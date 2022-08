'Vodila sam protokol Tuđmanu. Na poslu sam imala moždani, a pred Mesićem sam zaplakala'

Bivša šefica protokola predsjednika Republike Hrvatske i ravnateljica Državnog protokola, Milada Privora (78), diplomirana je inženjerka arhitekture koja priznaje kako je zahvaljujući hercegovačkom podrijetlu i majčinom odgoju od malih nogu učila osnove lijepog ponašanja i primjerenog odijevanja, pa su joj protokolarna pitanja bila bliska. Priznaje kako je pustila suzu kad je odlazila u mirovinu, ali i u ekskluzivnom intervjuu otkriva kako je prebrodila životne nedaće, od smrti prvorođene kćeri do moždanog udara na poslu.

Ističete da je podrijetlo utjecalo na Vaš životni put. U kakvim ste okolnostima odrastali?

Rodila sam se u Hercegovini u Ostrošcu kraj Konjica. Otac mi je bio općinski bilježnik, a imam i brata Antu starijeg godinu dana. Mi smo ratna djeca i taj je rat utjecao na naš život. Otac je u ono doba bio član HSS-a i rijetko obrazovan čovjek, a mnogima je to smetalo. Često je znao reći kako se po završetku rata prijeko gledalo na preživjele, a osobito ako su bili istaknuti. Svako toliko su ga znali uhititi pod bizarnim optužbama, poput one da se na ulici sastao sa više od troje ljudi, a riječ je bila o susjedima koje je pozdravio. Na kraju su ga lažno optužili da je podmetnuo bombu pod partizanski vlak. No kako je otac jednog od svjedoka ustvrdio da mu je sin lažno svjedočio, mog oca su bez optužnice poslali na prisilni rad na Kupres 18 mjeseci. Vrativši se, shvatio je da nam ondje više nema života, pa smo se spakirali i otišli za Zagreb gdje je tata dobio posao u komercijali tvornice ulja.

Sjećate li se toga?

Apsolutno. Vlak je dolazio u šest ujutro u Zagreb, a tata, kako je bio brižan, iznajmio je fijaker da nas vozi od kolodvora do Gundulićeve ulice gdje smo bili na privremenom smještaju kod njegovih prijatelja dok nam se nije organizirao trajniji smještaj. U najljepšem obliku mi se Zagreb predstavio, ali ja se tog dana sjećam kao teškog otuđenja, kao da me netko bacio u nešto neprirodno. Okruživale su me velike kuće, nema onog intimnog okruženja na koje sam navikla, nema pašnjaka, dvorišta, Neretve ni povrtnjaka. Bio je kraj kolovoza i magleno jutro. Mama nas je vodila u šetnju kad smo stigli i prošli smo kroz Oktogon, a ja sam je pitala jesmo li u raju jer me se toliko dojmio stakleni svod. Ona se smijala, a ja to nikad neću zaboraviti.

Kako je mama utjecala na Vašu karijeru?

Tata je skrbio da budemo financijski stabilni, a mama je, kako bi se reklo, držala tri ćoška kuće i pridržavala četvrti. Ona je bila iznimno organizirana žena koja je uvijek znala što se pristoji i što je red, i to nastojala prenijeti i na nas. Ja sam od malih nogu naučila red prvenstva i što odjenuti u kojoj prilici, jer je ona puno šivala i prekrajala. Kad se išlo u posjet u Hercegovinu, sve smo morali napraviti točno kako treba i po propisu, jer da nismo, pričalo bi se kako nismo uspjeli. Zato se točno znalo što će tko odjenuti, kada i kojim redom koga posjetiti, paziti pritom da se slučajno ne obuče dvaput istu odjeću jer će netko reći da smo siromašni, što smijemo uzeti kad dođemo u goste i ponude nas hranom, kako paziti da svojim ponašanjem ne stvorimo nelagodu onome koga posjećujemo. Hlače su bile zabranjena garderoba, ali se dobro znalo što ću odjenuti za crkvu, a što za posjet teti ili maminoj prijateljici. Sve me to vodilo prema karijeri koju sam ostvarila.

No završili ste studij arhitekture. Kako ste od projektiranja stigli do protokola?

