Nataša je pokrenula posao s 26 godina: Žene ulažu ekstra trud

Nakon studija Geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i tri godine radnog staža Nataša Kapov Kostovski (38) pokrenula je vlastiti posao.

- Kad sam krenula s poslom, imala sam 26 godina. Naravno da mi nije bilo svejedno, jer po prirodi nisam tip koji se tek tako odlučuje na rizike, makar nekad nisam bila. Bilo mi je lakše jer je suprug već imao firmu i lakše ti je kad se možeš obratiti nekome tko je to već sve prošao. S druge strane, to je bila druga branša tako da je bilo poprilično teško sve nedoumice prolaziti sama. Mislim da mi je to jedan od najvećih “learninga” u životu - započinje svoju priču Splićanka koja već 20 godina živi u Zagrebu.

Kaže kako nije imala loših iskustava jer je žena, nego ju ponekad možda nisu ozbiljno shvaćali jer je bila mlada, a izgledala je još mlađe nego što zapravo je.

- S druge strane, mislim da nitko nije imao lošu namjeru jer je npr. mislio da je student s kojim sam radila na prvim poslovima moj šef, a ne obrnuto - govori. Dodaje kako je geodezija prekrasna struka. Ističe da je danas nepravedno podcijenjena, ali i da je vrijeme da se to ispravi.

Nakon porodiljnog počela je razmišljati o promjeni i IT industriji.

- Prije desetak godina je bila ta nesretna kriza koja je donijela stagnaciju tako da je bilo teško i malim firmama, ali i velikima koje su posisale i male i velike poslove s tržišta. Tu se javila neka ideja o uključenju u IT. Lemax je počeo izvoziti, a teško smo dolazili do dobrih ljudi jer smo bili mali i tada nismo mogli ponuditi dobre uvjete koje možemo danas. Tip sam kojem su problemi izazov te su mi uvijek bitniji ljudi s kojima radim od toga što točno radim. Uvijek ću dati priliku nečem novom i nije me briga ako u tom trenutku ne znam puno, jer znam da ću naučiti brzo sve što mi treba i da kad imaš cilj da unaprijediš stvari i stvoriš nešto dobro, nema krivog puta - priča naša sugovornica.

Tako je krenula u posao sa svojim suprugom. S obzirom da rade zajedno više od deset godina, pitali smo ju koje su prednosti, a koje mane poslovnog odnosa s partnerom.

- Radimo skupa preko deset godina tako da mi je više teško reći jer sam presubjektivna, ali čini mi se da ima puno više prednosti. Kad radiš s nekim tko ti je tako blizak, na tu osobu se uvijek možeš osloniti i to je najveća prednost. Razvoj i građenje firme je težak i usamljen posao i nije lako u svemu tome biti sam - priznaje Nataša.

Spojila je IT i geodeziju i tako je nastao Lemax. U toj tvrtki žene čine 46 posto zaposlenika. Najmanje je programerki, a najviše u HR-u i financijama/računovodstvu. Ostali odjeli su miješani.

- Žena u IT sektoru nema malo, ali moglo bi ih biti još i više. Pogotovo je malo programerki, voljela bih da ih je više i u tom segmentu i da su development sektori firmi 50-50 - govori poduzetnica.

Autorica je 'ICT Supergirls' projekta u Hrvatskoj koji postoji pet godina.

- ICT Supergirls konferencija je jedan fantastičan i inspirativan projekt koji jako volim. Dio je međunarodne Girls in ICT inicijative čiji je cilj motivacija mladih žena i djevojaka da odaberu karijere u ICT djelatnosti. Krenuli smo s ogromnim entuzijazmom, ali bez potpuno jasne ideje - znali smo samo da želimo napraviti nešto dobro za zajednicu i investirati svoje vrijeme u to - objašnjava Nataša.

Kaže kako je, kada je nakon prva dva eventa radila analizu, bila iznenađena hrpom dobrih stvari koje su nastale iz projekta, a da ih nisu planirali niti očekivali.

- Primijetila sam recimo da je događaj imao puno veći doseg od očekivanog, dosta je odjeknuo u medijima i ljudi su nam se javljali s jako dobrim i pozitivnim reakcijama što mi je bilo jako drago. Također, primijetila sam da su stvari koje su predavačice pričale na eventu imale velikog utjecaja na sudionice te su ih ohrabrile. Neke od sudionica s prvih evenata još mi se znaju javiti i dolaze redovno iz godine u godinu. Ističu da je ovo jedna od najinspirativnijih konferencija jer je ležerna, svi smo volonterski u tome, nema plaćenih predavanja i svi to rade jer žele nešto dati zajednici i ta vibra se na eventu osjeti - priča i dodaje kako su kroz konferenciju pokrenule i mentorski program “You can do IT” kroz koji svake godine mentoriraju djevojke.

One im se prijavljuju slanjem CV-ja i motivacijskim pismom. Taj projekt je u potpunosti volonterski s njihove strane, a kaže kako je odlično što obje strane imaju prednosti - jer se kroz mentoriranje razvija i mentor i mentorirana osoba.

