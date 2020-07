'Naš je najveći': Mariji i Ivanu niknuo češnjak od 850 grama

Ovome je 850 grama, a cilj mi je 'kapitalac' od kilograma. Svake godine od najveće glavice koja rodi ja uzmem sjeme, tako da, malo po malo, svake godine imam većeg, kaže Ivan Kliček iz Pešćenice

<p>Nije ovo svadbeni buket nego velika glavica češnjaka s imanja <strong>Marije i Ivana Kličeka</strong>, koji se u Pešćenici pored Lekenika bave ekološkom poljoprivredom.</p><p>- Ovome je 850 grama, a cilj mi je 'kapitalac' od kilograma. Svake godine od najveće glavice koja rodi ja uzmem sjeme, tako da, malo po malo, svake godine imam većeg. Nek' mi se javi onaj čiji je veći od mog - bećarski će Ivan, mesar u mirovini. Njega i suprugu Mariju smo zatekli u centru Zagreba, kamo povremeno prijateljima dovoze svoje eko-povrće.</p><p>- Ni u koroni nitko od njih, pored nas živih, neće ostati gladan - kažu Kličeki, koji svoje proizvode dijele i siromašnim građanima Siska. Onima koji preživljavaju s tisuću kuna mjesečno, kažu, nastoje pomoći koliko god mogu.</p><p>I sami su bili u bezizlaznoj situaciji kad je propala zagrebačka mesna industrija u kojoj su godinama radili. Ivan je bio mesar, a Marija trgovkinja. Još su neko vrijeme s djecom ostali u gradu, krpajući kraj s krajem, a onda su prije dvadesetak godina odlučili preseliti na selo, u kuću koju su godinama prije malo po malo gradili. Svoj su prvi vrt u Pešćenici posadili amaterski no do danas je on prerastao u pravi mali ekološki raj. Tu ništa nije slučajno, i ništa nije 'kemija'.</p><p>Tlo se malčira slamom, patkice su zadužene za probleme s puževima, ali najveća su vrijednost ovoga vrta kalifornijske gliste koje proizvode eko humus. Kličeki su prošli Hrvatsku uzduž i poprijeko prodavajući taj humus, od kojeg tlo postaje plodnije. Sve je to Ivan godinama studiozno proučavao, zainteresiran za ekološku proizvodnju. U njihovom vrtu U Pešćenici nema kemikalija, ali ima okusa i mirisa djetinjstva.</p><p>Prve je gliste Ivan Mariji kući donio na Valentinovo, prisjećaju se kroz smijeh. Držali su ih u kutiji ispod kauča, u Zagrebu, jer je Ivana zanimalo kako 'funkcioniraju', i kako s njima pokrenuti proizvodnju ekohumusa na selu. Uspjeli su, i danas uživaju u, doslovno, plodovima svoga rada.</p><p>Od ovolikog češnjaka, dodaju Kličeki, nema puno koristi u kuhinji, no zato dobro dođe kad prave kobase. U tome je Ivan majstor pa ga i Marija, nakon toliko godina braka, i dalje zaljubljeno gleda.</p><p>Tko zna, možda baš ovakav buket ponesu kad im bude zlatni pir, a skoro će...<br/> </p>