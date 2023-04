Našla je mužu djevojku koja izgleda poput nje da spasi brak: 'Što god poželi, to ću mu dati'

Neki ljudi smišljaju bizarna rješenja kako bi sačuvali svoj brak, a to je učinila i Amerikanka iz New Yorka. Naime, zaljubljena supruga Tehmeena Quintana odlučila je pronaći dvojnicu i dovesti je svom mužu kako im se brak ne bi raspao. Tvrdi da je to učinila kako suprug ne bi tražio drugu i kaže da su sada sretniji nego ikad prije.

Nije htjela da ju suprug vara

Tehmeena Quintana bila je slomljena kada ju je suprug Bryant Quintana prevario nakon manje od tri godine njihova braka i mislila je da bi otvoren brak mogao biti rješenje.

- Prije Bryant uopće nije bio vjeran. A ja smatram da ako ste s muškarcem, trebate učiniti sve što je potrebno da ta veza uspije. Želim ga do kraja života. Što god poželi, što god ga čini sretnim, to ću mu dati - kaže Tehmeena.

Tako je za nju rješenje bilo obratiti se društvenim mrežama kako bi pronašla vlastitu dvojnicu koja bi se pridružila njoj i Bryantu u poligamnoj vezi.

- Osjećala sam se nesigurno kad smo tražili drugu djevojku. Ali sam znala da će to zadržati pozornost Bryanta na meni. Tražila sam djevojku koja izgleda poput mene jer se Bryantu to sviđa - kaže supruga.

Tehmeena je na kraju pronašla australsku manekenku Kyrah Johnson, koja izgleda kao njezina dvojnica. Kyrah je bila oduševljena idejom da se pridruži paru i ubrzo je došla u New York kako bi upoznala Tehmeenu i Bryanta.

Neobična zajednica unijela je novi život u vezu

Kyrah otkriva da je njihov odnos izgrađen od snažnog prijateljstva. Ona je neslužbeno stupila u brak, a sada ova tročlana člana obitelji dijeli doslovno sve.

Kyrah također priznaje da joj se sviđa to što izgleda poput Tehmeene.

- Kad izađemo u javnost, uvijek nas pitaju jesmo li sestre ili blizanke - kaže. Obje su čak počele nositi istu odjeću kako bi istaknule svoje nevjerojatne sličnosti.

Što se tiče supruga, Bryant kaže da je sada potpuno zadovoljan njihovom zajednicom i da više neće tražiti izvanbračne veze, piše Bright Side.

