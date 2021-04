'Kupujem orhideje za otpis i spašavam ih'

Orhideje su za mene najljepše cvijeće i žao mi je vidjeti kako u trgovačkim centrima na akciji ostavljaju one koje su za otpis, već polumrtve biljke. Zato ih spašavam. Kupujem ih na akcijama i vraćam u život. Ne uspije svaki put, no kad prežive i još me nagrade cvijetom, to je posebna radost - objašnjava nam Marijana Hladik (44) iz Zagreba koja ima oko 40, uglavnom spašenih orhideja. Kod kupnje ne bira vrstu, a kaže da je upravo u tome čar.

- Kupim ih kad su snižene i do 70 posto. Kad vidim orhideju onako nesretnu, samo joj šapnem: Dođi, ti sad ideš sa mnom! Onda ih donesem kući, raskopam, presadim i čekam. Nikad ne znam kakve će boje i veličine biti cvijet. Žao mi je dati puno novca za orhideju u punom cvatu kojoj će to cvijeće otpasti kad ga donesem doma. Veća mi je radost vratiti ih u život - nastavlja Marijana.

- Uglavnom imam Phalaenopsise koji nisu zahtjevni. Kad ih skupim previše i nemam ih više gdje držati, darujem ih drugima. Najstarija orhideja koju imam ima 12 godina i ljubičastog je cvijeta, dok su meni iskreno najdraže one s bijelim cvijetom - priča Marijana pokazujući svoje blago.

Danas je lakše uzgajati orhideje

- Prije 20 ili 30 godine orhideje su doista bile egzotika i relativno teške za uzgoj, no pojavom hibrida koji se danas mogu nabaviti u trgovačkim centrima, uzgoj i briga nisu toliko komplicirani. Usto, na internetu postoji znatno više informacija i lakše se do njih dolazi te postoji široka zajednica ljudi koji vole i uzgajaju orhideje te spremno odgovaraju na sva pitanja - ističe Igor Crnković, vlasnik web shopa koji se bavi prodajom orhideja.

- Naravno da i dalje postoje vrste koje zahtijevaju posebnu skrb, nastavio je Igor, pojašnjavajući kako se njima ipak bave znalci koji su vješti u uzgoju te biljke pa joj mogu ponuditi veliku vlažnost zraka, odgovarajuću temperaturu ili medij koji im je potreban.

Martina ima 50-ak orhideja

Marijanina sugrađanka Martina Grgić (31) ima oko 50 orhideja i kaže kako je oduvijek voljela cvijeće, a prvu orhideju dobila je još u srednjoj školi i zaljubila se u njih.

- Najviše volim papučice, Paphilopedilume. Nekad ih kupujem planski, a ponekad mi lijepa biljka zapne za oko. Mislim da je mit da ih je teško uzgajati, osobito najpopularnije Phalaenopsise koji su vrlo otporni na zanemarivanje - kaže Martina pojašnjavajući kako s orhidejama, kao i s drugim cvijećem, valja znati. I svakako se treba oboružati strpljenjem.

Isto savjetuje i Crnković.

Savjeti za uspješan uzgoj orhideja

- Ovisno o vrsti orhideje neke treba dosta zalijevati. U pravilu za veliku većinu orhideja vrijedi pravilo da ukoliko niste sigurni, radije nemojte zalijevati nego da u tome pretjerate. Usto, ne podnose jako sunce jer će ih to oštetiti, ali ipak zahtijevaju puno svjetla - pojašnjava Crnković.

MARTININI SAVJETI ZA NJEGU ORHIDEJA:

- Treba im omogućiti lokaciju s dovoljno svjetla jer ako nema svjetla neće procvasti. Također, da bi procvale treba im i pad u temperaturi. Zato prirodno puštaju stapke zimi kad noću pada temperatura, ili krajem ljeta kad se razlikuju dnevna i noćna temperatura. Dodajem i gnojivo, no stvar je s orhidejama da se na njima dugo ne vidi efekt jer imaju mesnate listove ili mesnate pseudolukovice koje čuvaju hranjive tvari dugo vremena i nećete odmah primijetiti da joj nešto fali - upozorava Martina dodajući kako se trudi oko svojih biljaka kako ih nikad ne bi dovela u stanje koje zahtijeva liječenje.

- Također, kad je riječ o zalijevanju, Phalaenopsisi u prirodi uglavnom vise s drveća, dok ih u trgovinama drže zasađene u kori. Tako zasađene može ih se zalijevati potapanjem u vodu na 15 minuta, ili samo polijevanjem vode kroz supstrat, no pritom valja paziti da voda ne dođe između lišća jer to može prouzročiti trulež. Zalijeva ih se kad se supstrat osuši i kad korijenje u posudi poprimi srebrnu boju - pojasnila je smijući se da joj mnogi govore kako pretjeruje i da ima previše orhideja.

