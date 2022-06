Iz Ureda predsjednika pojasnili snimku: 'Ovo je jedini put da gost nije pričekao kod zastava'

Iz Ureda predsjednika stiglo je objašnjenje snimke koju je na Twitteru objavio RTL-ov reporter, a koja prikazuje finsku premijerku Sennu Marin kako čeka predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića u sali na Pantovčaku.

U priopćenju stoji kako je posjet finske premijerke u cijelosti, "u svakom detalju - od dočeka, do zajedničkog fotografiranja - odrađen prema jasnom, dugogodišnjem državnom protokolu kakav se uvijek primjenjivao".

Ipak, poručili su kako je bilo nekih odstupanja od protokola.

- Prvo, kašnjenje predsjednice finske Vlade koja je u Ured predsjednika Republike stigla gotovo pola sata kasnije nego što je bilo dogovoreno (a što je doista rijedak slučaj, ali se događa), i drugo, jedini put do sada dogodilo se da gost Predsjednika Republike nije pričekao na za to predviđenoj poziciji, ispred zastava, kao što su to učinili baš svi dosadašnji gosti - priopćili su.

Čekanje je objasnila i sama Marin na konferenciji za medije koju je održala s premijerom Plenkovićem.

- Dvije minute mog vremena nisu problem - rekla je, a Plenković dodao da je ljubazna i draga.

