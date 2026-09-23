Roditelji imaju nove favorite: Ovo su nova najpopularnija imena za bebe u Hrvatskoj

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine u maticu rođenih upisano je ukupno 16.457 djece. Među njima je 8409 dječaka i 8048 djevojčica. Za usporedbu, tijekom cijele 2025. godine rođeno je 32.991 dijete, odnosno 16.914 dječaka i 16.077 djevojčica.

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Jakov prestigao Luku

Najčešće muško ime u prvoj polovici 2026. godine je Jakov. To je ime dobilo 310 dječaka. Na drugom mjestu nalazi se Luka s 277 dječaka, a slijede Toma, Petar i Šimun.

Prošle je godine na prvom mjestu bio Luka, dok je Jakov zauzimao drugo mjesto. Toma je zadržao treću poziciju, dok je Petar napredovao sa sedmog na četvrto mjesto. Šimun se također popeo na ljestvici te sada zauzima peto mjesto.

Foto: Canva

Deset najčešćih muških imena u prvoj polovici 2026. godine:

1. Jakov – 310

2. Luka – 277

3. Toma – 217

4. Petar – 213

5. Šimun – 192

6. Niko – 187

7. David – 177

8. Noa – 173

9. Roko – 173

10. Matej – 172

Rita je novo najpopularnije žensko ime

Kod djevojčica se na vrhu ljestvice našla Rita. To je ime u prvih šest mjeseci ove godine dobilo 210 djevojčica. Slijedi Mila sa 175, zatim Marta sa 173, Mia sa 169 i Lucija sa 168 djevojčica.

Nika, koja je tijekom 2025. godine bila najčešće žensko ime, u prvoj polovici ove godine pala je na šesto mjesto. Prošle godine slijedile su je Mia i Rita, dok su sada prve dvije pozicije zauzele Rita i Mila.

Deset najčešćih ženskih imena u prvoj polovici 2026. godine:

1. Rita – 210

2. Mila – 175

3. Marta – 173

4. Mia – 169

5. Lucija – 168

6. Nika – 167

7. Eva – 142

8. Sara – 127

9. Ema – 125

10. Marija – 115

Foto: Unsplash+

Promijenio se i sastav 50 najčešćih imena. Među dječacima su se ove godine na tom popisu pojavili Jona, Juraj i Bartol, kojih među 50 najčešćih tijekom 2025. godine nije bilo. S druge strane, s popisa su ispali Andrija, Matija i Erik.

Kod djevojčica su među 50 najčešćih imena ušle Roza, Katja, Tonka i Jana, dok se Nikol, Lora, Dunja i Kiara više ne nalaze među prvih 50.