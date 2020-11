Naša kozmetičarka predlaže tri recepta kućnog pilinga za usne

Tijekom hladnih zimskih dana usne su podložne isušivanju, stoga ih treba više njegovati, a u tome pomažu jednostavne piling formule koje je lako napraviti kod kuće, tumači kozmetičarka Zdenka Mihelj

<p>Tijekom hladnijih mjeseci mogu se pojaviti sitne ranice, uglavnom na rubovima usana. Naime, koža na usnicama je tanka i osjetljiva, nema žlijezde lojnice koje prirodno štite usne. Slina se zadržava u spuštenim kutovima usana i to područje stalno je vlažno, a uz to slina sadrži enzime (pomažu probavi) koji usne mogu dodatno isušiti, ističe zagrebačka kozmetičarka Zdenka Mihelj.</p><p>Za tu situaciju više je krivaca, nastavlja Mihelj. Radi se o kombinaciji hladnoće, premalog unosa tekućine, preslane hrane i premalo sna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>- Prvi korak u ponovnom postizanju mekih i lijepih usana je piling, koji možete napraviti kod kuće. Potrebne su vam tri osnovne sirovine koje svatko ima - šećer, sol, med i soda bikarbona. Piling nakon nanašanja ostavite par minuta, laganim kružnim pokretima istrljate usne da uklonite odumrle stanice - objasnila je kozmetičarka.</p><p>Recept 1.: šećer i sol pomiješajte s par kapi vode, nanesete na usne i lagano trljajte, uklonite većim količinom mlake vode.</p><p>Recept 2.: šećer i sol pomiješajte s masnoćom, par kapi ulja (maslinovo, bademovo) ili vazelinom, lagano trljajte nekoliko minuta i uklonite mokrom vatom.</p><p>Recept 3.: malu količinu meda pomiješajte sa sodom bikarbonom (morate dobiti jednoličnu smjesu), ostavite nekoliko minuta te lagano istrljajte usne i isperite vlažnom vatom.</p><p>Nakon pilinga nanesite kremu za njegu usana ili balzam.</p><p>- Nemojte zaboraviti da ne smijemo oblizivati i grickati kožicu s usana jer može doći do ranica, a time i do infekcija.</p><p>Piling usana je idealno raditi jednom mjesečno, kako bi se usne dobro obnavljale i bile lijepe i zdrave.</p>