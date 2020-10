Naručila je vjenčanicu iz snova - u šoku kad je isprobala haljinu

Online kupovina uvijek je pomalo riskantna, no Kanađanka Meaghan Taylor doista nije očekivala da će vjenčanica koju je naručila ovako izgledati - ne samo da ne nalikuje onoj na slici, već je zaista 'nenosiva'

<p>Buduća mladenka Meaghan Taylor (23) iz Kanade, oduševila se kad je ugledala prekrasnu haljinu online po cijeni od samo 500 kuna te ju je odmah naručila s aplikacije Wisha.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje uz masku</p><p>Znala je da je haljina rabljena te da joj stanje možda neće biti idealno budući da je nošena, no pretpostavljala je da to nije ništa što kemijsko čišćenje ne može srediti.</p><p>Sigurna da je nabavila vjenčanicu u kojoj će se udati, s uzbuđenjem je otvarala kutiju kad joj je haljina isporučena. Reklamirala se kao lepršava haljina s velikom suknjom, izrezom u obliku slova V i čipkastim rukavima.</p><p>No - uslijedio je pravi šok, haljina koju je izvadila prije je nalikovala krpi nego nečemu nosivom.</p><h2>Čipkasta sirena haljina?</h2><p>- Srce mi je bilo slomljeno, ali si ipak nisam mogla pomoći te sam se smijala. Tako mi i treba kad vjerujem svemu što vidim - rekla je Meaghan koja je fotografiju sebe u njoj podijelila na Facebooku.</p><p>Ta majka jednog djeteta svadbu planira sljedeće godine sa zaručnikom Keithom (30).</p><p>U opisu svog Facebook posta je napisala: Ono što sam primila me šokiralo. Ovo nema veze s onim što sam naručila.</p><p>Nakon što je primila haljinu, odmah je tražila povrat novca, no prodavač s Wisha ju je odbio, uz objašnjenje da im je potrebna originalna kutija i pakiranje u kojem je haljina došla, a ona ih je bacila.</p><p>Ipak se uspjela izboriti za pravdu, rekavši da su joj uništili vjenčanje te je naposljetku dobila svoj novac, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12876154/horrified-bride-buy-dream-wedding-dress-wish-arrive-look-different/">The Sun</a>.</p><p>Sada se buduća mladenka nada kako će popustiti restrikcije na vjenčanja zbog Covida, kako bi doista mogla imati vjenčanje kakvo želi i u haljini koju će definitivno isprobati prije kupnje.</p><p> </p>