Ubrzo nakon studija dobila sam posao u poduzeću Jugomont koje se kasnije integriralo sa Industrogradnjom. Nakon integracije više nisam bila u projektnom birou nego su me rasporedili u inženjering gdje sam se bavila dokumentacijom vezanom uz stambenu izgradnju. Kako smo bili zaista velika tvrtka sa brojnim gostima iz inozemstva, a često su nas posjećivali i lokalni te državni političari, moj tadašnji direktor me postavio da radim na poslovima protokola, odnosno prihvata gostiju i organizacije susreta sa njima. Na taj način sam upoznala mnoge kolege koji su već radili politički protokol. A onda je 1994. godine papa Ivan Pavao II dolazio u prvi posjet Hrvatskoj i za državni protokol je to bio iznimno velik pritisak, pa su tražili pomoć vanjskih suradnika. Ne znam tko je predložio mene, ali pozvali su me da im pomognem i prihvatila sam.

Što je uključivao taj angažman?

Papa se susreo sa djecom, po dvoje koji su predstavljali svaku županiju, pa sam tako ja bila zadužena za skrb o svoj djeci iz županija i organizirala sam sve od njihova smještaja, prehrane do odlaska na Hipodrom i susreta sa Svetim Ocem. Ubrzo sam dobila poziv na razgovor na Pantovčaku. Kako je naša firma radila aneks Predsjednikova ureda u kojem su bili smješteni savjetnici, mislila sam da imaju problem sa izvođačima i radovima, pa sam još svom direktoru rekla da me zovu na Pantovčak vjerujući da imaju pritužbi na naš rad. Kazao je da tvrtka stoji iza mene i neka idem bez straha. No kad sam došla, dočekao me predstojnik ureda Predsjednika i ponudio mi mjesto ravnateljice državnog protokola sa zvanjem ambasadora. Gledam ga čudu, no to je ponuda koja se ne može odbiti. Kazali su mi da će me ubrzo zvati i Predsjednik na razgovor. I doista, nakon nekoliko dana, pozvao me predsjednik Tuđman kojem su pričali kako sam ekspert. Jedva sam došla do riječi i tad sam mu rekla da sam radila protokol za velikog gospodarstvenika, ali da je državi protokol nešto što nikad nisam radila.

Kako je to prihvatio?

Predstojnik je branio svoj stav i rekao mi je da ne brinem jer će me poslati u diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova i da što se njega tiče očekuju da počinjem raditi 1. listopada te 1994. godine. Pokušala sam objasniti da moram to reći direktoru i riješiti svoja zaduženja na starom radnom mjestu, no rekli su da će oni sve urediti i da budem bez brige. Tražila sam ipak da ne budem odmah ravnateljica nego zamjenica barem dva mjeseca kako bih mogla ustanoviti jesam li uopće sposobna baviti se tim poslom.

Što uključuje posao visokog državnog protokola?

Osmišljavanje, dogovaranje, organiziranje i provedbu događaja. Dakle, osmišljavate program strogo poštujući red prvenstva koji se određuje po dužnosti koju obavljaju uzvanici i ta se zakonitost ne smije narušiti. Svi uzvanici znaju svoje mjesto i red, tako da ravnopravno tretirate sve uzvanike istog ranga. Ako nekoga niste ispravno rangirali, stvarate nelagodu, a to ne smije biti. Dakle, osmišljavati programe od gostovanja u uredu Predsjednika do gostovanja Predsjednika vani, u zemlji i inozemstvu. U sastavljanju protokola, ovisno o prigodi, sudjeluju savjetnici Predsjednika. Protokol na kraju predlaže program Predsjedniku uz napomenu kako molite prihvaćanje ili daljnje upute. Ako ima uputa, on će to napisati i uvijek se nešto može prilagoditi ili dopuniti.

Je li Vam prvi radni dan bio stresan?

Sjećam se svakog detalja jer je to za mene bila velika stvar. Većinu kolega u uredu sam poznavala jer smo surađivali tijekom posjeta Pape, tako da se nisam osjećala kao stranac. Težim perfekciji, pa iako je nemoguće postići savršenstvo, trudim se biti mu što bliže. S druge strane, sveukupno je riječ o stresnom poslu i bila sam svjesna da neki sitni propust u protokolu koji moj direktor u Industrogradnji možda ne bi ni primijetio, ovdje može izazvati incident na međunarodnoj razini, a sve oči su uperene u nas. Bila sam svjesna da nemam savršeno znanje. Nemam ga ni danas, ali danas se znam nositi sa tim situacijama. No to je rezultiralo moždanim udarom početkom 1995. godine.

