Frizerka je podijelila lijep susret koji je imala s muškarcem koji je želio naučiti kako nakovrčati kosu kako bi svojoj supruzi mogao napraviti frizuru. Objasnio je kako ona to više ne može, a obožavala je to raditi.

Kada je primijetio da se muči i pri tom često opeče, odlučio je nešto poduzeti i potražio je savjet od stručnjaka. Svratio je u frizerski salon 'Hair Design By Britney' u Kanadi i pitao frizerku da ga nauči kako kovrčati kosu.

- Ovaj ljupki gospodin došao je danas kod nas naučiti kako uviti kosu svoje supruge. Njegova supruga više to ne može sama raditi, pa je on odlučio to raditi za nju. Bilo nam je zadovoljstvo podučavati ga. Naučili smo ga kako napraviti kovrče na kratkoj kosi, kako zaštititi kožu od opeklina, a čak smo ga učili i kako da joj stavi maskaru - napisali su iz frizerskog salona na Facebooku.

Objava je skupila preko 138.000 lajkova i više od 24.000 komentara, piše Mirror.

- Kakav krasan čovjek! Imala sam takvog muža, redovito mi je uvijao stražnji dio kose, jer sam operirala ruku i nisam to mogla napraviti dobro - bio je jedan komentar.

- Ljubav ovog muškarca je pravi dokaz istinske ljubavi - dodala je druga.