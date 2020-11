Puder treba podlogu u obliku primera ili hidratantne kreme

Formula koja prekriva nepravilnosti mora idealno 'sjesti' na lice, a to ćete postići pravilnom pripremom, jer puder može biti najbolji na svijetu, no ako ide na suho lice, rezultat neće biti zadovoljavajući

<p>Što je vaša koža hidratiziranija, to će puder bolje odraditi posao. S druge strane, suha ili površinski isušena i nepripremljena koža samo će naglasiti puder koji bi u pravilu trebao izgledati prirodno i neprimjetno.</p><p>Čak i kad je o tekućim puderima riječ, oni u većini slučajeva samostalno nemaju dovoljno hidratizirajućih sastojaka. Njihova je uloga prekrivajuća.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čudesan make-up inspiriran optičkim varkama </strong></p><p>Naravno, alternative BB i CC kreme su svakako više njegujuća opcija, no klasični puderi za visoku pokrivenost, naročito zimi, traže nešto bolju pripremu.</p><p>- Važna je priprema, krenite s hidratantnom kremom, umasirajte je u kožu lica. Pritom obratite pažnju na mjesta koja su više suha, poput nosa ili obraza. Pričekajte par minuta prije nego se krema dobro upije te tek onda nastavite s aplikacijom pudera - komentirao je vizažist Andrew Gallimore za <a href="https://www.vogue.com.au/beauty/makeup/how-to-apply-foundation/image-gallery/bd00612b8a36b0e7df7d4fd26009fc19">Vogue</a>.</p><p>Među idealnim formulama koje možete koristiti prije pudera je i primer. On će lice dodatno 'speglati' i šminku učiniti dugotrajnom. Ova opcija idealna je za večernji make-up koji treba trajati satima.</p><p>Primeri mogu imati više funkcija, od smanjenja crvenila do prekrivanja drugih nepravilnost. Neki od njih daju izgled kože kao da je obrađena u photoshopu, jer posebne matirajuće čestice bluraju kožu lica.</p><p>Što se tiče idealne boje, stručnjaci predlažu da puder isprobate na licu, jer zapešće, na kojemu često isprobavamo nijansu, ipak može imati nešto drugačiji ton.</p>