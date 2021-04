- Samo 150 grama mesnih prerađevina tjedno rezultira 46 posto većim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti i 51 posto većim rizikom od preuranjene smrti u usporedbi s podacima o prehrani ljudi koji ne jedu procesuirano meso - rekla je glavna autorica studije o utjecaju prerađenog mesa na zdravlje, Mahshid Dehghan iz Istraživačkog instituta za kardiološke, vaskularne i moždane bolesti u kanadskom gradu Hamiltonu.

Do 150 grama mesnih prerađevina tjedno, što odgovara otprilike dvjema manjim kobasicama, ili jednom pakiranju salame, odnosno malom komadu slanine, neće negativno utjecati na zdravlje srca i krvnih žila i povećati rizik od prerane smrti uslijed kardiovaskularnih bolesti. Sve više od toga vodi skraćenju životnog vijeka, utvrdili su kanadski znanstvenici, u studiji koja je obuhvatila podatke o čak 135.000 ljudi iz 21 države.

Prateći njihovo zdravstveno stanje tijekom deset godina u tom razdoblju zabilježili 7789 smrtnih slučajeva i 6976 intervencije zbog kardiovaskularnih problema, a u oba slučaja to se moglo povezati s činjenicom da su ispitanici konzumirali 150 grama ili više mesnih prerađevina kroz tjedan.

Rezultati studije objavljeni su krajem ožujka, u časopisu American Journal of Clinical Nutrition, no kad je u pitanju svijest o tome da mesne prerađevine negativno utječu na zdravlje, to i nije vijest, kaže mag. nutricionizma Andrea Gvozdanović, iz Udruge Nutricionizam Balans iz Osijeka. Već je objavljen značajan broj studija koje na to ukazuju.

- Ranije smo imali studije koje ukazuju na to da više od 20 grama prerađenog mesa po danu povećava rizik od raka debelog crijeva. To se posebno odnosi na prerađevine od crvenog mesa, ali i velike količine mesa općenito. Zbog toga su odavno na snazi zdravstvene smjernice koje kažu kako se zdravim ljudima preporučuje da unos crvenog mesa ograniče na jednom do maksimalno dva puta tjedno, dok se kardiovaskularnim bolesnicima preporučuje tek jednom tjedno – kaže nutricionistica Gvozdanović.

Dodaje kako ne bismo trebali reći da je preporuka izbjegavati meso, ili mesne prerađevine, jer nitko neće odmah umrijeti ako povremeno pojede malo suhomesnatog, no jako je važno paziti na količinu.

- Ovo je istraživanje značajno, jer po prvi puta jasno govori o tjednoj granici koja se može smatrati prihvatljivom. Do sada nismo imali takvu granicu i nismo znali što pametno savjetovati pacijentima. Zato se najčešće govorilo jednom do dvaput mjesečno, 'po malo' – kaže kardiolog prof. dr. Nikša Drinković.

Crveno meso, osobito procesuirano, sadrži zasićene masnoće, sol, konzervanse i potencijalne kancerogene, a sve to povećava rizik za kardiovaskularne bolesti, dijabetes tip 2 i karcinome, ne samo debelog crijeva, nego i drugih vrsta, dodaje.

- Možda bi bilo važno dodati i to da možemo razlikovati domaće kobasice, ili slaninu, koju netko radi za vlastitu upotrebu, pa ju neće pretjerano soliti i ne dodaje nikakve aditive, u odnosu na mesne prerađevine proizvedene industrijski, koje su često vrlo bogate solima i prepune aditiva – dodaje dr. Nikša Drinković mlađi, također kardiolog, te podsjeća kako je Hrvatsko kardiološko društvo prije nekoliko godina pokrenulo inicijativu i razgovore s domaćom prerađivačkom industrijom oko smanjivanja razine soli u proizvodima.

Cilj je bio da se smanji unos soli, koja je jedan od vodećih uzročnika povišenog krvnog tlaka, no odaziv industrije bio je vrlo slab, pa možda treba razmisliti i o tome da se manji udjeli soli u prerađenoj hrani propišu zakonima, kaže.