Strastvena kolekcionarka prikupila više od 130 orhideja

S tom se ocjenom nikako ne slaže Mirjana Braus (38) iz Pule koja je prikupila impresivnih 130 biljaka i kaže da će ih nabavljati sve dok bude imala prostora za njih.

MARIJANA SPAŠAVA ORHIDEJE:

- Neću vam priznati koliko potrošim na orhideje jer je to moj hobi u kojem uživam. Netko kupuje odjeću ili mijenja frizure, a mene raduju moje biljčice. Sve je počelo prije pet godina kad sam kupila prvu komercijalnu orhideju u trgovini. Počela sam o njima čitati na internetu i učiti i tako je moja kolekcija pomalo rasla. Većinu sam kupila od jedne žene koja se više nije mogla brinuti o njima. Najskuplja koju imam je papučica, Paphiopedilum rothschildianum, koja košta i više od 750 kuna kad je mlada. Uzgaja se iz sjemena laboratorijski u sterilnim uvjetima i treba joj do 11 godina kako bi dobila prvi cvijet. Moja još nije cvala - kaže Mirjana Braus dodajući kako uglavnom kupuje iz njemačkih rasadnika jer u Hrvatskoj nema veliki izbor.

- U usporedbi s ostalim europskih državama hrvatsko je tržište prilično skučeno, iako postoji relativno velik interes ljubitelja orhideja. Vani imate više uzgajivača koji mogu ponuditi daleko više vrsta nego što ih imamo mi u Hrvatskoj gdje 80 posto tržište čini Phalaenopsis. Iako je riječ o najzastupljenijoj orhideji i u inozemstvu, daleko je veća ponuda drugih vrsta. Danas to čak i nije skup hobi jer se može kupiti orhideje od nekoliko desetaka kuna, a mi smo na webu imali najskuplju za nešto više od 400 kuna - pojašnjava Crnković dodajući kako cijena ovisi o stadiju razvoja biljke te koliko je rijetka ili ju je teško nabaviti.

- Recimo, ta orhideja Cymbidium Kiwi Midnight ima vrlo tamno cvijeće. Iako u prirodi ne postoji crna orhideja, kupce jako zanimaju upravo crne orhideje. Formiranje cijene ovisi o tome je li biljka vrlo mlada i takve su obično jeftine, od 30 do 70 kuna. Biljke u fazi razvoja stare godinu ili dvije stoje od 50 do 150 kuna, a odrasle orhideje nemaju gornju granicu cijene - pojasnio je Crnković.

MIRJANA IMA VIŠE OD 130 ORHIDEJA:

Mirjana Braus priznaje kako joj nije jednostavno skrbiti o tolikim biljkama, a kad ih zalijeva, treba joj i do osam sati da obiđe svaku pojedinačno. U tome joj najviše pomaže suprug koji je pomogao izraditi staništa i sustav za navodnjavanje za neke od njih. Tako ih drži u plastičnim ili glinenim posudama, u spužvama ili čak terarijima. Neke su orhideje, kaže, vrlo jednostavne za održavanje, dok ima i onih oko kojih se namučila.

- Teško ih je uzgajati puno jer svaka vrsta zahtijeva svoje uvjete, ne dolaze iz istih podneblja i svakoj treba pogoditi idealne uvjete za rast i cvatnju. Svaka ima svoje karakteristike, boje i cvjetove, pa tako ima biljaka s ogromnim cvjetovima kao i onih s mini cvjetićima. Imam orhideju koja ima cvjetić veličine glave šibice. Svaki dan ih morate gledati kako biste uočili svaku promjenu da ne propustite nešto važno - kazala je ona.

- Kad procvjeta, orhideju treba pustiti da cvate, staviti potporu za cvijet u obliku bambusovog štapića kako se grančica biljke ne bi slomila pod teretom cvijeta. Usto, kad je gotova sa cvatnjom treba pustiti da cvijet potpuno otpadne i osuši se. Taj komadić stabljike se odreže, ili ga se može pustiti da se prirodno osuši, pa tek onda odreže - savjetuje Crnković.

Njega orhideja podrazumijeva svakodnevno praćenje biljke

Stanje svojih miljenica svakodnevno gleda i Martina, dodajući kako je jako važno pratiti stanje listova i korijenja jer to najviše govori o općem stanju biljke.

