje on nije napravio, a partner čak može povjerovati u to jer mu se osjećaj za realnost kroz vezu s 'ormarom' poremetio.</p><p>Dok je ekshibicionistički tip prilično sličan većinu vremena,'ormar' narcisoidi imaju različite osobnosti. Imaju tendenciju djelovati drugačije u javnosti nego kakvi su u privatnom životu. To može biti još više zbunjujuće za njihove žrtve jer će vidjeti nekoga tko je karizmatičan i ljubazan u javnosti, a neugodan i okrutan kada su sami.</p><p><strong>OTROVAN</strong></p><p>Oni žude za kaosom i uništavanjem. Oni ne samo da žele pažnju, nego žele i da se drugi osjećaju loše. Sadistički su nastrojeni, uživaju kada nekoga mogu povrijediti i u nekome izazvati strah. Njima je zabavno gledati kako netko pati dok ga uništavaju.</p><p>To su ljudi kojima je sasvim u redu uništiti nečiju karijeru i gledati ga kako propada emotivno, duhovno i fizički.</p><p>- Otrovni narcisoidi su poput zle kraljice u Snjeguljici. Kada upitaju zrcalo tko je najljepši na svijetu, a ono kaže 'Snjeguljica', kraljica je odluči ubiti i zadržati njezino srce u kutiji - objašnjava Thomas. Dodaje kako oko otrovnih tipova može biti puno kaosa jer oni to vole. </p><p>- Oni crpe energiju iz toga. Harmonija nije njihov cilj. Znaju govoriti da 'mrze dramu', no uvijek se nalaze usred nje - kaže Thomas.</p>