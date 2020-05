Naručila bikini, a krpica koja je stigla jedva da ju je i pokrila

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: To je bikini??? Za ove kupaće kažu; 'Trebalo bi ih cenzurirati'

Djevojka pod nadimkom KenyonKim na Twitteru je podijelila sliku sebe u bikiniju koji je naručila. No no što je stiglo, nije ni izbliza ono čemu se nadala.

Bikini visokog struka koji je naručila preko stranice Pretty Little Thing i više je od slatke male stvarčice: Toliko je mali da vrlo malo toga prepušta mašti. Naime, trakica za vezanje visoko je na trbuhu, a rezan je tako da otkriva daleko više nego što je htjela.

This was a bikini I ordered from @OfficialPLT 🙃 pic.twitter.com/FkdOPi4tZt — 𝓚𝓲𝓶 (@KenyonKim) May 1, 2020

Iznervirana onim što je stiglo, vlasnica je odjenula svoj novi bikini i objavila fotografiju na Twitteru, no ostavila je ipak donje rublje na sebi, da se na fotografiji ne bi vidjelo previše, a tako je i lakše uočiti koliko malo bikini pokriva. Na taj se post javilo dosta nezadovoljnih kupaca koji su na online naručili jedno, a dobili drugo. Među njima je žena koja se fotografirala u haljini koja joj je stigla nakon narudžbe putem iste stranice, kojoj grudi doslovno 'ispadaju' iz proreza na prsima.

Još jedna žena prevarila se naručivši dva bikinija na istoj stranici, od kojih je jedan stigao dobar, a drugi sličan onome koji je objavila vlasnica posta - tako da se više vidi nego što pokriva. Jedna je korisnica dobila haljinu koja je bila toliko mala da ju nije mogla biti navući preko glave.

Na post su se javili i iz službe za korisnike sa stranice preko koje se ti proizvodi prodaju, s porukom da im se jave s brojem narudžbe i računom, kako bi im omogućili povrat robe i novca.

Sve se to događa paralelno s vijestima o tome da osnivač marke Pretty Little Thing, modni tajkun Umar Kamani (32) sa svojom djevojkom, manekenkom Nadom Adelle, uživa u raskošnom životu u Dubaiju, dok je 86 članova poslovnog tima ostavio u izolaciji zbog korona virusa, prenosi The Sun.

Tvrtka je 2018. godine imala promet od 374 milijuna funti (oko 3,2 milijarde kuna), samo šest godina nakon što je Umar pokrenuo posao na čijim temeljima danas uživa u luksuzu. Bogatstvo mu je omogućilo kupnju prestižnog voznog parka, uključujući dva Rolls-Royce Phantoma, kao i redovita putovanja privatnim mlažnjacima, kako bi se družio sa svjetskom elitom.