- Poznate su nam i studije koje pokazuju na to da ljudi koji konzumiraju puno ultraprocesuiranih namirnica općenito – gazirana pića, pizzu, industrijski kruh, kolače, gotova jela, pileće medaljone, procesuirano meso i slično – imaju povećan rizik za raniju smrt. Tako je jedno francusko istraživanje provedeno nad 44.551 ispitanikom koje su znanstvenici pratili 7 godina, pokazalo da se za svakih 10 posto povećanja ultraprocesuirane hrane u dijeti, rizik za smrt od bilo kojeg uzroka povećava za 14 posto – kaže prof. dr. Drinković.

Takva hrana je visokokalorična i sadrži puno ugljikohidrata, zasićenih masti, soli, ali i aditiva od kojih su neki kancerogeni, dodaje.

Dakle, jednom do dva puta tjedno možemo priuštiti malo kobasice ili salame za doručak, no svakako ne bi bilo dobro organizirati prehranu tako da samo to jedemo svaki dan za doručak, zaključuje Andreja Gvozdanović.

Kad bi ukratko trebalo opisati kako se hraniti da biste što dulje očuvali zdravlje srca i krvnih žila, za nju nema dileme: Šifra je 'mediteranska prehrana'.

- Naša prehrambena kultura nekako se bazira na suhomesnatim proizvodima i svinjetini, te puno kaloričnih namirnica, a sjedilački način života traži nešto drugo. Pod mediteranskim načinom prehrane prvenstveno podrazumijevam da bi riba trebala biti na stolu dva puta tjedno. Mnogi će reći da je lako govoriti, jer je riba skupa, no ne govorimo o lososu ili bakalaru, nego srdelicama, koje se mogu pronaći po pristupačnoj cijeni, ili somu i šaranu, koji su dostupni kod nas u Slavoniji – kaže Gvozdanović.

Dodaje kako je druga stvar zbog koje se Slavonci znaju ljutiti kad govori o zdravoj prehrani – maslinovo ulje.

- Primjedba je često da mi u Slavoniji nemamo gdje nabaviti kvalitetno djevičansko maslinovo ulje, a da nije preskupo. No, dobra alternativa je nama dostupno bučino ili repičino ulje. Sva ta ulja imaju sličan sastav, vrlo koristan baš za zdravlje srca, ali i kao prevencija niza drugih bolesti – kaže.

Pritom treba voditi računa da ta ulja nisu pogodna za dugu pripremu na visokim temperaturama, pa povremeno kad pripremamo nešto takvu možemo koristiti i malo svinjske masti, koja je stabilnija na visokim temperaturama.

- No, meso treba pripremati tako da se kuha u vlastitom soku ili na masti koju samo otpusti. Tek po potrebi, posudu u kojoj kuhate možete premazati s malo masti kako se ne bi primilo za dno – savjetuje.

I dok se svi još donekle držimo toga da treba jesti raznovrsno voće i povrće, najbolje ono u sezoni – a preporuka je pojesti po 2 voćke i tri porcije povrća, bilo da je riječ o onom kuhanom na pari, salati, ili povrću u juhama – s ugljikohidratima smo često manje kreativni, upozorava nutricionistica.

- Čini mi se da kod nas ljudi taj izbor većinom svode na rižu, tjesteninu i krumpir, a neopravdano se zanemaruju puno zdravije verzije cjelovitih žitarica, poput ječma, zobi, palente, heljde ili quinoe i kus kusa koji su sve popularniji kod ljubitelja zdrave prehrane, kaže.

U nekim krajevima ove su namirnice bile osnova prehrane naših baka i djedova i nimalo nećemo pogriješiti ako se vratimo tome, jer omogućavaju da obroci budu raznovrsniji i zdravija su alternativa.

Meso prihvatljivo do 250 grama po osobi tjedno

U sklopu istraživanja znanstvenici su pratili i pacijente koji jedu neprerađeno meso - ono koje kupe u trgovini ili kod mesara i pripremaju ga kod kuće. Za kardiološku struku je vrlo značajan podatak da nije primijećena povećana smrtnost kod onih koji su jeli neobrađeno crveno meso, kao i meso peradi u količini do 250 grama na tjedan, kaže dr. Drinković mlađi.

- I u ovom slučaju korisno je to što sada imamo određenu granicu prihvatljivosti koje se svi lako mogu pridržavati. No, važno je naglasiti da i oni koji koriste zamjenu za meso, poput soje, trebaju biti umjereni u količini, jer i pretjerivanje u toj namirnici može imati negativan učinak po zdravlje – upozorava kardiolog.