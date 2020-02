Zbog ogromnih grudi pada niz stepenice: 'Još ću ih povećati'

Foxy Menagerie (42) Michigana u SAD-u sa estetskim operacijama je počela prije šest godina nakon razvoda 'kako bi malo poboljšala izgled'. Svidjelo joj se toliko da ne želi prestati. Priznaje da je postala opsjednuta time.

Veličina grudi je najviše zabrinjava jer kaže kako ih planira još povećati iako su joj toliko velike da zbog njih posrće niz stepenice.

- Cilj mi je postići savršenu figuru u obliku pješčanog sata. Moje grudi još rastu jer imaju ekspandere, tako da se nadam da će doseći 7000 ccm (kubičnih centimetara) brzo, prije nove operacije. Osjećam se fantastično nakon svakog zahvata, to me čini sretnom, to što vidim novu osobu koja postajem - rekla je.

Iako nevoljko, priznala je da joj ogromne grudi stvaraju probleme u svakodnevnom životu. Na primjer, ne može kuhati na štednjaku na prednjem plameniku, ne može obući cipele jer ne vidi stopala osim ako nogu stavi sa strane.

- Dok hodam niz stepenice često me 'povuku' naprijed pa padnem, tako da se moram dobro držati za rukohvat - dodala je.

Prisjetila se kako je nekada bila vrlo sramežljiva i tiha.

- Nisam uopće razgovarala, bila sam prilično obična, osim kada sam bila tinejdžerica i počela se baviti manekenstvom. Kasnije sam se udala i prestala sa manekenskom karijerom - ispričala je i naglasila kako joj estetski zahvati podižu samopouzdanje.

Pažnju privlači gdje god se pojavi. Kaže kako su ljudi najčešće ljubazni i znatiželjni, no naiđe i na neugodne komentare na koje se, tvrdi, ne obazire.

- Obožavam upoznavati različite ljude i fotografirati se s njima - rekla je.

Prijatelji je, kaže, podržavaju, no obitelj baš i ne. Smatraju da pretjeruje.

- Moji prijatelji jako podržavaju moje zahvate. Puno njih radi na meni i u modnoj industriji su. Znači, oni mi pružaju punu podršku. U posljednje vrijeme imam i mnoštvo novih fanova na društvenim mrežama. Volim obožavatelje koje imam tamo zbog njihove stalne podrške i prijateljstva. Moja obitelj ne razumije u potpunosti moj izgled - kazala je i dodala kako planira nekoliko novih zahvata u ovoj godini, prenosi Daily Mail.

