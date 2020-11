Alarm! Čak 35% naše djece ima problem s debljinom, a tek 20% redovito jede povrće svaki dan

Kvaliteta prehrane utječe na tjelesnu masu i visinu djece, a u Hrvatskoj smo po visini mladića i djevojaka među top 20 zemalja svijeta. Ipak, imamo problem s viškom kilograma

<p>Nutritivno kvalitetna prehrana omogućuje optimalan rast i razvoj dječjeg organizma, no ako se umjesto toga mališanima ponude nezdrave alternative, to može rezultirati zaostajanjem u rastu i gomilanjem viška kilograma.</p><p>Upravo se tim problemom bavilo nedavno istraživanje medicinskog časopisa The Lancet u kojem je sudjelovala prof.dr.sc. <strong>Sanja Musić Milanović</strong> iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U ovoj studiji na globalnoj razini znanstvenici su koristili podatke o 65 milijuna djece u dobi od pet do 19 godina iz 193 zemlje, a kad je riječ o Hrvatskoj, koristili su informacije iz nekoliko hrvatskih istraživanja koja sadrže mjerene podatke o tjelesnoj masi i visini djece školske dobi.</p><p><br/> Tako su uvrstili i podatke iz Europske inicijative praćenja debljine u djece (engl. Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI) čiju provedbu u Hrvatskoj vodi prof. Musić Milanović. Radi se o istraživanju provedenom na nacionalno reprezentativnom uzorku od 2738 učenika u dobi od 8,0-8,9 godina</p><p>- U istraživanju o povezanosti visine školske djece i socioekonomskog razvoja u Hrvatskoj koje smo ove godine objavili u International Journal of Public Health pokazalo se da je visina djece u Hrvatskoj još povezana s razinom socioekonomskog razvoja općine u kojoj dijete živi, a ta povezanost se svakako može djelomično objasniti i s razlikama u dostupnošću i znanjima o pravilnoj prehrani djece školske dobi - pojašnjava prof. Musić Milanović dodajući kako se prehrambene navike hrvatskih mališana razlikuju ovisno o regijama u kojima žive.</p><p>Podijelivši Hrvatsku na kontinentalnu i jadransku regiju te grad Zagreb dobili su još 2015. godine kroz Europsku inicijativu praćenja debljine djece podatke o navikama.</p><p>- Najveći udio djece koji doručkuje svakodnevno je u Zagrebu, njih 84 posto, a najmanji udio je u kontinentalnoj regiji, odnosno njih 72 posto. Što se tiče svakodnevne konzumacije voća, najveći udio zabilježen je u jadranskoj regiji sa 39 posto, dok je na kontinentu on najmanji i iznosi 28 posto. Glede svakodnevne konzumacije povrća, najveći je udio zabilježen u Zagrebu, iako je i on dosta nizak te iznosi 20 posto, a najmanji u jadranskoj regiji, samo 16 posto. Više od triput na tjedan slatke grickalice u kontinentalnoj regiji konzumira čak 43 posto učenika, dok je taj udio u jadranskoj regiji 27 posto - pojašnjava prof. Musić Milanović nastavljajući kako je Hrvatska pri europskom vrhu kad je riječ o problemu debljine u dječjoj dobi, a prednjači jadranska regija.</p><p><br/> - Čak 42,4 posto dječaka u jadranskoj regiji ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, što je trend uočen i na razini Europe. Naime, postoji izražen geografski gradijent debljine u djece u Europi – najvitkiji su sjevernjaci, a mediteranci imaju uvjerljivo najviše problema s debljinom. Najnoviji podaci pokazuju nam da smo uspjeli zaustaviti rast učestalosti prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece, ali i dalje je to svako treće dijete, što je iznimno visoko. Zabilježili smo veliki porast u prekomjernoj tjelesnoj masi i debljini djece u odnosu na 2003. godinu kada smo imali 21 posto djece s ovim problemom, a danas ih je čak 35 posto u cijeloj Hrvatskoj. Među odraslim muškarcima u Republici Hrvatskoj najveći je udio onih s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom u cijeloj Europskoj Uniji, njih čak 68 posto - kaže prof. Musić Milanović.</p><p>Dodaje kako se u Lancetovoj studiji čini da globalno gledajući nemamo tako izražen problem kao neke svjetske regije.</p><p>- Napominjem kako je riječ samo o dobi od 19 godina. Kada promatramo prosječni ITM u toj dobi moramo uzeti u obzir kako je dobna kategorija 15-24 godine ona u kojoj imamo najveći zapaženi udio pothranjenosti, 8 posto, za razliku od oko jedan posto u ostalim dobnim kategorijama, što svakako ima velikog utjecaja na prosječni ITM - ističe prof. Musić Milanović.</p><p>Ista je studija pokazala da su u mnogim zemljama djeca u dobi od pet godina imala visinu i masu u zdravom rasponu prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Ipak, nakon te dobi, djeca iz nekih zemalja imala su premali porast visine, a dobila previše mase u usporedbi s onim što predstavlja potencijal za zdravi rast.</p><p>- Istraživanje prof. Jovančevića i suradnika pokazalo je da u Hrvatskoj najveći skok u učestalosti prekomjerne tjelesne mase i debljine počinje u dobi od 5 godina i nastavlja se s polaskom u osnovnu školu. Ova međunarodna studija objavljena u Lancetu pokazala je kako mi Hrvati u prosjeku u jednom specifičnom razvojnom trenutku u dobi od 19 godina svojim izraženim rastom visine uspijevamo zaustaviti djelomično rast indeksa tjelesne mase. Pri polasku djece u školu valjalo bi posebno osvijestiti izrazitu važnost redovite tjelesne aktivnosti i pravilnih prehrambenih navika - kaže prof. Musić Milanović dodajući kako su dosadašnja istraživanja u Hrvatskoj pokazala da se oko 88 posto učenika koji su tek krenuli u osnovu školu bavi fizičkom aktivnošću najmanje 60 minuta na dan, no poražavajuća je činjenica da se po izlasku iz osnovne škole tek njih 17 posto dostatno bavi aktivnošću.</p><p>Lancetovo istraživanje je obuhvatilo podatke 65 milijuna djece u 193 zemlje svijeta u periodu od 1985. do 2019. godine. U studiji je sudjelovalo više od 1.000 znanstvenika iz cijelog svijeta, a rezultati pokazuju kako Nizozemska ima najvišu djecu na svijetu. S druge strane, razlika kod mladića i djevojaka u dobi od 19 godina između razvijenih i slabije razvijenih zemalja može iznositi i do 20 centimetara, pa će tako djevojka od 19 godina iz Bangladeša biti visoka kao Nizozemka u dobi od 11 godina. Najniža su djeca u jugoistočnoj Aziji, Latinskoj Americi te istočnoj Africi, a u promatranom periodu od 1985. do 2019. godine najveći porast visine zabilježili su kod djece u Kini, Južnoj Koreji i nekim dijelovima Azije.</p><p>Tako je, primjerice, kineski mladić u dobi od 19 godina 2019. bio za osam centimetara viši u odnosu na 1985. godinu. Kad je riječ o visini, hrvatski 19 - godišnjaci su 1985. godine bili visoki 177,6 centimetara, a lani su dosegnuli 180, 8 centimetara. Rast prati i indeks tjelesne mase, pa su tako 1985. godine imali ITM 21,7, a lani 22,6. Kad je riječ o djevojkama, one su 1985. godine imale ITM 20,3, a prošle godine iznosio je 21,00. U odnosu na 1985. godinu kad je prosječna visina bila 167 cm, lani su djevojke imale prosjek od 166,8 centimetara.</p>