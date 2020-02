Naručila haljinu iz snova, a evo što je dobila - nije ju ni pokrila

- Nisam znala jel' da se smijem ili da plačem nakon što sam dobila dugo željenu haljinu - rekla je Courtney Henderson, prodavačica iz britanskog Newcastlea koja je na Twitteru podijelila svoje 'oduševljenje' isporučenim.

Haljinu je planirala nositi na svoj rođendanski party, a smaragdnu je šljokičastu haljinu za 65 funti (573 kune) naručila od online retailera Dressmezee, piše Mirror.

Dressmezee sorted me right out with this little belta, fits like a dream pic.twitter.com/F4qoqvJ5lv