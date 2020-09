Srodne duše: Pet parova koji si najbolje pašu po eneagramu

Kompatibilnost je zeznuta stvar. Iako je idealno imati barem nekoliko zajedničkih stvari s partnerom/icom, ne želite biti previše slični, to može biti dosadno, a potencijalno i problematično

<p>Eneagram (dolazi od grč. riječi ennea što znači devet i gramma što znači znak ili lik) predstavlja vrlo staru tipologiju koja opisuje devet različitih karaktera. Sadrži unutarnju dinamiku kojoj su cilj promjene i predstavljen je u obliku kružnice. Na obodu je raspoređeno devet točaka, udaljenih jedna od druge za četrdeset stupnjeva, brojeva od 1 do 9 posloženih u smjeru kazaljke na satu. Svaki od brojeva eneagrama upućuje na određeno stanje energije, a linije spajanja ukazuju na dinamiku između specifičnih točaka energije.</p><h2>Tipovi osobnosti prema eneagramu:</h2><p><strong>1. Reformatori</strong></p><p>Reformatore motiviraju ideje savršenstva, jer teže vlastitom poboljšanju i poboljšanju svih i svega što ih okružuje. U stalnoj su potrazi za ravnotežom i istinskim zadovoljstvom. Često mogu biti licemjerni ili kritički nastrojeni.</p><p><strong>2. Pomagači</strong></p><p>Iskrena osobnost koja teži istinskoj ljubavi i poštivanju. Često ih se gleda kao laskavce, posesivne i emotivne, ali duboko u sebi oni su puni ljubavi, društveno prilagodljivi i nesebični.</p><p><strong>3. Pobjednici</strong></p><p>Ovaj tip osobnosti traži odobravanje za sve svoje akcije. Boje se da će biti bezvrijedni ili odbačeni. Ponekad se previše trude kako bi dobili odobrenje ili priznanje.</p><p><strong>4. Individualisti</strong></p><p>Individualisti teže biti jedinstveni. Jako su talentirani i iskorištavaju svoj multitalent kako bi se izrazili i kreirali umjetnost.</p><p><strong>5. Istraživači</strong></p><p>Oni su vizionari i filozofi. Konstantno ispituju stvari, razmišljaju o njima i teže usavršavanju određenih koncepata. Lako mijenjaju perspektive.</p><p><strong>6. Lojalisti</strong></p><p>Oni su posvećeni svojim najmilijima, ali kod njih postoji veliki strah da će biti odbačeni. Traže potporu drugih isto onoliko koliko je i daju. Cijene inicijativu i vodstvo. Strahuju od najgoreg i stalno paze na eventualnu štetu.</p><p><strong>7. Entuzijasti</strong></p><p>Ovaj tip je najveći pustolov od svih devet modela. Obično su slobodnog duha, ekstrovertirani i istražuju, žele iskusiti nova iskustva. Boje se samo da će biti zarobljeni ili da će zaglaviti u rutini.</p><p><strong>8. Izazivači</strong></p><p>Izazivači imaju jako volju, gledaju naprijed, moćni su i učinkoviti. Drugi ih doživljavaju kao pomalo tupe, arogantne i sklone sukobljavanju. To su njihove povremene osobine, ali oni djeluju tako da štite ono što im je važno.</p><p><strong>9. Mirotvorci</strong></p><p>Oni zagovaraju mir i bore se za unutarnje i vanjsko zadovoljstvo. Doživljavaju ih kao slabe osobnosti, ali oni se ne žele isticati. Samouvjereni su, optimistični, ne osuđuju druge i tolerantni su.</p><p>Po eneagramu možete odrediti i tko bi mogao biti vaša srodna duša, a ovo su najkompatibilniji parovi prema toj tipologiji, piše <a href="https://www.elitedaily.com/p/5-enneagram-pairings-that-are-most-compatible-because-you-deserve-a-soulmate-34473045" target="_blank">EliteDaily</a>.</p><h2>Šest i Osam</h2><p>Šestice i Osmice su visoko odgovorne i posvećene te do određene mjere pomalo nepovjerljive prema svijetu. Ono što je izvanredno u ovom uparivanju je to što jedan može ublažiti najdublje strahove drugog. Nepogrešiva ​​odanost i predanost Osmice mogu pomoći Šestici da se manje boji napuštanja, dok iskrenost i pouzdanost Šestice mogu pomoći Osmici da ne sumnja u namjere svog partnera.