Naučite kako se posvađati da svađa postane konstruktivna

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Produljenje karantene: 'Već se vidi utjecaj izolacije na psihu'

Svađe i neslaganja nisu uvijek loše. Mogu riješiti probleme, pokazati drugi kut gledanja, a čak mogu biti i zabavne, piše NYTimes.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No neproduktivne, ili još gore, cirkularne svađe gdje se iznova vrtite oko iste stvari, mogu emocionalno iscrpiti čovjeka i nikome nisu potrebne. Kao i u većini stvari, za dobru i kvalitetnu svađu treba imati određene vještine. U njima postajete bolji vježbom, ali ne na način kao što bi to činili srednjoškolci u debatnom klubu. Produktivna neslanja nisu oko toga tko je pobjednik, a tko gubitnik, nego namjerno istražuju različitosti i postižu zajednički stav bez obzira je li to pitanje tko bi trebao biti sljedeći predsjednik ili hoće li treći dan za redom za večeru biti pizza.

Foto: Dreamstime

Razmislite o tipu svađe

- Da bi se netko bolje svađao s vama, mora postojati osjećaj da radite s istim materijalom - kaže Buster Benson, autor knjige Why Are We Yelling: The Art of Productive Disagreement. Ako jedan misli da se svađate oko činjenica, a drugi da je riječ o moralnoj filozofiji, nikad se nećete složiti. U svojoj knjizi Benson je identificirao tri područja svađe: područje glave, područje srca i područje ruku. Svađe vezane uz područje glave tiču se istinitosti.

- Mora postojati čvrst dokaz, mjerljiv podatak na koji se možete osloniti. To su pitanja o veličini Los Angelesa ili jednadžbe kojom se određuje volumen kugle - kaže Benson.

Svađe o području srca tiču se pitanja o tome što je smisleno i uglavnom se odnose na osobni ukus i prosudbe o moralnim vrijednostima. Primjerice, neslaganje oko toga je li Tom Cruise odličan glumac ili pitanje bi li djeci trebalo dopustiti korištenje vatrenog oružja bez nadzora odraslih.

Foto: Dreamstime

Svađe u području ruku tiču se praktičnosti. Je li bolje vježbati prije ili nakon posla, hoće li spasiti ekonomiju ako zrakoplovne tvrtke dobiju financijsku pomoć države. Takve svađe mogu se riješiti samo određenim ispitom, tj. testom ili čekanjem da se vidi kako će se situacija razvijati.

- Je li ova svađa o pitanju istinitosti, smisla ili koristi - to je pitanje koje bi trebalo postaviti prilikom svakog neslaganja - savjetuje Benson dodajući kako mnoge neproduktivne svađe nastaju jer jedan misli da je riječ o neslaganju oko činjenica (npr. Tom Cruise nikad nije osvojio Oscara), dok drugi misli da je riječ o vlastitom mišljenju (Top Gun, Jerry Maguire, Malo dobrih ljudi - sve su to vrhunski filmovi u kojima je Cruise briljirao). Ako se odmaknete i zapitate je li svađa o činjenicama ili o osobnom mišljenju, možete omogućiti da svi sudionici neslaganja djeluju u istom području.

Naučite koji su vaši okidači

- Tjeskoba je alat koji vam može pomoći da bolje razumijete što cijenite i zašto se ljudi vole svađati sa vama - tvrdi Benson dodajući kako emocije koje osjećate dok se svađate s nekim otkrivaju jesu li vaša osobna očekivanja u skladu sa stvarnošću.

- Ako to ne ispitate, svaka iskra tjeskobe odredit će kako odgovaramo na nevidljive programe u svijetu: krivo ćemo interpretirati ljude, na nove informacije ćemo reagirati neispravno i uvijek ćemo nastojati prisiliti svijet da se složi s našim očekivanjima, radije nego da svoja očekivanja prilagodimo svijetu - napisao je Benson.

Foto: Dreamstime

To što netko Cruisea ne smatra genijalcem, nije osobni napad na mene. To je samo znak da moje očekivanje da je Cruiseov talent svima vidljiv, nema veze sa stvarnošću. Ako ne preispitam to očekivanje, zauvijek ću ratovati s komentatorima na YouTubeu oko foršpana za "Top Gun 2".

