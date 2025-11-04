Naša obećanja: Transparentne deklaracije i sljedivost

Zato gradimo sustav sljedivosti koji pokriva cijeli lanac – od izvora do vaše ruke – i stavljamo naglasak na transparentnost deklaracija.

Zašto su transparentnost i sljedivost važni

Tržište dodataka prehrani brzo raste, a kupac traži provjerljive informacije, ne samo obećanja. Sljedivost proizvoda i potpuna deklaracija nude upravo to: jasnoću o izvoru, praćenju i kontroli. Takav pristup štiti potrošača, podiže razinu sigurnosti hrane i potiče odgovornost tvrtke prema zajednici. Kada znate odakle potječe sirovina, kako je obrađena i koje provjere kvalitete je prošla, možete donijeti informiranu odluku o kupnji.

Sljedivost od izvora do bočice

Naš sustav sljedivosti započinje izborom provjerenih dobavljača. Radimo s partnerima koji poštuju dobre proizvodne prakse i dokumentiraju svaki korak procesa. Svaka sirovina dolazi s certifikatom analize, a svaka serija proizvoda nosi jedinstveni LOT broj koji omogućuje brzo i precizno praćenje.

Izvor i podrijetlo sirovine: bilježimo zemlju uzgoja i proizvođača.

Kontrola kvalitete: provodimo testiranja na identitet, čistoću i kontaminante.

Proizvodnja i pakiranje: evidentiramo datum proizvodnje, uvjete skladištenja i rok trajanja.

Digitalno praćenje: QR kodovi na ambalaži vode do sažetka rezultata analiza i ključnih informacija.

Takva tehnologija sljedivosti štiti kvalitetu i ubrzava reakciju ako tržište ikada zatraži dodatnu provjeru ili informaciju.

Foto: Corpussana

Što piše na deklaraciji i kako ju čitati

Na deklaraciji ne ostavljamo prostor za nedoumice. Navodimo točan sastav, količinu aktivnih tvari po porciji, pomoćne sastojke, preporučene dnevne doze i jasna upozorenja. Posebno ističemo alergene i napomenu da se radi o dodatku prehrani, a ne zamjena za raznoliku prehranu. Koristimo vegetarijanske kapsule kad god je to moguće i izbjegavamo nepotrebne aditive.

Ključni elementi naše deklaracije:

sastojci i njihova količina po preporučenoj dozi

LOT broj i rok trajanja za pouzdano praćenje

upute za upotrebu i čuvanje

upozorenja za osjetljive skupine i moguće interakcije

zemlja podrijetla sirovine ili proizvodnje, ovisno o liniji proizvoda

Odgovorno komuniciranje o učincima

U razgovoru o sastojcima često se spominje berberin, koji se u medijima ponekad opisuje kao “prirodni ozempic”. Takva usporedba je popularna, ali pojednostavljena. Berberin je biljni alkaloid prisutan u nekoliko vrsta biljaka; mnogi potrošači ga biraju kao podršku uravnoteženju glukoze i težine u sklopu prehrane i načina života. Ipak, važno je naglasiti: berberin nije lijek i ne zamjenjuje terapiju koju je propisao liječnik. Učinak ovisi o osobi, dozi i trajanju uzimanja, a prije upotrebe, osobito ako uzimate terapiju za dijabetes, krvni tlak ili druge lijekove, preporučujemo savjet s liječnikom ili ljekarnikom. Naša je obveza pružiti potpunu informaciju, a odluku donosite vi, kao odgovoran kupac.

Tehnologija, standardi i kontrola

Kvaliteta počinje dobrom sirovinom, ali potvrđuje se testiranjem. Suradnja s neovisnim laboratorijima i primjena standardiziranih metoda osiguravaju da je svaka serija stabilna, čista i u skladu s važećim propisima. Kontroliramo teške metale, mikrobiologiju i prisutnost neželjenih tvari. Na taj način podižemo sigurnost, čuvamo reputaciju brenda i gradimo sustav koji se može dokazati pod povećalom bilo gdje u svijetu.

Što dobivate kao kupac

Kupnja u Corpus Sana znači da uz proizvod dobivate i jasnu priču: od podrijetla, preko procesa, do rezultata analiza. To vam daje moć da usporedite proizvode na tržištu, izaberete ono što vam odgovara i pratite vlastite potrebe bez nagađanja. Uz to, nudimo pogodnosti koje olakšavaju iskustvo kupovine: besplatnu dostavu za narudžbe iznad 45 €, sigurno plaćanje, 24/7 korisničku podršku i mogućnost besplatnog povrata. Naš cilj je da cijeli lanac – od prodaje do postprodajne brige – bude jednako transparentan kao i deklaracija.

Primjeri iz ponude i podrijetlo sirovina

U ponudi se nalaze biljni i nutritivni proizvodi od čistih, znanstveno provjerenih sastojaka. Crni češnjak dolazi iz pažljivo nadziranog procesa fermentacije koji pojačava stabilnost i profil aktivnih spojeva. Ashwagandha se standardizira na ključne bioaktivne elemente kako bi se zadržala konzistentnost između serija. Berberin biramo iz provjerenih biljnih izvora uz strogu kontrolu identiteta i čistoće. Za svaki proizvod navodimo izvor, način obrade i rezultate relevantnih testiranja, jer vjerujemo da je informacija jednako važna kao i formula.

Naša filozofija: kvaliteta je praksa, ne slogan

Transparentnost i sljedivost nisu kampanja, nego način rada. Kada je deklaracija jasna, sljedivost proizvoda potpuna, a informacija dostupna, kupac dobiva sigurnost, a tvrtka pokazuje odgovornost. To je sustav koji njegujemo svaki dan – kako bi vaš izbor bio jednostavan, a povjerenje zasluženo.