Svega par mjeseci od dolaska na Pantovčak?

Da, bila sam na poslu. Obično vas ondje ujutro dočeka kava na stolu i sjela sam za stol, pogledala kolegicu koja sjedi preko puta i ustanovila da je ne vidim. Ništa me nije boljelo, ali jednostavno nisam vidjela. Iz Predsjednikova ureda su pozvali fizioterapeutkinju koja mi je izmjerila tlak, bio je iznimno visok, pa su me prevezli u bolnicu Sestara Milosrdnica. Ondje su mi dijagnosticirali blagi moždani udar.

Jeste li se dugo oporavljali?

Nije bilo nekih osobitih posljedica, a nakon tri tjedna boravka u bolnici tražila sam da me puste na kućnu njegu na vlastitu odgovornost. Naime, u posjet Predsjedniku dolazio je indonezijski čelnik i trebalo je organizirati doček, pa sam otišla iz bolnice kako bih ga dočekala.

Unatoč zdravstvenom stanju?

Dobro sam se osjećala, srećom nije bilo posljedica, ali nastavila sam brinuti o zdravlju. U međuvremenu su me i rasteretili od posla pa je odgovornost bila manja, a s druge strane, meni je taj udar bio genetski predodređen jer su ga imali i mama i tada te su godinama bili nepokretni. Sjećam se kako me tata znao pitati kamo sam krenula, a kad bih odgovorila da idem na posao Franceku, govorio je neka mu poručim da sam tati potrebnija nego predsjedniku.

Zvali ste ga Francek?

Nikako. Tako ga je zvala jedino supruga, ali nikad u javnosti gdje ga je oslovljavala sa Predsjednik. Sa njim sam surađivala isključivo na visoko profesionalnoj razini. Možda je to bio i razlog zašto sam ostala kad je došao predsjednik Mesić koji me zadržao na opće zaprepaštenje. Ja sam bila kadar koji je trebao biti razriješen, no jedina sam od šefovskih pozicija koja je ostala u protokolu. Svi su bili skamenjeni kad mi je to rekao.

Kako se razlikovao posao kod dvojice predsjednika?

Pa nije bilo razlike. Činilo se da je kod predsjednika Mesića ležernije jer smo često imali savjetnički ručak s njim i diskutirali o obvezama u nešto osobnijoj atmosferi, no posao je bio isti. Imali smo i sa predsjednikom Tuđmanom savjetnički ručak, ali nismo sjedili za istim stolom. U protokolu nema mjesta za ležernost i to je red, rad i disciplina. Kad predsjednik države negdje ide ili prima nekog gosta, to može biti samo jedanput u njegovom mandatu i zato je iznimno važno.

Jeste li ikada imali neugodnih situacija ili zahtjeva koje niste mogli ispuniti?

Bilo je pokušaja da se u protokolarne susrete uvrsti dugi crveni tepih i sviranje himne u situacijama kad to nije bilo primjereno, ali na to nismo pristajali. Zna se kad idu ceremonijalne počasti, kad je dugi, a kada kratki tepih i kad se svira himna. Nije uobičajeno da državnici na takve susrete vode djecu ili kućne ljubimce, a u pratnji je obično supruga. Ako je udovac, u pratnji može biti punoljetna kći koja nije udana. Tu nema mjesta za greške, jer u konačnici, naš posao je da znamo sve o svima, pa i privatnim podacima poput bračnog stanja. Da bi se protokol proveo po pravilima, moraš poštovati zakone i norme, Bečku konvenciju u diplomatskim i konzularnim odnosima te Ustav Republike Hrvatske su dva osnovna normativna akta.

Je li kad bilo odgađanja susreta zbog više sile, ili je nekom pozlilo na samom susretu?

Pa bilo je odgađanja zbog raznih razloga, no ne sjećam se da je nekome pozlilo tijekom susreta. Nitko nije ni pao ni ozlijedio se. Svjesni smo da postoje različiti scenariji, pa zato na mjesto susreta uvijek dolazi sigurnosno protokolarna prethodnica čiji je posao sagledati sve mogućnosti, misliti unaprijed na svaki detalj i tako izbjeći moguće neugodnosti. Recimo, kad je 2010. godine predsjednik Josipović nakon govora u Srbiji pao niz stepenice, to je bio propust prethodnice koja nije dovoljno precizno uočila mogućnost da se to dogodi. U našem poslu nema "lako ćemo" nego se sve studiozno priprema.

