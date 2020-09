A post shared by Marina Raphael (@marinaraphaelofficial) on Jul 12, 2020 at 10:42am PDT

- Torbe su zapravo investicija, namijenjena svima, bez obzira na dob i stil, svi ih nose - komentirala je Marina koja je po\u010detni kapital imala od svoje obitelji te je danas njezin brend vrlo uspje\u0161an i donosi klasi\u010dan dizajn od kvalitetnih materijala, ru\u010dne izrade.

POGLEDAJTE VIDEO: Torbe od drva dio su odr\u017eive modne scene

A post shared by Marina Raphael (@marinaraphaelofficial) on Jul 27, 2020 at 10:11am PDT

Torbice se proizvode u Firenci, no priznaje da je prvih desetak varijanti proma\u0161ila te je nau\u010dila na pogre\u0161kama.

A post shared by Marina Raphael (@marinaraphaelofficial) on Aug 16, 2020 at 9:23am PDT

- Prvih deset prototipa bili su katastrofa. No, sve je to dio posla, mora se i\u0107i naprijed. Nau\u010dila sam se na gre\u0161kama, \u017eelim svojim klijentima dati savr\u0161en proizvod neupitne kvalitete - izjavila je dizajnerica.\u00a0

A post shared by Marina Raphael (@marinaraphaelofficial) on Apr 29, 2020 at 3:21am PDT

Cijene njezinih kreacija kre\u0107u se od oko 3500 do 17.000 kuna.

A post shared by Marina Raphael (@marinaraphaelofficial) on Aug 30, 2020 at 8:37am PDT

Za kompaniju koja nosi njezino ime trenutno radi sedmero ljudi, no u realizaciji brenda radilo je oko 200 ljudi, pi\u0161e Business Insider.

Nasljednica carstva Swarovski kreirala brend statement torbi

Marina Raphael (22), nasljednica brenda kristala i nakita, predstavila je vlastitu liniju torbica jer smatra da je taj modni dodatak najbolja investicija, svi ih nose, bez obzira na dob ili stil

<p>Marina Raphael je rođena i odrasla u Ateni, u šestoj generaciji obitelji Swarovski, koja je vlasnik jedne od najvećih kompanija poznate po kristalnom nakitu i glamuroznim modnim detaljima. No, 22-godišnjakinja je prije par godina odlučila raditi - torbice.</p><p>- Torbe su zapravo investicija, namijenjena svima, bez obzira na dob i stil, svi ih nose - komentirala je Marina koja je početni kapital imala od svoje obitelji te je danas njezin brend vrlo uspješan i donosi klasičan dizajn od kvalitetnih materijala, ručne izrade.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Torbe od drva dio su održive modne scene</strong></p><p>Torbice se proizvode u Firenci, no priznaje da je prvih desetak varijanti promašila te je naučila na pogreškama.</p><p>- Prvih deset prototipa bili su katastrofa. No, sve je to dio posla, mora se ići naprijed. Naučila sam se na greškama, želim svojim klijentima dati savršen proizvod neupitne kvalitete - izjavila je dizajnerica. </p><p>Cijene njezinih kreacija kreću se od oko 3500 do 17.000 kuna.</p><p>Za kompaniju koja nosi njezino ime trenutno radi sedmero ljudi, no u realizaciji brenda radilo je oko 200 ljudi, piše Business Insider.</p>