</p><p>Šestice uvelike imaju koristi od stabilnih veza, a Osmice to definitivno mogu ponuditi. Štoviše, Šestica može računati da će Osmica uvijek biti otvorena o svojim planovima, tako da se nikad neće morati zanositi svojim tjeskobnim razmišljanjima o najgorim ishodima. U međuvremenu, Šestica može unijeti malo topline, osjetljivosti i zaigranosti u odnos, što pomaže Osmici da bude malo ranjivija i pokaže svoju mekšu stranu. Kako ovo dvoje grade međusobno povjerenje, to je veza koja s vremenom može samo ojačati.</p><h2>Dva i Tri</h2><p>Dvojke i trojke ne dijele samo neke zajedničke interese, već imaju sličnu karizmu, razinu energije i emocionalne potrebe. To čini ovo poprilično moćnom kombinacijom.</p><p>Jedan od razloga zašto su toliko kompatibilni jest taj što oboje slobodno i velikodušno daju pohvale, što je važno jer oboje za tim žude više od drugih. U ovoj vezi nitko se neće pitati što onaj drugi osjeća i svi će se osjećati cijenjeno. Brižna Dvojka daje vrlo ambicioznoj Trojki svu potrebnu podršku za uspjeh, dok Trojka može motivirati i ohrabriti Dvojku da se usredotoči ​​na vlastiti potencijal, a ne da troši svu svoju energiju na pomoć drugima.</p><p>I ne samo to, oboje su poznati po tome što su društveni i šarmantni, što znači da mogu zajednički dijeliti i graditi živahan društveni život.</p><h2>Jedan i Sedam</h2><p>Jedinice su u stalnoj potrazi za poboljšanjem, prema sebi imaju velika očekivanja, a njihov unutarnji kritičar ponekad ih može i sputati. Dobro se podudaraju s karakterima koji im mogu pomoći da se opuste, prihvate sve nesavršenosti u životu i budu malo manje strogi prema sebi. Ne postoji tip koji bolje odgovara ovom opisu od opuštene i vesele Sedmice.</p><p>Ovo je klasični scenarij privlačenja suprotnosti. Dok Jedinice u vezu donose marljivost, organiziranost i posvećenost detaljima, Sedmice donose znatiželju, osjećaj avanture i spontanost. U osnovi, Jedinica može pomoći Sedmici da ustraje u svojim vizijama i ciljevima, dok Sedmica može nadahnuti Jedinicu da se povremeno zabavi, kao i da održi svoju idealističku prirodu čak i kad osjećaju da nisu uspjeli.</p><h2>Četiri i Devet</h2><p>Četvorke su poznate po tome da su osjetljive i vođene emocijama. Zato je prilagodljiva Devetka tako prikladan partner, jer pozdravlja svako raspoloženje i emocionalno stanje Četvorke, koje se zbog toga osjećaju sigurno u svakom trenutku. Istodobno, Četvorka može u ležernoj Devetki probuditi strast. </p><p>Četvorka se može osjećati odbačeno, ali na sreću, Devetke su toliko nježne i pune podrške da mogu pronaći način za komunikaciju o škakljivim temama, a da nikada ne povrijede tuđe osjećaje. Četvorka pak može Devetku potaknuti da se češće zauzima za sebe i bude otvorenija o svojim potrebama i željama.</p><p>Četvorke su i jedini tip u eneagramu koji se slaže sam sa sobom.</p><h2>Pet i Jedan</h2><p>Budući da su Jedinice prilično neovisne i često su fokusirane na svoju karijeru, privlači ih urođena samodostatnost Petice. Omogućuje im da nastave raditi svoje, a da se ne osjećaju krivima. Petice u međuvremenu cijene odanost i predanost Jedinice, jer im to pomaže ugušiti skeptika u njima. Budući da su oba tipa vrlo pronicljiva i uvijek željne učenja, ovo partnerstvo može donijeti neka duboka otkrića.</p><p>Oboje su prilično analitički nastrojeni, praktične su prirode i usredotočeni na činjenice. Oboje također cijene objektivnost. Te sličnosti mogu pomoći u sukobima jer ne dopuštaju da im osjećaji zamućuju prosudbu. Budući da oboje žude za intelektualnom stimulacijom, u slobodno vrijeme mogu lako pronaći hobije i aktivnosti kojima bi se povezali. Možda je najvažnije što su oboje nevjerojatno svjesni osobnih granica i poštuju ih, što im može omogućiti da od samog početka izgrade čvrst temelj.</p>