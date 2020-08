Obiteljska vjenčanica: Prvi put je nošena 1895., a od tada ju je koristilo 11 generacija mladenki

Prva mladenka koja je nosila ovu satensku dvodijelnu krem haljinu bila je Mary Lowry Warren koja ju je nosila 1895. godine za svoje vjenčanje. Nakon nje, koristilo ju je čak 11 mladenki iz iste obitelji

<p>Jedna mladenka se 1895. godine pripremala za poseban dan, svoje vjenčanje, odjevena u jednu od najljepših viktorijanskih haljina koje su sačuvane. Haljinu su krasili veliki 'puf' rukavi od ovčetine koji padaju preko ramena, a osim toga, haljina od satena u kremastoj boji prštila je besprijekornim izgledom i dizajnom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Maske kao obavezni detalj na vjenčanju</p><p>Unazad 125 godina 11 mladenki iz obitelji nosilo je tu istu haljinu. To je nešto što se gotovo nikada ne događa.</p><p>Prva mladenka bila je <strong>Mary Lowry Warren</strong> koja je haljinu nosila za svoje vjenčanje 1895. godine u Buffalu u New Yorku. Žene u obitelji nosile su ovu haljinu za svoj poseban dan, osim jednog kratkog razdoblja u 1920-ima, kada je stil bio drugačiji i žene su htjele puno moderniji izgled vjenčanice, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/everyone-has-seen-this-brides-120-year-old-dress-except-one-person_n_5609a770e4b0768126feb4fd" target="_blank">Huff post.</a></p><h2>U obitelji je bila tradicija da majka posljednje žene mora imati haljinu u svom domu</h2><p><strong>Abby Kingston Curtis</strong>, najnovija mladenka iz obitelji, znala je za tu haljinu i znala je da je želi nositi, no isprva ju je bilo teško pronaći jer je ona toliko puta proputovala po zemlji. </p><p>Međutim, kada su napokon dobili haljinu, bili su šokirani.</p><p>Ne samo da se haljina raspadala i postala smeđe boje (u tom se trenutku nije nosila od 1991. godine), vjenčanica je bila i potpuno pogrešne veličine za visoku i vitku Abby. </p><p>Srećom, nakon 200 sati popravljanja, izmjena i restauracije, haljina je napokon bila u nosivom stanju i izmijenjena kako bi u nju stala nova mladenka.</p><p>Priča ove mladenke izašla je u lokalnim medijima, a ona je svom budućem mužu, Jasonu Curtisu, zabranila da ih čita kako ne bi vidio haljinu prije velikog dana. Na kraju je ipak odlučila kako haljinu neće obući za ceremoniju već ju je nosila na prijemu svih gostiju, piše <a href="https://dustyoldthing.com/11th-bride-antique-wedding-dress/?utm_source=bcglp-gen&utm_medium=social-fb" target="_blank">Dusty old thing.</a></p><p><strong>Pogledajte haljinu i sve mladenke koje su je nosile u dirljivom videu ispod:</strong></p>