Kada ste otišli u mirovinu?

Bilo je to 2004. godine. Uvijek sam imala predodžbu da je pravo vrijeme za odlazak u mirovinu rođenje unuka, no bila sam u krivu. Kad se rodila moja prva unuka, ja sam sa predsjednikom Mesićem išla u Kinu. Ne možete u mirovinu ako niste zaokružili život i pobrinuli se za djecu, a moj sin tada još nije završio fakultet ni oženio se. Kad je to sve uspio, ja sam odlučila o mirovini u trenu. Rekla sam predstojniku ureda da idem u mirovinu i istog dana u pola pet tražila razgovor sa Predsjednikom. Primio me i rekla sam da želim u mirovinu. Pitao me zašto i je li mi netko stao na žulj. Kazala sam da nije, nego da je došlo vrijeme i sve sam mu objasnila. Saslušao me i malo je šutio, a onda je rekao da mi neće praviti probleme oko toga jer sam bila dobra radnica. U sebi sam govorila da ne smijem biti žensko i rasplakati se, ali nije pomoglo. Kako je on to izgovorio, suze su krenule horizontalno. Dao mi je maramice, a ja sam mu zahvalila i otišla kolegama reći da idem u penziju. Svatko mora odrediti kada je taj trenutak za njega, a za mene je bio tada. Ovi što se ne daju maknuti, to je potpuno pogrešno. Najbolje je otići kad si u usponu. Mogla sam još raditi jer sam bila na postavljenju, no otišla sam bez žaljenja, i dapače, ispunjena sam jer sam ostavila nasljednicu koja je preuzela posao.

Spomenuli smo obitelj. Kako ste usklađivali privatni i poslovni život pun čestih putovanja i rada do kasnih sati?

Supruga Nikolu (81) upoznala sam davno preko svog školskog kolege iz gimnazije, a imamo dvoje djece i šest unučadi. Sretna sam i ispunjena, iako sam mislila da neću biti. Naime, prva kći Iva nam je umrla svega nekoliko dana po porodu. Bilo je to tragično iskustvo nakon kojeg sam doživjela živčani slom. Iva se rodila u 26. tjednu trudnoće, a u to vrijeme medicina nije imala mogućnosti kao danas da bi tako malim bebicama omogućila da prežive. Umrla je nakon dva dana i nikad se nisam od toga oporavila, čak sam mislila da nikad neću moći imati djece. Suprug ju je pokopao na Mirogoju, a ja sam bila u bolnici. Redovito je posjećujemo. No 1972. se rodila moja Franka, a tri godine poslije i sin Vid. Već u Industrogradnji sam radila od jutra do sutra, no imala sam mamu koja je brinula o ispraćanju u školu, kuhanju ručka i dočeku djece, tako da nisam imala organizacijskih problema s tim, a tata je djecu vodio po raznim aktivnostima. Poslije je mama dobila moždani i bila doma pet godina nepokretna, a brat i ja samo organizirali da ima skrb tako da je ostala do kraja u obitelji. Tata je deset godina poslije također imao moždani, pa smo i njemu plaćali skrb. Imali smo pet ljudi kroz dan i uvijek je netko bio uz njega, a djeca su mu stalno bila blizu tako da nije bio izoliran.

Je li Vam teško pala mirovina?

Ma kakvi, baš mi je lijepo. Nakon umirovljenja predavala sam na diplomatski protokol na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. I dalje sam aktivna jer na privatnom sveučilištu vodim seminare o protokolu, članica sam Međunarodnog kluba žena Zagreb i članica upravnog vijeća Hrvatskog diplomatskog kluba. Također, družim se sa prijateljicama na kavi, izlazim, idem na tjelovježbu, tako da su mi dani posve ispunjeni. Kako sam rekla, imam šest unuka. Kći Franka ima Hanu,(20), Luku (18) i Nanu(4), a sin Vid ima Mirei (14), Nušu (10) i Jani (6). Luka sa ocem živi u Švedskoj, a Hana ide na studij u Nizozemsku. Ostali žive u Zagrebu. Kuća nam je stradala u potresu i morali smo se iseliti u podstanarstvo na nekoliko mjeseci dok se to popravilo, tako da nam je to bio izniman stres, ali sada je sve u redu.