- Stanje lista najčešće pokazuje zdravlje orhideje. Ako je list zdrave boje, nije dehidriran ili žut, nema točkice nego je zdrav i pun te ima zdravo korijenje, to ukazuje na činjenicu da je orhideja zdrava. Mnogi ponekad prilikom kupnje gledaju cvijet, ali to je pogrešan pristup. Ako se naglo mijenja temperatura zraka u prostoru u kojem se nalazi orhideja, cvijet može otpasti i nije pokazatelj općeg stanja biljke. Također, kod kupnje bi bilo dobro provjeriti supstrat ako ga možete dotaknuti prstom i vidjeti je li vlažan ili suh jer to pokazuje ima li biljka dovoljno vode - savjetuje Crnković.

- Isto tako je jako važno kod kupnje novih biljaka držati ih neko vrijeme odvojeno od ostalih radi bolesti i nametnika koje bi mogle prenijeti. Tako sam kupila orhideje koje sam dva mjeseca držala podalje od drugih, a onda sam nedavno primijetila na jednoj nametnike. I dalje je u karanteni, a pridružit će se ostalima kad se riješimo podstanara - smije se Martina.

Marijana Hladik pak sa svojim biljkama često razgovara smatrajući da to pomaže njihovom boljem rastu, a kako bi im omogućila uspješnije napredovanje dodaje različite sastojke.

POGLEDAJTE SAVJETE IGORA CRNKOVIĆA:

- Tekuće gnojivo dodajem jedanput na mjesec, a povremeno im kod korijena stavim zeleni čaj ili čak čaj od vrbinih grana. To im najčešće pomaže da bolje rastu i oporave se kad ih tek kupim - kazala je Hladik.

Martina ističe da je isto tako nužno informirati se o željenoj biljci prije kupnje kako biste joj mogli pružiti najbolje uvjete za rast.

- Ako imate stan na sjevernoj strani, uvučeni balkon i jedva nešto svjetla, orhideja vam neće cvasti. U tom slučaju možete imati umjetnu rasvjetu ili nabaviti cvijeće koje ne cvate. Treba paziti da možete omogućiti adekvatne uvjete. Također, kod kupnje biljke volim pogledati listove, ali i korijenje. Zdrava biljka ima čvrste zelene listove koji nisu mlohavi i nemaju smeđe mrlje ni mehanička oštećenja. Ako ima puno čudnih pjega, možda je zaražena nametnicima. Ako pak želite baš neku specifičnu biljku, kupite je u kakvom god stanju bila i nadajte se da neće uginuti - savjetovala je Martina.

Martina dodaje i da u brizi oko bilja valja koristiti zdrav razum te se što manje oslanjati na savjete s interneta koji će naškoditi više nego pomoći.

- U jednoj grupi na internetu sam pročitala da ljudi dodaju dezinfekcijsko sredstvo za WC školjke i time zalijevaju biljku uvjereni da će bolje napredovati, a vidjela sam i savjet da korijenje valja prokuhati kako bi se ubrzao cvat. Kod svih tih informacija valja dobro filtrirati one koji zaista pomažu i razlučiti gluposti koje ne treba iskušavati ako ne želite da vam cvijeće propadne - zaključila je Martina.

- Među opasnim zabludama je i ona da se dodavanjem kockica leda na supstrat omogućuje lagano otpuštanje tekućine kako se led topi te neki misle kako je to bolja opcija od zalijevanja. To je posve netočno, a tako nagle i velike promjene u temperaturi mogu ugroziti biljku - kaže Crnković.

U Hrvatskoj imamo oko 150 divljih autohtonih vrsta orhideja

Profesorica biologije i kemije iz Đurmanca Ljiljana Borovečki Voska također je zaljubljenica u orhideje, ali one koje se nalaze u prirodi. Kaže kako u Hrvatskoj ne postoje osobiti napori u zaštiti tog bilja.

- U Hrvatskoj ima oko 150 vrsta orhideja i nalaze se na gotovo svim tipovima staništa, najviše po sušnim travnjacima, šumama i na vlažnim travnjacima. Sve naše vrste su terestričke, što znači da rastu na tlu i nisu kao tropske koje rastu po granama tropskog drveća. Imaju gomolj i zadebljale podanke, cvatu od ranog proljeća do listopada, tako da ih ima tijekom cijele vegetacijske sezone. Relativno su rijetke zbog toga što su jako osjetljive na oštećenja staništa i ne klijaju bez simbioze s gljivicama, pa će teško uspjeti sjeme koje se rasije u prirodi - kaže prof. Borovečki Voska.

