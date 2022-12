'Naše dekice i jastučići oduševili su djecu iz doma u Nazorovoj'

Svako dijete je dobilo drugačiju vreću za spavanje, drugačiji jastučić i dekicu, sve je personalizirano, šareno, mekano. Sam pogled na proizvode ne može ne izmamiti osmijeh na lice. Nije bitno samo to odraditi, bitno je u cijeli taj proces uložiti puno ljubavi, pažnje, misliti na svaki detalj jer to će djeca osjetiti, priča nam Silvija Celjak, čija je firma Ethereal iz Svetog Križa Začretje, koja se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda za bebe, napravila hvalevrijednu akciju i djeci u Dječjem domu Zagreb u Nazorovoj darovala personalizirane dekice, vreće za spavanje i jastučiće te ih tako obradovali i darovali im osmijeh na lice.

- Kako društveno korisni projekti nama nisu nikakva novost, odmah smo znali da će se raditi o donaciji za Dječji dom, prvenstveno tekstilnih proizvoda, za koje imamo resurse. Stupili smo u kontakt s ravnateljicom, ispitali potrebe i dobili popis djece po imenu i dobi te smo prema tome planirali izradu proizvoda - objašnjava Silvija te dodaje kako su i prošle godine, malo prije Božića, proveli istu akciju.

A ove godine u ovoj akciji su sudjelovali ostali članovi tima mini MBA programa EduCare, koji su donirali plišance i slatkiše, a bilo je tu i onih koji su darovali i slikovnice, kao i mašnice.

- Ovaj put projekt donacije bio je povezan s mini MBA programom - Educare CROMA, u kojemu smo, između ostalih, imali modul 'Društveno odgovorno poslovanje' kod profesora Mislava Ante Omazića. Jedan od zadataka u sklopu tog modula bio je da osmislimo i provedemo društveno koristan projekt u skladu s našim mogućnostima i resursima kojima raspolažemo unutar naših poduzeća - govori Silvija.

Sva djeca, ukupno njih 75, dobila su svoje personalizirane darove. Paketi su se razlikovali ovisno o tome radi li se o bebama i djeci do dvije godine ili o većoj djeci. U dobi do dvije godine darivano je 41 dijete, a u dobi od dvije do sedam godina 34 djece.

- Za djecu u dobi do dvije godine paket je uključivao vreću za spavanje s rukavima i nogavicama, personalizirani jastuk, kao i plišance. Za djecu do sedam godina paket je uključivao veliku deku s imenom i jastučić s imenom. Djeca su dobila i slikovnice prilagođene dobi te slatkiše - rekla je Silvija.

Uloženo je puno ljubavi i truda. Sve se zajedno vremenski izrađivalo čak 6000 sati, ali sve uz pozitivnu volju jer dječji osmijeh nema cijenu.

- Nije bilo jednostavno ugurati ovo između redovnih narudžbi, ali uz radne subote smo uspjeli. Cilj poduzetništva ne bi nikad smio biti maksimizacija profita, osobito ne samo na korist pojedinca, dobro je raditi više kako bismo imali više dati i podijeliti onima kojima je potrebno - smatra Silvija.

Djeca su bila oduševljena šarenilom i mekoćom.

- Imali smo priliku upoznati petero djece, malo s njima popričati, podružiti se, raspakirati poklone kojima su se izuzetno razveselili. Ravnateljica doma je bila oduševljena kvalitetom i uloženim trudom u cjelokupan projekt. Darovali smo toj djeci toplinu i osmijeh, i to nema cijenu - dodala je Silvija.

Svi materijali koje koriste u izradi svojih proizvoda su najviše kvalitete. Tkanine koje koriste imaju certifikate koji su sigurni za djecu, Oeko tex class I i/ili GOTS.

- Za donaciju nam je bilo posebno bitno da to bude najviše kvalitete, mekoće i da svako dijete dobije drugačije personalizirane proizvode. Naši svi proizvodi su visoke kvalitete i trajnosti, sigurni su za kožu djeteta, proizvedeni su na ekološki način. To su kvalitete koje gotovo da više nisu prisutne na tržištu jer je većina robe u trgovinama uvozna iz Kine i ostalih zemalja, a domaća proizvodnja gotovo da i ne postoji. Upravo smo takve kvalitetne proizvode željeli darovati djeci u Dječjem domu u Nazorovoj i zaista smo uspjeli u naumu - kaže Silvija te dodaje kako će s ovim akcijama nastaviti i u budućnosti.

- Ovo je samo jedna u nizu akcija ovakvog tipa. Prošle godine donirali smo Dječjem domu u Nazorovoj velike količine platnenih maskica za lice u vrijeme njihove nedostupnosti na tržištu, tekstilne proizvode za rodilište u Pakracu, Dom u Bistri i puno drugih projekata. Planiramo nastaviti i dalje - otkriva Silvija.

Svaka donacija je dobrodošla, ali ono što bi djeci donijelo najveći osmijeh na lice su toplina novoga doma i roditeljska ljubav. Ravnateljica Jasna Ćurković Kelava kaže kako se djeca rijetko te gotovo nikad ne posvoje i poziva sve ljude koji mogu da toj djeci pruže dom te potrebnu ljubav i toplinu. To će biti sigurno njihov najveći poklon.