- Jedna od stvari koja me čini jako ponosnom je što je kolegica, a danas i prijateljica, inspiraciju za pokretanje vlastite konferencije dobila sudjelovanjem na ICT Supergirls konferenciji. To je taj utjecaj o kojem planirajući prvi event, nisam mogla ni sanjati, a danas me čini ponosnom - rekla je poduzetnica.

Kaže i kako je mnogo drugih firmi nakon par godina pokrenula svoje evente tako da je utjecaj i doseg postao puno veći.

- Tko zna koga smo sve i na koji način inspirirali. Znam da smo napravili veliku stvar - ističe pa nastavlja:

- Željela bih svima poručiti da od ideje do rezultata nam se svima ponekad čini puno teže, nego što je. I da ponekad i stvari koje nam se čine male kad ih započinjemo, poslije mogu imati jako veliki utjecaj na društvo u cjelini. Svak može doprinijeti zajednici na neki način. Nešto što je nekome jednostavno i razumljivo samo po sebi, nekom drugom može biti 'eye opening', presudno za život i donošenje neke odluke - priča.

Smatra da su žene jednako dobre radnice i da ne možemo reći da je neki spol bolji.

- Mislim da nije, ali da postoje razlike, to je sigurno. U poslu sam primijetila da su muškarci skloniji preuzimanju rizika i jasnijem komuniciranju toga što žele i što smatraju da su zaslužili no opet, teško je generalizirati, jer ima i takvih žena - govori Splićanka.

Žene kojima je okružena su jako dedicirane svom poslu i spremne su uložiti ekstra trud u sve što rade. Jako voli raditi s takvim ljudima i to ju dodatno motivira. U takvoj okolini se osjeća sigurno jer zna da će se sve dogovoriti i da će jedna drugoj dati potporu i podršku.

Majka je dvojice sinova. Jedan ima šest, a drugi osam godina. Kaže da, što se tiče cjelokupne ženske karijere, nešto teže postaje u trenucima kada dođu djeca.

- Općenito, odlazak na porodiljni je težak kad si poduzetnik i puno stvari te brine, a ni povratak nije lagan, jer je glava u dječjim temama i teško je ponovno uhvatiti korak te ga održavati, dok ne spavaš po noći - rekla je Nataša.

Usklađivanje privatnog i poslovnog je teško, a kako kaže, ponekad i nemoguće ako se ne organizira pomoć, pogotovo ako ste poduzetnik i posao nosite kući.

- Ponekad djecu na treninge voze drugi roditelji i susjedi, ponekad mi. Super je što su jedni i drugi bake i djedovi često u Zagrebu i jako nam pomažu. To je neprocjenjivo i hvala im na tome! Najteži period je bio kad su djeca bila mala, prve četiri godine bile su, malo je reći, izazovne - otkriva.

Zato majkama koje se trude uskladiti posao i privatan život poručuje da uzmu ili plate pomoć sa čišćenjem, kuhanjem ili dadiljanjem i da se ne srame pitati pomoć od drugih. Također, da se upoznaju sa susjedima i na taj način obogate svoj život.

- To ima višestruke prednosti, blizu ste i možete se družiti na dnevnoj bazi, međusobno pomoći s kupovinom namirnica, kuhanjem, razvažanjem djece. Super je osjećaj znati da imaš susjede koji će ti uskočiti usred noći ako ti nešto treba, to puno olakšava život - rekla je Nataša i dodala kako se ne treba osjećati loše ako smo povremeno prisiljeni provoditi manje vremena s djecom.

- Trebamo se koncentrirati na to da im se maksimalno posvetimo u trenucima kad smo s njima. Za djecu je veliko bogatstvo i kad se druže s drugom djecom, vršnjacima, rodbinom, bakama i djedovima, trenerima, zajednicom. Od svakoga mogu nešto naučiti - govori naša sugovornica.

Smatra kako je danas sve manje predrasudama prema ženama u poslovnom svijetu.

- Ipak, poručila bih im da probaju biti hrabre i odabrati svoj put. Koji god da je to put, ako su ga odabrale samostalno i iz srca, sigurna sam da će im biti dobar. Poručila bih im da što manje odabira u životu rade zbog drugih ljudi, a što više slušajući sebe - kaže i dodaje kako svima poručuje da slijede ono što ih inspirira i motivira u životu te da pokušaju pronaći posao u tom segmentu i posao na kojem će se razvijati.

- Također, istaknula bih važnost mentora u životu. Pokušajte ih pronaći. Ponekad izgleda teško, ali vjerujte da vam svatko može biti mentor u nečem. Bitno je da probate i sigurna sam da uspjeh neće izostati - istaknula je mlada poduzetnica.

Dodaje kako je Međunarodni dan žena važno obilježavati da se prisjetimo i čujemo od starijih generacija kako je to izgledalo prije te shvatimo koji je to mukotrpan put koji se trebao izboriti kako bi žene i muškarci bili ravnopravni.

- Danas je situacija u Hrvatskoj puno bolja no daleko je od idealne i treba još raditi na tome da se stvari unaprijede. Nažalost, u nekim državama biti žena još uvijek znači imati jako težak život - govori Nataša.