Uz onečišćenje okoliša, veliki problem su i pesticidi koji također uništavaju bilje.

- Najugroženija je Spiranthes aestivalis ili ljetna zasukica za koju se zna samo jedno stanište u Hrvatskoj na izvoru rijeke Dretulje kod Plaškog. To je lokalitet sa samo 100 jedinki i zarasta u šumi johe. Svake godine provjeravam stanište i pratim, a vjerojatno ću je ispratiti do izumiranja jer se za sad ništa ne poduzima da se stanište spasi - kaže prof. Ljiljana Borovečki.

Najčešće se pak u prirodi može vidjeti orhideju mali kaćun tj. Anacamptis morio koji raste čak uz autoceste od početka travnja, cvjetovi su ljubičasti i riječ je o otpornijoj vrsti koja ne bira stanište od Karlovca do Konavala.

- Najugroženije su travnjačke vrste jer su travnjaci u Hrvatskoj zapušteni, zarastaju ih grmolike i drvenaste vrste pa zeljaste biljke, uključujući orhideje, brzo nestaju. A riječ je o zaista bogatom i zanimljivom svijetu - ističe prof. Borovečki Voska.

Primjerice, najzanimljiviji je rod orhideja Ophrys ili kokica. To je rod od više desetaka vrsta koje imaju jedinstven način oprašivanja, tzv. pseudokopulaciju i to ne koristi niti jedna druga biljka u Hrvatskoj. Cvjetovi izlučuju pseudoferomone koji privlače mužjake kukaca. Oni ne razlikuju cvijet orhideje od ženke i pare se sa cvijetom. Pritom pokupe pakete peludi koji se zalijepe za glavu pa ga prenesu na drugi cvijet iste ili drugih vrsta i tako se obavlja oprašivanje - zaključila je prof. Borovečki Voska.

Hrvati najviše vole Phalaenopsise

Unatoč činjenici da nemamo velik izbor orhideja ni brojne uzgajivače koji mogu ponuditi varijetete, ljubitelji tih biljaka druže se na internetu kroz društvene mreže razmjenjujući informacije o uzgoju i njezi. Općenito, naši sugovornici kažu kako se u hrvatskim domovima najčešće može pronaći ovih šest vrsta orhideja:

Phalaenopsis

- Ova orhideja je najjednostavnija za uzgoj. Treba joj odgovarajući supstrat, a to je kombinacija kore i mahovine, mora biti u prozirnoj kutiji jer je korijenje zaduženo za fotosintezu, a preko boje korijenja se zaključuje treba li je zalijevati ili ne. Ovu biljku ne treba previše zalijevati, a gnojivo nije nužno. Najbolje je zalijevati je kišnicom ili običnom vodom, a supstrat valja promijeniti svake dvije godine - savjetuje Crnković.

Cattleya

- Cattleye su također omiljena vrsta orhideja i one vole dosta svjetlosti, ali ne izravnog sunca. Temperatura prostorije u kojoj je držite ne bi trebala pasti ispod 10 stupnjeva, a zalijeva se kada se supstrat potpuno posuši - nastavio je stručnjak.

Vanda

- Ove orhideje najčešće se drže u visećim košarama, te mogu biti potpuno bez supstrata. U tom slučaju traže češće zalijevanje, no ne treba pretjerivati kako bi se sačuvao korijen. Cvijet im je iznimno atraktivan. Biljka može narasti do 150 centimetara visine i do 50 centimetara širine. Raste samo na jednom izdanku sastavljenom od prianjajućih listova - kaže Crnković.

Paphiopedilum

- Papučice valja zalijevati kada se supstrat posuši, a ova vrsta orhideja ne traži puno svjetla te je pogodna i za prostore u kojima ima manje sunca. Ne podnosi temperature niže od 13 stupnjeva, pa valja prilagoditi toplinu prostorije u kojoj je držite - savjetuje Crnković.

Cymbidium

- Traže malo drugačiji supstrat od ostalih orhideja, više nalik zemlji. Da bi potjerale cvijet, ove orhideje vole temperature oko desetak stupnjeva i općenito su im draža svježija mjesta. Nikako ih ne treba izlagati visokim temperaturama jer ih ne podnose - pojašnjava Crnković.

Bulbophyllum

- Riječ je o novijoj vrsti orhideje na našem tržištu. One traže dosta vlage te je poželjno u supstratu držati spanghum mahovinu kako bi zadržavala vlagu. Najviše joj odgovara sobna temperatura i umjereno svjetlo, a specifične su po neuobičajenim cvjetovima - zaključio je Crnković.