Pitajte pitanja koja otkrivaju što oni misle

Kod svađa ne nastojite biti u pravu. One su mogućnost da razumijete stvari iz druge perspektive. Benson preporučuje da postavite pitanje koja će vam otkriti kako se druga strana našla u svojoj situaciji.

- Ne postavljajte očita pitanja, nego ona na koja zaista želite odgovor - savjetuje Benson.

Pitajući ih iskreno, radije nego da kopkate i uzvraćate svađom, neslaganje prestaje biti crno ili bijelo, tko je u pravu, a tko ne. Umjesto toga neslaganje postaje razgovor u kojem i druga strana ima mogućnost objasniti svoje stavove.

- Pod svaku cijenu morate omogućiti otvoreni razgovor. Postavljanjem pitanja imate mogućnost u žaru svađe napraviti pauzu i smiriti se dok vam druga strana odgovara na pitanje. Ako želite bolja neslaganja, morate za njih stvoriti prostor - savjetuje on dodajući kako su impulzivne reakcije i ljutnja nešto što neće pomoći.

Pokažite im da ih razumijete

- Nije dovoljno samo postavljati pitanja. Morate slijediti logiku sugovornika i pokazati im da ih razumijete - savjetuje Benson.

Foto: Iakov Filimonov

Ako možete, sumirajte njihovu poziciju kako je vidite i pitajte jeste li nešto shvatili pogrešno. Nitko nije sveznajući.

- Ima stvari koje ne znam i razgovor s tobom mi pomaže to otkriti - savjetuje Benson o tonu razgovora i kaže da nesuglasice često nastaju jer ljudi odmah nekoga diskvalificiraju ne smatrajući ga kredibilnim.

Primjerice, ako se svađate oko toga je li treću noć za redom prihvatljivo jesti pizzu za večeru, a pretpostavljate da će druga strana naručiti istu količinu hrane svake večeri, zaboravljate na mogućnost da može naručiti pizzu druge veličine i s drugačijim dodacima, pa se tako ljuta slavonska pizza ne može usporediti da vegetarijanskom pizzom. Iz te perspektive, za drugu stranu je doista prihvatljivo jesti pizzu za večeru svaki dan.

Razgovarajte o nesuglasicama kad ih nemate

Najgore vrijeme za rješavanje dugoročnih nesuglasica je kad se svađate oko nečeg novog. Tad će se svaka strana ukopati u svom kutu, bez obzira je li to korisno ili ne. Umjesto toga, Benson savjetuje da o dugotrajnim nesuglasicama razgovarate daleko od situacija koje ih potiču.

- Izađite na večeru i smireno razgovarajte o stvarima oko kojih se stalno svađate. Otkrijte što u tom razgovoru otkriva različitosti u karakteru i interesima te kako obje strane priznaju da ona druga ima svojih kvaliteta - kazao je Benson. Ponudio je primjer iz svog života i istaknuo interese svoje supruge kad je riječ o televizijskim emisijama.

- Kad se supruga i ja svađamo što ćemo gledati, pitamo se nije li sjajno što se drugome sviđaju različiti tipovi emisija. I naći ćemo način da poradimo na tome dugoročno, radije nego da se posvađamo oko toga koju bismo emisiju gledali odmah sada - kazao je on.

Foto: Shutterstock

Ne odustajte

Vrlo je teško postići produktivnu svađu o osobnim ili škakljivim temama. Čak i Benson priznaje kako ponekad ne uspije ostvariti produktivnu svađu, no jedini način da uspijete je taj da ne prestanete pokušavati. Čak i ako se svađa izmakne kontroli i obije vam se u glavu, razmislite o tome što je pošlo po krivu i sljedeći put pokušajte biti bolji od toga.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Otkrijte lažljivca: Promatrajte govor tijela i sve ćete shvatiti

POGLEDAJTE VIDEO Robert Knjaz #ZAJEDNO24SATA: