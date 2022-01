Kao najveći organ, ali i zaštita tijela i organizma, koža puno toga otkriva o nama te je zapravo ogledalo našeg načina života. Ako u nečemu pretjerujemo, koža će to otkriti.

Na primjer, nezdrava prehrana će uzrokovati brojne upalne procese, bez obzira na vanjsku njegu. Naravno, nekome više nekome manje, no ako je to problem, kreme to neće srediti.

- Koža se konstantno mijenja, ovisi o tome kako živimo, kako se hranimo te koliko vode pijemo. Na to moramo obratiti pažnju te njegu prilagoditi dobu. Za zimu je općenito bitno da se njegujemo ultra hidratantnim proizvodima za zaštitu od hladnog vremena i vjetra - komentirala je američka dermatologica Angelica Walker za magazin Wun.

Također, ako ne vidite neku dramatičnu promjenu na koži, bez obzira na vremenske prilike, nije nužno drastično mijenjati rituale.

Na niskim je temperaturama dobro uvesti još jedan sloj kreme dnevno, pošto niske temperature isušuju lice. Boravak na hladnom zraku dobar je za kožu, no pritom je dobro zaštititi se kremom kako bi lice ostalo meko.